Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

El sábado 6 de diciembre, Alianza Lima y Sporting Cristal disputaron la segunda semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025 en el estadio Alejandro Villanueva. Ambas escuadras llegaron a este duelo sin haberse sacado ventaja, debido a que igualaron 1-1 en el Nacional durante el encuentro de ida.

En la vuelta, los ‘celestes’ comenzaron ganando con un gol de penal de Martín Távara tras mano de Jesús Castillo. Sin embargo, los ‘blanquiazules’ le dieron vuelta rápidamente con un doblete de Eryc Castillo. Como si fuera poco, Paolo Guerrero aumentó el marcador antes de irse al descanso.

El delantero puso el 3-1 en Matute. (Video: L1MAX)

En el segundo tiempo, el conjunto de Paulo Autuori intentó acortar distancias y lo consiguió con un violento disparo de Távara. Posteriormente, el mismo volante zurdo ejecutó un perfecto tiro libre para sentenciar el 3-3 cerca del final. Así forzó los penales en condición de visitante.

Cristal consiguió su clasificación a la final de los playoffs vía disparos desde los doce pasos. Y es que Sergio Peña falló el primer remate en esta definición, mientras que todos los jugadores rimenses anotaron. Fernando Pacheco cerró esta tanda.

El volante puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

Fecha de la final ida entre Sporting Cristal y Cusco FC

La primera final entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará el miércoles 10 de diciembre. Los ‘celestes’ comenzarán de locales, por lo que no se sabe si se jugará en el estadio Nacional de Lima o en el Alberto Gallardo. Hasta el momento, tampoco no se ha confirmado el horario del cotejo.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC: final ida

Este choque será transmitido exclusivamente por L1 Max, canal que se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como es el caso de Claro, Best Cable, Win, DirecTV y entre otras más. Además, que cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual es de paga y tiene planes mensuales como anuales.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este duelo mediante su página web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Fecha de la final vuelta entre Sporting Cristal vs Cusco FC

Cusco FC, al quedar mejor posicionado en la tabla acumulada, no solo clasificó a la final de forma directa, sino también tendrá el beneficio de cerrar la llave en su casa. Este segundo enfrentamiento ante Sporting Cristal se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la altura de Cusco, a más de 3 mil 399 metros.

Así llega Cusco FC a la final de los playoffs

Cusco FC fue uno de los animadores del campeonato, es más, estuvo peleando con Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura, pero su plantilla corto no le permitió seguirle el ritmo al vigente tricampeón. Eso no le quita mérito a la escuadra de Miguel Rondelli, todo lo contrario.

El director técnico argentino consiguió meter al cuadro cusqueño a la Copa Libertadores después de seis temporadas, independientemente de lo que pase en la final, participará en el máximo certamen, ya sea en la etapa preliminar o en la fase de grupos.

Cusco FC volverá a jugar la Copa Libertadores después de varios años. Solo falta definir si competirá en la etapa preliminar o fase de grupos.

Los ‘aurinegros’ hicieron un total de 70 puntos en este 2025, con 21 triunfos, 7 empates y 7 derrotas, lo que muestra su alto porcentaje de efectividad. A ello hay que sumarle que hicieron 63 tantos y solo recibieron 35, lo cual le deja un saldo positivo en la diferencia de goles.

Un punto en contra de Cusco FC es que no disputa un compromiso oficial desde el 23 de noviembre. Llegará con dos semanas sin competencia, algo que podría jugarles una mala pasada, ante un rival que viene con envión anímico y sobretodo ritmo.