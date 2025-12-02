Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El último fin de semana dejó partidos vibrantes en el Coliseo Miguel Grau y la fecha 7 promete continuar con esta tendencia que se ha venido desarrollando en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Uno de los cotejos que se perfilan como los más parejos es el Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta.

Dos escuadras que han mostrado grandes virtudes en las jornadas que se han disputado hasta el momento. Por el lado de la ‘U’, cuentan con muchas variantes en el ataque, ya sea por el lado de Cat Flood o el de Daniela Múñoz. Mientras que por el cuadro del Callao, tienen uno -por no decir el mejor- de los bloques más efectivos de la presente edición, con Mariane Casas a la cabeza.

Las pumas ganan el tercer set 25-22 a Olva Latino. | Latina

Programación del Universitario vs Rebaza Acosta

Este compromiso entre ‘cremas’ y ‘chalacas’ está pactado para el domingo 7 de diciembre a las 15:00 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Cabe señalar que el inicio de este enfrentamiento dependerá de la duración del previo (Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú).

El Universitario vs Rebaza Acosta será transmitido exclusivamente por Latina TV (canal 2 de señal abierta). Además, este casa televisiva lo pasará por su página web y su aplicación. Eso sí, no lo emitirá por su canal de Youtube como la temporada pasada.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este cotejo. La previa, el punto a punto, incidencias, detalles y más en su sitio web. No te lo puedes perder.

Universitario y Rebaza Acosta se enfrentarán el domingo 7 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

¿Cómo llegan Universitario y Rebaza Acosta?

Universitario atraviesa un gran momento en la Liga Peruana de Vóley y se ubica en el segundo lugar de la tabla con 16 puntos. El equipo ‘crema’ solo sufrió una derrota en la temporada, ante la Universidad San Martín (3-2), y consiguió cinco triunfos en los restantes compromisos de la primera fase.

La forma ascendente del conjunto de Paco Hervás se vio reflejada en la última fecha, cuando las ‘pumas’ vencieron a Olva Latino por 3-0, con una destacada participación de la líbero Mirian Patiño. Esta solidez ha convertido a la escuadra estudiantil en principal perseguidora de Alianza Lima, actual líder con 21 puntos.

Rebaza Acosta afronta esta jornada en busca de respuestas tras una campaña irregular en la primera fase. El equipo de Callao suma dos victorias y cuatro derrotas, ubicándose en el noveno puesto de la clasificación, solo superando a escuadras como Deportivo Soan, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú.

En su más reciente partido, las ‘chalacas’ cayeron ante Circolo Sportivo Italiano por 3-2, pese a haber comenzado en ventaja de dos sets, lo que dejó una sensación de frustración en el grupo. Así fueron los parciales de este encuentro: 29-27, 25-16, 22-25, 20-25 y 9-15.

Así marcha la tabla de posiciones luego de terminar la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Otros partidos de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 6 de diciembre

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Olva Latino vs Regatas Lima (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Géminis vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 7 de diciembre

- Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú (12:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26