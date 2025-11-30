Perú Deportes

Filipe Luis realza al Monumental tras consagración de Flamengo en Copa Libertadores 2025: “Es muy especial, es un estadio que forja leyendas”

El entrenador brasileño quedó admirado por la “energía especial” que emite el recinto ‘crema’ y destacó cómo contribuyó en el aumento de la “mística de Lima”

Filipe Luis levantando el trofeo
Filipe Luis levantando el trofeo de la Copa Libertadores 2025, en el estadio Monumental. - Crédito: AFP

Filipe Luis lleva 14 meses liderando a Flamengo. Llegó en plano de emergencia para relevar a Tité del cargo. Desde entonces solo ha sabido ganar con autoridad y estilo, ganándose los elogios mayores del continente americano. Su última gran obra se ve reflejada en la consecución de la Copa Libertadores 2025.

La gloria eterna para el ‘mengao’ fue posible después de que fuera mucho mejor en la llave de final única contra el Palmeiras, en el estadio Monumental. El solitario gol de Danilo permitió la obtención del cuarto título internacional, lo que configuró en un épico tetracampeonato para los brasileños.

Filipe Luis ha ganado cuatro
Filipe Luis ha ganado cuatro títulos con Flamengo. - Crédito: AFP
En la sala de prensa para la conferencia post-partido, como era evidente, el hombre más esperado de la gesta por los periodistas de distintas partes del mundo era el técnico Filipe Luis, quien compartió una mirada extremadamente positiva al Monumental ‘U’ Marathon, reconociendo que allí han salido mitos del Flamengo.

“Es un sitio en el que he sido muy feliz. Siempre que he venido aquí con Flamengo gané dos finales de Copa Libertadores. Es un estadio con una energía muy especial para nosotros. Es un estadio que forja leyendas. Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Estoy muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima”, declaró.

Por otro lado, el emblemático estratega reconoció que “fue muy difícil llegar hasta aquí. Le costó mucho esfuerzo al equipo, tanto individual como colectivamente. Muchos sacrificios por parte de los jugadores. Y lo logramos. Logramos nuestro objetivo principal. Todavía estoy procesando todo lo que pasó hoy. Fue una semana muy tensa".

Además, Filipe Luis recordó a un ser muy especial con el que compartió el amor por Flamengo: Le mando un abrazo a mi abuelo; hoy pensé mucho en él. Es un momento muy especial para mí“.
Flamengo celebrando la obtención de
Flamengo celebrando la obtención de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: AFP

Héroes eternos

Detrás del éxito de Flamengo, en Lima, hay varios nombres que acaban de entrar al panteón de los ídolos. Entre ellos destaca el de Danilo, que se hizo grande en el Monumental ‘U’ Marathon al certificar la única diana que sirvió para el triunfo y así levantar la Copa Libertadores 2025.

"Para nadie es un secreto que soy hincha del Flamengo. Cada uno tiene sus propios sacrificios que nadie ve. Les pedí que pongamos toda nuestra energía en este sacrificio que hacemos a diario en casa, en nuestro interior", declaró en una entrevista ofrecida a Globo.

A los 21 minutos del segundo tiempo, Danilo abrió el marcador a favor de Flamengo. | ESPN
Tampoco puede quedarse atrás Agustín Rossi, cuya valoración general es más que loable por su importante aportación como portero. Desde que se instaló como inamovible demostró nivel, seguridad y solvencia. Por sus paradas también pasó el éxito.

“Mucho trabajo duro. Mi trabajo es ayudar al equipo cuando el balón me llega. Dirán que soy la estrella del Flamengo en la Libertadores, pero no soy solo yo. Obviamente, todo el equipo. La verdad es que estoy muy contento porque esto genera confianza para todos”, dijo.

Agustín Rossi, el mejor portero
Agustín Rossi, el mejor portero de la Copa Libertadores 2025 con nueve vallas invictas. - Crédito: AP

Flamengo vivió una campaña memorable en la Copa Libertadores 2025. El equipo se clasificó a la final tras eliminar a Racing Club, manteniendo su ventaja con un empate sin goles en la vuelta. En la final, disputada en Lima, venció 1-0 a Palmeiras gracias a un cabezazo del defensa Danilo da Silva.

Con este triunfo, Flamengo alcanzó su cuarta Libertadores —1981, 2019, 2022 y 2025— y se convirtió en el club brasileño con más títulos en la historia del torneo.

