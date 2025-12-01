Perú Deportes

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

El conductor aliancista desea fervorosamente que todos los peruanos se vuelquen con el plantel ‘íntimo’ durante su histórica participación en el certamen a desarrollarse en Sao Paulo

Facundo Morando se dispone a
Facundo Morando se dispone a disputar su primer Mundial de Clubes con Alianza Lima. - Crédito: Renzo León

Alianza Lima deja, de momento, a un lado su actualidad en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 para centrarse netamente en su próxima participación histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. En esta primera semana de diciembre, el plantel realiza los preparativos correspondientes para realizar el viaje a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

Claro está que el club de La Victoria llega con la moral altísima y opciones intactas de presentarse como una revelación en su grupo del campeonato, después de asentarse como líder invicto del actual periodo en la LPV al adelantar fechas del calendario.

Facundo Morando, entrenador de Alianza
Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

El entrenador Facundo Morando, luego del aplastante triunfo (3-0) sobre Atenea, en el Coliseo Miguel Grau, estuvo en la zona mixta para analizar el grato momento del bloque ‘blanquiazul’ y lo que será el debut memorable en el Mundial de Clubes, al que se accedió por mérito propio a partir del subcampeonato del pasado Campeonato Sudamericano.

“Ser invicto en la Liga Peruana de Vóley creo que, hoy por hoy, no es un termómetro porque todos los equipos están iniciando y creo que van a mejorar; incluso espero que nosotros sigamos mejorando. Decirle a la gente gracias por estar y apoyar, que disfrute ahora de lo que viene, que es histórico”, dijo.

El técnico argentino disputará un histórico campeonato al mando de Alianza Lima. | VIDEO: Renzo Galiano

“Hay que felicitar al grupo de jugadoras, que hicieron un esfuerzo muy grande. Se están yendo, ahora, al Mundial de Clubes a representar al Perú. No es solamente a los hinchas de Alianza Lima. Espero que la gente pueda disfrutar de ver a un equipo en el Mundial y recalcar el esfuerzo que hizo el staff como Cenaida Uribe y los dirigentes para que esto sea posible y las chicas tengan lo necesario”, añadió Morando.

Finalmente, al ser consultado sobre la meta trazada en la interna del club, el estratega afirmó que la consigna es “competir, que nos sirva para cuando volvamos y mantengamos así un nivel y velocidad mejorar o superior, ese es el objetivo”.

Clarivett Yllescas forma parte de
Clarivett Yllescas forma parte de la lista de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

