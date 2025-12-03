Perú Deportes

Entradas gratuitas para los partidos de Perú en vóley femenino: cómo conseguir tickets de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección nacional sub 19, dirigida por Antonio Rizola, inicia su participación en la competencia. Descubre cómo conseguir boletos para ver los duelos en el Coliseo Eduardo Dibós

La selección peruana sub 19
La selección peruana sub 19 de vóley competirá en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 ya arrancaron desde el 22 de noviembre y los fanáticos del deporte tienen la oportunidad de alentar a los miles de atletas protagonistas desde las gradas de manera gratuita. Una de las disciplinas más esperadas es el vóley sala femenino, donde la selección peruana Sub 19, dirigida por Antonio Rizola, inicia su participación este miércoles 3 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.

La ‘blanquirroja’ debutará enfrentando a Bolivia a las 20:00 horas, en un partido que marcará el inicio de su camino en el torneo. Posteriormente, el equipo patrio se medirá contra Colombia el jueves 4 de diciembre y contra Venezuela el viernes 5 de diciembre, todos en el recinto sanborjino, donde espera contar con el apoyo de la afición peruana.

Dependiendo de los resultados, el domingo 7 de diciembre se disputarán los partidos por la medalla de bronce y oro. Estos encuentros representan una gran oportunidad para que la selección nacional Sub 19 consolide su posición en el medallero y sume experiencia internacional de cara a futuras competencia para las categorías juveniles.

La selección llega a los Juegos Bolivarianos 2025 con una preparación exigente, respaldada por sesiones de entrenamiento constantes, partidos de fogueo frente a clubes de la Liga Nacional Superior y la experiencia acumulada en competencias juveniles internacionales. Con este recorrido, la ‘blanquirroja’ apunta a mostrar solidez táctica y carácter competitivo en cada presentación, bajo la conducción de Antonio Rizola, líder del proyecto formativo rumbo a este evento.

Fixture de la selección peruana
Fixture de la selección peruana de vóley en los Juegos Bolivarianos 2025.

Perú en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿Cómo y dónde conseguir entradas gratuitas?

El acceso a los partidos de la selección peruana sub 19 es totalmente gratuito, y asegurar tu lugar es muy sencillo. Solo debes ingresar al enlace oficial de Ticketmaster para los Juegos Bolivarianos 2025, seleccionar la disciplina a la que deseas asistir, en este caso el vóley sala femenino, y completar un registro rápido. No se requiere ningún pago; únicamente se necesita mostrar el ticket impreso o en el celular al ingresar.

Aunque la mayoría de boletos para los enfrentamientos en el Coliseo Eduardo Dibós ya se han agotado, todavía quedan algunas entradas disponibles. Esta gratuidad aplicó también para el vóley masculino y aplicará para el vóley playa. Además, hay reservas de tickets para adultos, menores de edad y personas en silla de ruedas, asegurando que todos puedan disfrutar de los juegos.

Al asistir, los aficionados podrán vivir de cerca la emoción de cada set y apoyar a nuestras jugadoras en su búsqueda de medallas. La experiencia en vivo, junto con la oportunidad de presenciar a talentos jóvenes como Ariana Vásquez, Gianella Chanca, Mariana Chalco, Fátima Villafuerte y Camila Monge promete ser inolvidable para los fanáticos del vóley peruano.

Entradas gratuitas para los Juegos
Entradas gratuitas para los Juegos Bolivarianos 2025.

Antonio Rizola pide el aliento del público peruano

Antonio Rizola fue enfático al señalar que el equipo necesita sentir el respaldo de la afición en un torneo que no solo será competitivo, sino que llega marcado por dificultades externas. El técnico reconoció que los problemas en la organización de los Bolivarianos pueden afectar la motivación de las jugadoras, pero aseguró que el grupo está trabajando para transformar esa situación en impulso. “Las jugadoras necesitan de apoyo porque será un campeonato difícil… Estamos buscando que eso se convierta en motivación”, afirmó en una entrevista para aquiTVO.

Por ello, el entrenador hizo un llamado directo al público para que acompañe al equipo en el Coliseo Eduardo Dibós. “La mayor motivación que ellas pueden tener es el apoyo de los hinchas. Hay que entender que no vamos a ganar cuatro o cinco partidos, tenemos que ganar el último que es más importante. Necesitamos apoyo y paciencia. No estamos aquí para justificar nada, pero estamos para luchar”, subrayó.

