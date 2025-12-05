En qué bombo está Ecuador para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber del ‘tri’ antes del evento FIFA

Ecuador espera con ansías la definición de su serie en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 ya tiene fecha y horario definidos: se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, según confirmó la FIFA. Este evento destaca por reunir, por primera vez, a 48 selecciones, un aumento respecto a ediciones previas con treinta y dos equipos.

Hasta el momento, cuarenta y dos países aseguraron su lugar en la competencia que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que los seis puestos restantes se asignarán tras dos repechajes planificados para marzo de 2026: el intercontinental, en México, que otorgará dos boletos, y el europeo, bajo la supervisión de la UEFA, que repartirá cuatro plazas.

La ceremonia del sorteo, además, seguirá un procedimiento actualizado de acuerdo a las nuevas exigencias del torneo. El Mundial iniciará el 11 de junio y terminará el 19 de julio, extendiendo su duración histórica e introduciendo modificaciones clave en el formato competitivo.

La Copa del Mundo cambiará de versión al acoger a 48 equipos. - Crédito: FIFA

Ecuador, bombo definido

Ecuador aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 tras una campaña sobresaliente en las Eliminatorias CONMEBOL. A pesar de iniciar con una sanción de –3 puntos, sumó 29 unidades luego de 18 jornadas, con ocho victorias, ocho empates y solo dos derrotas. El boleto directo se concretó tras empatar 0-0 con Perú, en Lima.

Una de las claves del éxito fue su sólida defensa: Ecuador recibió apenas 5 goles durante todo el torneo, convirtiéndose en el equipo menos goleado de Sudamérica en esta Eliminatoria. Además, la victoria contra Argentina, en Guayaquil, con gol de Enner Valencia, marcó un cierre brillante de campaña.

El conjunto liderado por Sebastián Beccacece aparece en el Bombo 2 acompañando a Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Ecuador quiere posicionarse como sorpresa en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Los equipos que componen el bombo de Ecuador

- Australia: los Socceroos accedieron a la cita gracias a un triunfo 2-1 sobre Saudi Arabia —con goles de Connor Metcalfe y Mitchell Duke— en la tercera fase de las Eliminatorias Asiáticas. Con este resultado alcanzan su sexta participación mundialista consecutiva, tras disputar todas las ediciones desde 2006

- Austria: fue un auténtico logro la manera en cómo el ‘wunderteam’ regresó a un Mundial después de casi 30 años de ausencia. La igualada a uno contra Bosnia y Herzegovina, con una solitaria anotación de Michael Gregoritsch, aseguró el boleto al tiempo que se logró la consolidación en el Grupo H de las Clasificatorias Europeas.

- Colombia: el combinado ‘cafetero’ halló en Néstor Lorenzo al guía ideal para recuperar identidad y dotarse de una mayor exigencia física. Siendo subcampeón de América, demostró un ritmo equilibrado y superior que varios contrincantes en el circuito sudamericano.

- Corea del Sur: aseguró su pase al Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-0 a Irak, convirtiéndose en el sexto país en clasificar 11 mundiales consecutivos desde 1986. Con este triunfo –y su victoria 4-0 ante Kuwait luego– cerró la fase asiática invicta y ya piensa en su decimosegunda presencia mundialistas.

- Croacia: selló su clasificación al Mundial después de vencer 3-1 a Islas Feroe en Rijeka. Con ese triunfo, lideró el Grupo L de las Eliminatorias UEFA, asegurando su pase con una fecha de anticipación. Entre sus filas sobresale la presencia del veterano Luka Modric.

- Irán: aseguró su pasaje al Mundial 2026 gracias a un empate 2‑2 contra Uzbekistán el 25 de marzo de 2025, en Teherán. El delantero Mehdi Taremi marcó ambos goles que permitieron a su selección abrocharse un lugar en el torneo más grande de la historia, marcando su cuarta participación mundialista consecutiva y la séptima en su historia.

- Japón: los ‘samuráis’ certificaron su pasaje al Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bahréin, con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo. Ese triunfo convirtió a la selección nipona en la primera —debido a las tres sedes anfitrionas ya clasificadas— en asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Además, marcará su octava participación consecutiva en una cita planetaria.

- Marruecos: no es ningún secreto que los ‘leones del Atlas’ se llevan todos los reflectores a partir de su exponencial crecimiento en distintas categorías. Una aportación importante, conviene destacar, ha sido el reclutamiento de legionarios, muchos de ellos afincados en España. El bloque de Walid Regragui pronto podría considerarse una potencia.

- Senegal: clasificó tras asegurar el primer lugar del Grupo B con una contundente victoria 4-0 sobre Mauritania. Con goles de Sadio Mané (doblete), Iliman Ndiaye y Habib Diallo, los ‘leones de la Teranga’ cerraron la campaña con 24 puntos. Esta será su cuarta participación mundialista, tras 2002, 2018 y 2022.

- Suiza: clasificó al Mundial 2026 tras asegurar el primer lugar del Grupo B en las Eliminatorias europeas, incluso con un empate 1‑1 ante Kosovo en la última jornada. Logró mantenerse invicta durante toda la fase de grupos y selló su pasaje directo a la fase final del torneo.

- Uruguay: la ‘celeste’ consiguió su clasificación al Mundial 2026 tras ganar 3‑0 a Perú en el Estadio Centenario, en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta victoria consolidó al equipo de Marcelo Bielsa en el cuarto puesto de la tabla con 28 puntos, asegurando su pasaje directo al torneo FIFA.