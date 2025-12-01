Giancarlo Granda criticó a Franco Navarro por inconvenientes la interna de Alianza Lima: “La ha pifiado con el comportamiento de algunos jugadores”

El periodista deportivo le pidió al club 'blanquiazul' hacer una evaluación por el trabajo del director deportivo. (Video: Movistar Deportes)

En Alianza Lima parece no haber días de paz. Y es que a la salida confirmada de Hernán Barcos a final de temporada, se sumó un supuesto altercado entre Paolo Guerrero con Guillermo Enrique, además de los inconvenientes de Carlos Zambrano con las expulsiones. Y más allá de que la responsabilidad recae directamente en los jugadores, también pasa por el técnico Néstor Gorosito y la dirigencia. En ese escenario, Giancarlo Granda cuestionó a Franco Navarro por el tenso ambiente que se vive en Matute.

Un modo de buscar salvar el año tras no poder alzar el título nacional que quedó en manos de su clásico rival, el cuadro ‘blanquiazul’ tiene entre ceja y ceja poder ser ‘Perú 2′ para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Primero tiene que medirse ante Sporting Cristal en dos partidos y, de salir ganador, se verá las caras con Cusco FC. Un reto titánico pero que de no lograrlo, podría traer consecuencias mayores.

“Lo que venga de estos partidos, parece poco, ‘Perú 3′ y ‘Perú 4′, va a marcar lo que sea el próximo año para estos equipos. El tema de fichajes creo que sí. ¿Si Alianza es ‘Perú 4’? Gorosito para mí no va a seguir”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo en el programa ‘Después de Todo’.

Alianza Lima podría bajar las críticas si consigue ser 'Perú 2'. - créditos: Liga 1

La crítica de Giancarlo Granda a Franco Navarro en Alianza Lima

El ‘Flaco’ analizó el contexto actual del club y sugirió que todavía no corresponde hacer una evaluación completa, aunque consideró fundamental prestar atención a quienes habitualmente no son el centro de las críticas. “Yo creo que en Alianza no es momento de hacer evaluaciones anuales porque todavía no termina nada, pero hay cosas que se tienen que analizar. Y hay nombres de los cuales se habla poco y de los que también se tiene que analizar lo que han hecho”, señaló.

En ese marco, Franco Navarro fue protagonista de una de las críticas más firmes. “Uno es Franco Navarro. Nosotros criticamos a los jugadores, al entrenador. Me parece que Franco la ha pifiado en algunas cosas, como por ejemplo, el comportamiento de algunos futbolistas y que nadie les ha marcado la cancha. Y si se la marcaron, no le hicieron mucho caso”, comentó.. El comunicador hizo hincapié en el rol de la dirección deportiva para contener situaciones de indisciplina o falta de compromiso, sugiriendo que la tolerancia o la falta de reacción puede redundar en perjuicio del plantel.

Giancarlo Granda recordó que la autoridad institucional requiere adaptarse a los desafíos actuales del club. “Ahí tiene que entrar la evaluación de Franco de pisar fuerte, porque él ha podido lidiar con futbolistas que no eran estos jugadores, eran peores, y sacó lo mejor de ellos como entrenador, no como directivo. Hoy el entrenador es Gorosito y el que tiene que marcar la cancha es él, pero si se te escapa la tortuga, alguien tiene que poner unos límites”, argumentó.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)

Giancarlo Granda sobre ausencia de Piero Cari ante Sporting Cristal

Por otro lado, Giancarlo Granda se refirió a la exclusión de Piero Cari en la lista para el duelo de ida del ‘playoff’ frente a Sporting Cristal. “Hoy Cari no ha salido en lista por decisión técnica. Ha habido actitudes que no han gustado del chico por parte del entrenador, pero el chico puede decir ‘a mí me castigan pero al de al lado’. El ejemplo es... (Gorosito) sacrifica futbolísticamente a uno de los mejores de su plantel”, sostuvo.

Además, el comunicador remarcó la trascendencia que tiene para cualquier plantel mantener el criterio uniforme en la toma de decisiones y la gestión disciplinaria. “No digo que (Cari) esté bien, está mal pero las reglas tienen que ser para todos por igual. Cuando vas a un lugar, y si hay reglas para unos y para otros no, igual reclamas y te enojas”, precisó.