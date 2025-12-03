Perú Deportes

Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El ‘Pirata’ anotó el gol del empate en el estadio Nacional y se volvió en la figura. Su gol fue gritado a todo pulmón y lo celebró con el técnico argentino en medio de la polémica por su salida de Matute

Alianza Lima se enfrentó a Sporting Cristal en la semifinal ida por la Liga 1 2025 y terminó empatando 1-1 en el estadio Nacional, la noche del martes 2 de diciembre. La serie quedó abierto y todo se resolverá en el cotejo de vuelta que se jugará el sábado 6 de diciembre en Matute.

El marcador del partido se definió a partir de un giro inesperado en el tramo final. Hernán Barcos igualó el marcador a los 82 minutos, reafirmando su capacidad goleadora y aportando un alivio clave para los victorianos en un contexto complicado, tras su polémica salida de Matute. El empate llegó luego de un córner, consolidando la reputación del ‘Pirata’ como figura determinante para su equipo.

El delantero volvió convertirse en el héroe de su equipo, y fue tendencia por todos los hinchas que pidieron a gritos su renovación. Dentro de sus efusiva celebración, hubo un momento que llamó la atención de todos: el conmovedor abrazo con Néstor Gorosito.

Esa demostración de afecto no pasó desapercibido y generó muchas reacciones, más por el momento que se vive en la interna de Matute. El DT reveló cuál fue el verdadero motivo del emotivo pasaje.

“Volvemos a caer en lo mismo. Estas fechas son difíciles porque hay jugadores que se van, otros que se quedan y siempre es muy difícil la incertidumbre de todos los que jugamos la pelota cuando se vencen los contratos. Es una situación difícil. Hernán es excelente profesional, como profesional excelente, y antes del partido me dijo: ‘si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, declaró ‘Pipo’ en conferencia de prensa.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

¿Por qué no fue convocado Piero Cari en Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La polémica volvió a rodear a Alianza Lima en la previa del encuentro con Sporting Cristal por la semifinal de ida. La ausencia de Piero Cari generó muchas reacciones y salieron muchos rumores al respecto. Se especuló de que el centrocampista de 18 años habría cometido indisciplina, y por ello el DT lo dejó afuera de la convocatoria para crucial cotejo.

Néstor Gorosito se refirió a la controversia y dejó en claro que fue una decisión técnica.

“Nosotros tenemos un plantel de más de 30 jugadores. A Piero Cari nadie lo conocía hace cinco meses. Si no queda fuera Piero, también quedaron fuera Ricardo Lagos, Alessandro Burlamaqui...entran 20. El entrenador elige de acuerdo a lo que puede presentarse. Más confianza de la que tenemos en él, imposible. Pero si entra él, tienen que salir otros. Según lo que pensamos, armamos el banco de suplentes. Nos podemos equivocar también”, aseguró el técnico argentino en rueda de prensa.

El motivo por el que
El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025.

Además, el popular ‘Pipo’ analizó el encuentro con los ‘cerveceros’ y reconoció que el rival hizo un gran primer tiempo. "Para mí el partido fue, en los primeros minutos, ellos iniciaron un poquito mejor en el sector derecho, entre Leandro Sosa y Santiago González, y después se emparejó. Nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones también, el primer tiempo, y el segundo tiempo, si elegíamos mejor en los contragolpes, tuvimos como para hacer un gol mucho tiempo antes. Y, por ahí, creo yo que en el mejor momento nuestro, de mayor tranquilidad, llegó el penal".

Néstor Gorosito Hernán Barcos Alianza Lima Sporting Cristal Liga 1

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El técnico brasileño fue consultado por el tanto errado por el delantero extranjero y dio contundente respuesta en conferencia de prensa

Felipe Vizeu aseguró que “la cancha estaba mal” tras fallar insólito gol en Sporting Cristal vs Alianza Lima, y avisó: “El campo de Matute es mejor”

El delantero brasileño se refirió a la ocasión que erró en el duelo en el Estadio Nacional y que pudo haber cambiado la historia a favor de los ‘celestes’ contra los ‘blanquiazules’

Felipe Vizeu perdió increíble gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal tras resbalarse solo: la molesta reacción de Paulo Autuori

El delantero brasileño tuvo el 1-0 en sus pies, pero terminó cayéndose y fallando inmejorable ocasión. El DT brasileño se enfadó con su error

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo se define al ganador tras empate en la semifinal ida por la Liga 1 2025?

Los ‘íntimos’ y los ‘cerveceros’ igualaron 1-1 en el primer duelo que se jugó en el estadio Nacional. Martín Távara y Hernán Barcos marcaron los goles que dejó en suspenso la llave

Yoshimar Yotún explotó con periodista por insinuar falta de “jerarquía” en Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima

El capitán del conjunto ‘rimense’ protagonizó un cruce con un comunicador por la experiencia del equipo tras la igualdad con los ‘íntimos’ en el Estadio Nacional

Rafael Belaúnde confirma que portaba un arma al momento de ser atacado por sicarios: "la defensa personal es un derecho"

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: "Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta"

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

