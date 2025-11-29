Perú Deportes

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”

Miles de fanáticos del ‘mengao’ invadieron las calles limeñas desatando una fiesta en la previa del partidazo con Palmeiras por la gran final del torneo internacional

Hoy, sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Ate se transforma en el centro de la atención futbolística de Sudamérica, al acoger la esperada final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras. Nuevamente, la ciudad de Lima asume un rol destacado en el panorama internacional, al ser seleccionada como sede del partido que definirá al campeón del máximo torneo de clubes de la Conmebol, protagonizado por dos equipos brasileños que buscan consagrarse en el continente.

Miles de hinchas del ‘mengao’ y el ‘verdao’ invadieron la capital peruana siguiendo al equipo de sus amores. Desde temprano, una marea de seguidores rojinegros inundó distritos emblemáticos de Lima como Miraflores y Barranco, así como otros lugares turísticos, generando un clima festivo ininterrumpido en apoyo a Flamengo.

Los alrededores de la ciudad se llenaron de cánticos, banderas de gran tamaño y caravanas que recorrían las calles pese a la congestión vehicular. Familias provenientes de diversas regiones de Brasil se movilizaron para alentar al ‘Fla’, mientras que grupos de amigos ocupaban plazas y espacios públicos para cantar y bailar al ritmo de los himnos del equipo.

Dentro de algarabía, una joven aprovechó para preguntarle a los fanáticos si conocían a Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes que es comparado con el ídolo brasileño Ronaldo Nazario por la racha goleadora que ha tenido durante el 2025.

La respuesta de los seguidores sorprendió a muchos y más porque desconocieron al ‘9′ peruano: “No lo conozco, solo conocemos a Paolo Guerrero”, “peruano solo Paolo Guerrero y Miguel Trauco”, “a Guerrero si”; fueron algunas respuestas que se volvieron tendencia.

El delantero se había comprometido a imitar el look del brasileño en caso lograba el tricampeonato con Universitario.

Banderazo de hinchas de Flamengo previa a la final de la Copa Libertadores 2025

El parque María Reiche, ubicado frente a la costa limeña, fue el punto de encuentro para más de 4.000 simpatizantes de Flamengo, quienes se congregaron para el tradicional banderazo previo a la final. Entre banderas, tambores y bengalas, la multitud animó de manera ininterrumpida al equipo carioca, generando una atmósfera cargada de entusiasmo y expectativa.

Un hincha expresó al medio Canal N la emoción del momento: “El Flamengo tiene la hinchada más grande del mundo. Ver esto me emociona mucho. Quiero que empiece el partido ya”. Otra fanática compartió su alegría: “El espectáculo es hermoso. Estoy muy feliz y Lima es muy bella. Ojalá el ‘Mengão’ campeone aquí”.

El ambiente festivo tuvo un episodio de tensión cuando un bus turístico que transportaba seguidores de Palmeiras atravesó el lugar; según lo registrado por DirecTv, se produjo un intercambio de botellas y pirotecnia entre ambas parcialidades, a pesar de la presencia de menores de edad. Finalmente, el vehículo pudo continuar su trayecto y la multitud retomó la celebración.

Por su parte, miles de aficionados continúan arribando a la capital peruana por diferentes vías, enfocados en el mismo objetivo: acompañar a Flamengo en la lucha por conquistar un nuevo título continental.

Una marea roja y negra se pudo ver en Miraflores a poco de la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Canal N

