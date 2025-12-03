Perú Deportes

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

El seleccionador nacional de vóley explicó las dificultades en la preparación y las bajas que golpearon al equipo juvenil. Además, dejó clara la meta para el torneo

Antonio Rizola dirigirá a la
Antonio Rizola dirigirá a la selección peruana sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

A pocos días del inicio de la competencia de vóley en los Juegos Bolivarianos 2025, el entrenador de la selección peruana sub 19, Antonio Rizola, analizó el presente del equipo, habló sobre las importantes bajas, valoró la preparación realizada y dejó claro cuál es el objetivo realista pero ambicioso del plantel: luchar por un lugar en el podio de la competencia.

En conversación con ‘aquíTVO’, el estratega brasileño fue sincero sobre las dificultades enfrentadas en la ruta hacia el torneo, pero también enfatizó que el grupo mantiene una fuerte motivación por competir en casa. En primer lugar, el DT explicó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) decidió estratégicamente solicitar que el torneo en la rama femenina se disputara en la categoría Sub 19, con el propósito de potenciar a la generación que este año compitió en el Mundial.

“Lo que me hace trabajar es la motivación de un desafío grande y el desafío de los Bolivarianos cada día está más grande. El país sede podía escoger las edades en tres modalidades. Escogimos 19 años en el voleibol femenino, 21 en masculino, mayores en playa. Todo fue observando nuestras mejores condiciones de llegar a un podio por representar bien a Perú”, comentó.

Bajas sensibles y la preparación del equipo

El técnico no esquivó el tema más complicado: la pérdida de cuatro jugadoras que fueron base del equipo mundialista y que afectó la preparación del grupo. La baja más dolorosa es la de la capitana Waleska Toro, lesionada de gravedad. “En este camino nuestra principal jugadora se lesionó de una forma grave… Perdimos una referencia grande y perdimos también a tres que están estudiando en Estados Unidos”, detalló.

Aun así, Rizola subrayó que el grupo no ha caído en lamentos. “Pasó esto, estamos viviendo esa situación y en ningún momento estamos lamentándolo. Otras atletas van a tener la oportunidad y van seguramente a aprovecharla. Será difícil, pero siempre es más sabroso cuando cuesta más, la alegría es mayor”, dijo.

Convocadas de la selección peruana
Convocadas de la selección peruana sub 19 de voley para los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Puro Vóley

La selección peruana sub 19 participó en el Atenea Open, donde enfrentó a clubes de alto de la Liga Nacional como parte de su preparación. Para el entrenador, esta experiencia resultó clave. “Sirvió mucho. El próximo año también queremos participar. Es fundamental para ellas y para el vóley peruano…”, señaló.

Además, aclaró la estructura del comando técnico para esta competencia. El entrenador soy yo para este campeonato… Martín Escudero está como mi asistente, y Walter Lung y Marcello Bencardino también son mis asistentes”, aseguró.

El objetivo y las expectativas

A pesar de los obstáculos que se presentaron en el camino, Antonio Rizola dejó en claro que Perú saldrá a pelear por una medalla. Sin embargo, advirtió que la competencia será exigente y que no se subestimará a ningún rival: el equipo patrio enfrentará a Bolivia, Colombia y Venezuela en los Juegos.

Lo que estamos buscando es un podio. No piense que será fácil porque está Bolivia. Bolivia jugó aquí el Sudamericano sub 17 con una atacante espectacular y al entrenador yo lo conozco a más de 20 años, tiene una capacidad grande de estudiar, preparar y ejecutar con sus equipos. Una victoria no sirve. Tiene que ganar dos veces para llegar adelante”, dijo y puso énfasis en el sistema del torneo, donde los cuatro equipos juegan todos contra todos y luego se definen final y bronce.

La selección peruana sub 19
La selección peruana sub 19 de vóley buscará ganar una medalla en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

Más allá del aspecto técnico, Rizola se mostró preocupado por el impacto de los problemas estructurales en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025 sobre la motivación de las jugadoras. “Las jugadoras necesitan de apoyo porque será un campeonato difícil. Ustedes están viendo todas las dificultades que están pasando en la estructura de los Bolivarianos. Eso desmotiva un atleta y estamos buscando que eso se convierta en motivación”, señaló.

Por ello, pidió el apoyo del público peruano en en el Coliseo Eduardo Dibós. “La mayor motivación que ellas pueden tener es el apoyo de los hinchas. Hay que entender que no vamos a ganar cuatro o cinco partidos, tenemos que ganar el último que es más importante. Necesitamos apoyo y paciencia. No estamos aquí para justificar nada, pero estamos para luchar”, sentenció.

