Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026 HOY: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026. - créditos: FIFA

Hoy, viernes 5 de diciembre, tendrá lugar el sorteo de la Copa del Mundo 2026, con el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC como sede. Durante este evento se establecerán los grupos del torneo que compartirán Canadá, Estados Unidos y México como países anfitriones. Hay gran interés en los posibles rivales que enfrentará Ecuador, que llega con la ilusión de una actuación destacada.

La ‘tricolor’ logró la clasificación al Mundial al ubicarse en el segundo puesto de la tabla eliminatoria con 29 puntos, solo por detrás de Argentina que obtuvo 38. Durante el camino, la selección ecuatoriana exhibió constancia y una evolución marcada en su plantel joven, liderado por el técnico Sebastián Beccacece.

Beccacece asumió el reto de fortalecer la identidad de juego del seleccionado, apostando por presión alta, velocidad en las bandas y un continuo movimiento de volantes. Esta estrategia reforzó la solidez defensiva y permitió un mejor desempeño en transiciones. En su preparación reciente, Ecuador empató 1-1 con Estados Unidos, 1-1 ante México y 0-0 frente a Canadá, además de imponerse 2-0 a Nueva Zelanda.

Ambos se midieron por la última fecha de las Eliminatorias

En el sorteo para la fase de grupos del Mundial, Ecuador integrará el Bombo 2, acompañado de selecciones con tradición y potencial: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Las figuras de Ecuador

Una de las fortalezas de la selección ecuatoriana radica en el buen momento de varias de sus principales figuras, con destacados en ligas europeas y sudamericanas. Enner Valencia, delantero de Inter de Porto Alegre, lidera el ataque con experiencia y capacidad goleadora demostrada tanto en clubes como en proceso de selecciones. De hecho, fue el cuarto máximo anotador de las Eliminatorias 2026 con seis dianas.

En el centro del campo, Moisés Caicedo sobresale en Chelsea de Inglaterra. Su despliegue, intensidad y visión de juego lo han posicionado como pieza clave tanto en Premier League como en el conjunto sudamericano. En la defensa, el central Willian Pacho milita en el PSG y se consolida como uno de los zagueros sudamericanos con mayor proyección internacional. Junto a él, Piero Hincapié, actualmente en Arsenal inglés, aporta solidez, velocidad y capacidad de salida, fortaleciendo la línea de fondo de la ‘tri’.

Willian Pacho, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán son de los destacados de la selección de Ecuador. - créditos: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de grupos del Mundial 2026 será transmitido para la audiencia de Ecuador a través de distintas plataformas y señales oficiales. La señal abierta de Teleamazonas brindará cobertura nacional en vivo para todo el país. Además, la FIFA+, por intermedio de su sitio web y canal oficial de YouTube, permitirá seguir el sorteo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. También estará disponible en Infobae, que ofrecerá información y transmisión vía su plataforma digital.

Los horarios para Sudamérica del sorteo para el Mundial 2026. - créditos: Conmebol

La última participación de Ecuador en un Mundial

La última participación de la selección de Ecuador en una Copa del Mundo se registró durante la edición de Qatar 2022. En aquel momento, el combinado ‘tricolor’ integró el grupo A junto a Países Bajos, Senegal y el anfitrión Qatar.

Los sudamericanos debutaron con un triunfo 2-0 sobre los dueños de casa y empataron 1-1 ante la ‘naranja mecánica’, pero sufrieron una derrota 2-1 frente a los africanos en el tercer partido, lo que determinó su eliminación en fase de grupos.

El rendimiento dejó sensaciones de progreso, especialmente por el desempeño en los primeros encuentros y la capacidad de competir ante rivales europeos y africanos. El Mundial de Norteamérica 2026 representa una nueva oportunidad para avanzar en la competencia y buscar el histórico objetivo de superar la barrera de la fase de grupos, que solo logró en Alemania 2006 (perdió 1-0 con Inglaterra en octavos de final).