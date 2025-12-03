Pedro García criticó a Alianza Lima por no renovar a Hernán Barcos tras gol ante Sporting Cristal: “No se consideró que es el solucionador de probemas”

El periodista deportivo cuestionó a la directiva del club 'blanquiazul' por prescindir de los servicios del 'Pirata' pese a que anotó el empate ante los 'celestes'. (Video: Doble Punta)

Alianza Lima fue de menos a más ante Sporting Cristal y acabó empatando 1-1 en el marco de la ida de la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. De hecho, Hernán Barcos se convirtió en la figura de su equipo con un gol en los minutos finales, para darle vida de cara a la vuelta en Matute. Aunque esta anotación no cambiaría la situación del ‘Pirata’, quien la semana pasada conoció su salida. En ese sentido, Pedro García criticó a la directiva ‘blanquiazul’ por no renovarle el contrato.

“El abrazo de Barcos con Gorosito es muy portada de lo que fue anoche el partido. Gorosito, en ese momento no pudiendo imponerse en el juego con su equipo, Barcos rescatando a Alianza. Barcos lo salvó. Alianza, aunque había mejorado, no tenía el camino del gol y Barcos, con una categoría excepcional, cambia una pelota llovida de Yotún, bien puesta seguramente, pero mueve el pie para colocar la pelota junto al palo. Es un gol técnicamente ‘made by Hernán Barcos’”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

El periodista deportivo sostuvo que la principal virtud del atacante argentino radica en su capacidad para influir en el marcador en situaciones adversas: “Barcos es el solucionador de muchos problemas. Y la lectura de la gente que manda en Alianza es ‘no, necesito bajar el promedio de edad, necesito traer a otro delantero’. No se consideró en el análisis ‘Barcos salva a Alianza con mucha frecuencia’ y para mí, lo primero que tiene que entrar en el análisis es ‘este pata tiene estos defectos, pero me salva los partidos, hace goles a un solo toque y fuera de contexto’”.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Pedro García sobre el impacto de Hernán Barcos en Alianza Lima

Pedro García remarcó que Hernán Barcos tiene una habilidad poco común en el fútbol peruano: definir partidos en jugadas que no parecen claras, más allá del esquema de juego colectivo. “No es lo mismo ser goleador de un equipo que ataca, filtra pases y genera la posibilidad de que yo como finalizador haga el gol, sino que me permito tener posibilidades de gol fuera de contexto. Una cosa es ser el finalizador de un equipo que entra, penetra, desborda, pero lo que tiene Barcos es que te puede dar goles fuera de contexto. Y yo creo que todo equipo necesita un jugador que pueda marcar goles fuera de contexto”, aseguró.

Asimismo, el comunicador consideró que existen muy pocos delanteros capaces de “salvar” a su equipo cuando el contexto resulta adverso. “Por ejemplo, hay muy pocos delanteros que son capaces de salvar a su equipo y ‘salvar’ significa hacer un gol fuera de contexto. Y el gol de ayer fue casi fuera de contexto porque Alianza, si bien penetraba, remataba de lejos y tenía en el arquero de Cristal a una figura, un rival importante, no generaba esa jugada clara de gol, no la tenía. Barcos ha convertido una pelota de centro de balón parado, trabajada en este caso, la cambió por gol, pero casi que fue una jugada fuera de contexto”, puntualizó.

Hernán Barcos buscó y abrazó a Néstor Gorosito tras su gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal. - créditos: Movistar Deportes

En sus críticas, Pedro García apuntó también a los argumentos utilizados por la dirigencia de Alianza Lima para justificar la salida de Hernán Barcos. “Ese análisis no lo han hecho o no lo han querido hacer porque el análisis es que es un elemento disociador. ¡Las pelo... si es disociador! ¡Ay, no, disocia! Lo metes a la cancha, gol. ¿Se lleva mal con Zambrano? Que se saquen la mugre, que se la banquen. ¿Qué me están hablando, hue...? Entra y te salva el pellejo, no todo es amistad en los vestuarios”, expresó.

Por lo que se ha conocido, el futuro del artillero de 41 años es una incertidumbre. Sport Boys ha iniciado conversaciones con su entorno para contratarlo, aunque Sporting Cristal también sonó sin negociaciones. Las otras posibilidades vendrían de Uruguay y Paraguay. Lo cierto, es que los 15 goles que ha anotado este año son apetecibles para cualquier equipo.