Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima se enfrentó a Sporting Cristal en la semifinal ida por la Liga 1 2025 y terminó empatando 1-1 en el estadio Nacional, la noche del martes 2 de diciembre. La serie quedó abierto y todo se resolverá en el cotejo de vuelta que se jugará el sábado 6 de diciembre en Matute.

El marcador del partido se definió a partir de un giro inesperado en el tramo final. Hernán Barcos igualó el marcador a los 82 minutos, reafirmando su capacidad goleadora y aportando un alivio clave para los victorianos en un contexto complicado, tras su polémica salida de Matute. El empate llegó luego de un córner, consolidando la reputación del ‘Pirata’ como figura determinante para su equipo.

El delantero volvió convertirse en el héroe de su equipo, y fue tendencia por todos los hinchas que pidieron a gritos su renovación. Dentro de sus efusiva celebración, hubo un momento que llamó la atención de todos: el conmovedor abrazo con Néstor Gorosito.

Esa demostración de afecto no pasó desapercibido y generó muchas reacciones, más por el momento que se vive en la interna de Matute. El DT reveló cuál fue el verdadero motivo del emotivo pasaje.

“Volvemos a caer en lo mismo. Estas fechas son difíciles porque hay jugadores que se van, otros que se quedan y siempre es muy difícil la incertidumbre de todos los que jugamos la pelota cuando se vencen los contratos. Es una situación difícil. Hernán es excelente profesional, como profesional excelente, y antes del partido me dijo: ‘si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, declaró ‘Pipo’ en conferencia de prensa.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

¿Por qué no fue convocado Piero Cari en Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La polémica volvió a rodear a Alianza Lima en la previa del encuentro con Sporting Cristal por la semifinal de ida. La ausencia de Piero Cari generó muchas reacciones y salieron muchos rumores al respecto. Se especuló de que el centrocampista de 18 años habría cometido indisciplina, y por ello el DT lo dejó afuera de la convocatoria para crucial cotejo.

Néstor Gorosito se refirió a la controversia y dejó en claro que fue una decisión técnica.

“Nosotros tenemos un plantel de más de 30 jugadores. A Piero Cari nadie lo conocía hace cinco meses. Si no queda fuera Piero, también quedaron fuera Ricardo Lagos, Alessandro Burlamaqui...entran 20. El entrenador elige de acuerdo a lo que puede presentarse. Más confianza de la que tenemos en él, imposible. Pero si entra él, tienen que salir otros. Según lo que pensamos, armamos el banco de suplentes. Nos podemos equivocar también”, aseguró el técnico argentino en rueda de prensa.

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025.

Además, el popular ‘Pipo’ analizó el encuentro con los ‘cerveceros’ y reconoció que el rival hizo un gran primer tiempo. "Para mí el partido fue, en los primeros minutos, ellos iniciaron un poquito mejor en el sector derecho, entre Leandro Sosa y Santiago González, y después se emparejó. Nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones también, el primer tiempo, y el segundo tiempo, si elegíamos mejor en los contragolpes, tuvimos como para hacer un gol mucho tiempo antes. Y, por ahí, creo yo que en el mejor momento nuestro, de mayor tranquilidad, llegó el penal".