El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”

Facundo Morando se dispone a disputar su primer Mundial de Clubes con Alianza Lima. - Crédito: Renzo León

Alianza Lima emprendió su viaje a Brasil para hacerse presente en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Las íntimas afrontarán la cita internacional con un inmejorable presente en el torneo doméstico, pero la exigencia ante las mejores escuadras del globo representa un reto de dimensiones superiores.

El adiestrador Facundo Morante es consciente del desafío que afrontará el comando técnico y sus dirigidas. Por ello, antes de partir a Sao Paulo, Ysabella Sánchez reveló el principal mensaje que el entrenador argentino le comunicó a las deportistas a su cargo.

“Estamos muy ilusionadas, vamos a entregar todo de nosotros, a jugar y divertirnos”, inició la mejor jugadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada pasada y galardonada como mejor punta en el Sudamericano de Clubes.

Ysabella Sánchez fue reconocida como la mejor jugadora en la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Alianza Lima Vóley

El mensaje de Morando ha sido recepcionado con éxito por el plantel. “El técnico nos pide siempre que nos divirtamos en la cancha”, agregó Chabelita a las cámaras de José Varela, en su canal de YouTube. “Nos hemos preparado muy bien y veremos cómo nos va”, sumó.

“Vamos a enfrentarnos a las mejores jugadoras del mundo y es una experiencia muy bonita para demostrar nuestro juego”, reconoció la punta de Alianza Lima en la previa del estreno en la justa mundialista que tendrá lugar en la ciudad paulista.

En esa línea, Esmeralda Sánchez remarcó la concentración del equipo y el firme objetivo en el certamen internacional. “Saldremos a divertirnos, jugar de igual a igual y ver lo que pasa”, concedió la líbero.

Ysabella Sánchez superó lesión y volvió a las canchas con Alianza Lima. Crédito: Fernando Mejia

“Han sido semanas complicadas e intensas, pero nos han servido para prepararnos de la mejor manera, pues nos vamos a enfrentar a equipos muy top’s”, afirmó.

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco São Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Transmisión y cobertura especial del Mundial de Clubes 2025

Latina Televisión ha adquirido los derechos de transmisión del Mundial de Clubes 2025 y emitirá todos los partidos de Alianza Lima. Los encuentros estarán disponibles en vivo a través de su señal abierta, página web y aplicación móvil.

Adicionalmente, Infobae Perú garantizará una cobertura exhaustiva desde Brasil, ofreciendo seguimiento minuto a minuto, estadísticas detalladas, análisis del juego y las reacciones posteriores a cada compromiso.

Plantel de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2025

Las peruanas Diana de la Peña (central), Maricarmen Guerrero (central), Sandra Ostos (punta receptora), Esmeralda Loroña (punta), Clarivett Yllescas (central), Nayeli Yabar (opuesta), Ysabella Sánchez (punta receptora), Zahira Quiñe (líbero), Esmeralda Sánchez (líbero); las colombianas María Alejandra Marín (armadora), Doris Manco (armadora); la argentina Elina Rodríguez (punta receptora); la dominicana Yanlis Féliz (opuesta); la francesa Maëva Orlé (opuesta) y la estadounidense Meegan Hart (central).

Clarivett Yllescas compartió las expectativas de Alianza Lima en el Mundial de Clubes y aseguró que podrían ganarle a Osasco.

Metas y expectativas de Alianza Lima

El propósito principal de Alianza Lima en el torneo es enfrentar a sus oponentes con paridad durante la fase de grupos y, de ser factible, conseguir la clasificación a las etapas eliminatorias.

Independientemente de los marcadores que obtengan, la institución íntima ve esta participación como un punto de inflexión para su desarrollo organizacional, con el fin de elevar la calidad del vóley profesional dentro del Perú.

Los desafíos del club victoriano incluyen medirse contra el equipo local, Osasco São Cristóvão de Brasil, el campeón asiático VC Zhetysu de Kazajistán, y el Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón europeo. Cada partido servirá para evaluar el rendimiento del equipo peruano frente a la élite del voleibol mundial.