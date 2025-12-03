Perú Deportes

Yoshimar Yotún explotó con periodista por insinuar falta de “jerarquía” en Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima

El capitán del conjunto ‘rimense’ protagonizó un cruce con un comunicador por la experiencia del equipo tras la igualdad con los ‘íntimos’ en el Estadio Nacional

El capitán del cuadro 'celeste' protagonizó un cruce con un comunicador tras la igualdad en el Estadio Nacional. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal no pudo llevarse un triunfo y terminó empatando en condición de local ante Alianza Lima en el marco de la ida de la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional de Lima fue testigo de un partido donde el cuadro ‘celeste’ contó con la posesión del balón y varias ocasiones, pero sin la claridad para definir con éxito. De hecho, un periodista indicó en conferencia de prensa que los dueños de casa no tuvieron “jerarquía”, lo que provocó el enfado de Yoshimar Yotún, quien lo encaró y respondió con firmeza.

Nosotros también somos un equipo de jerarquía. Imagínate, tenemos a Araujo, a Abram, al ‘Cholo’ (Ávila), a Benavente, a Diego Enríquez que está en la selección”, fueron sus primeras palabras en respuesta a la insistencia sobre el peso del elenco ‘íntimo’ en estas instancias.

El 11 titular de Sporting
El 11 titular de Sporting Cristal que mandó Paulo Autuori ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. - créditos: Sporting Cristal

El mediocampista reclamó que las consultas evadieran el análisis sobre el dominio de los ‘cerveceros’ y se enfocaran únicamente en virtudes del equipo contrario. “No sé por qué les cuesta tanto hablar de que Cristal hoy (ayer) hizo un gran partido, porque todas las preguntas van direccionadas a que Alianza esto y Alianza lo otro... Hay que analizar, hay que ponerse bien los pantalones y preguntar que hoy (ayer) Cristal fue superior”, sostuvo.

Las palabras de ‘Yoshi’ se intensificaron cuando se le aclaró que el foco de la pregunta era la definición, sobre todo, tras la situación errada por Felipe Vizeu. El volante replicó de manera directa: “¿Definir qué?”. Al explicar el periodista que se refería a la capacidad de anotar, Yotún puntualizó: “Jerarquía son los 90 minutos, no solo un tiro libre o un córner. Y nosotros hoy tuvimos mucha jerarquía. Tuvimos los pantalones bien puestos para salir a jugar de un lado a otro, tener paciencia, de llegar”. Así, defendió el comportamiento colectivo durante todo el compromiso, por encima del simple resultado en el marcador.

Felipe Vizeu falló una increíble
Felipe Vizeu falló una increíble ocasión de gol en Sporting Cristal vs Alianza Lima. - créditos: Líbero

Yoshimar Yotún sobre el Sporting Cristal vs Alianza Lima y el respaldo de la hinchada

En su balance, Yoshimar Yotún admitió que el equipo no fue del todo eficaz para concretar las pocas oportunidades de gol que generó, pero reiteró su satisfacción por el trabajo desde lo colectivo. “Por ahí las jugadas de gol que tuvimos no pudimos concretarlas, pero creo que en general el equipo hizo un gran trabajo, dominó el partido, tuvo un estilo muy claro”, destacó. Subrayó que el rendimiento colectivo y la claridad en la propuesta futbolística ratifican el carácter del grupo en contextos de alta dificultad.

Al analizar el encuentro, el futbolista de 35 años reconoció que el grupo pudo haber hecho la diferencia con una mayor precisión en el área rival, aunque valoró la actuación general de Sporting Cristal. Aseguró que el equipo mostró su identidad y se mostró convencido de que la llave aún no está resuelta: “La llave está abierta, vamos a ir a Matute a hacer nuestro trabajo, nuestro juego. No vamos a ir a cuidar el resultado ni nada porque todo puede pasar. Ellos están de local, con su gente, pero vamos a hacer nuestro trabajo para poder ganar la llave”.

El exjugador de Cruz Azul agradeció especialmente el respaldo de los hinchas ‘bajopontinos’, que se acercaron al Estadio Nacional en uno de los partidos más esperados de la temporada. “Este año ha apoyado bastante. Estamos muy felices de que hayan venido a apoyarnos en un partido tan importante. Solo al hincha hay que agradecerle. Creo que el hincha se debe sentir orgulloso de que hoy su equipo jugó como siempre ha jugado Cristal, así que solo tenemos palabras de agradecimiento por el lindo marco que hicieron hoy”, expresó.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

