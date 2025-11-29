Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

Alex Valera abordó su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo en Perú. - Crédito: AFP

Alrededor de Alex Valera, histórico delantero de Universitario de Deportes, ha surgido un rumor de una presunta mala relación con referentes de la selección peruana. Entre ellos, de hecho, aparece el nombre de Paolo Guerrero, con el que apenas compartió espacio en las primeras jornadas de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

El ‘Cholo’, durante su aparición en el programa Habla Chino, volvió a hablar del tema, aunque con una mayor profundidad. Reconoció que jamás existió un cruce o irrespeto hacia al ‘Depredador’ u otro integrante toda vez que compartió un comentario halagador por la carrera que construyó a lo largo de los años.

Paolo Guerrero destaca el rol goleador de Alex Valera con la selección peruana. - Crédito: FPF

“Todo bien, respeto mucho a Paolo, creo que en algún momento mencionaron también a Carillo, pero es algo imposible. Ellos son ídolos de la selección peruana, ellos han tenido carreras importantes y fueron las personas que me recibieron de la mejor manera cuando llegué a la selección”, declaró.

“Son cosas que se inventan. Un “X” dice algo y comienza el rumor, pero no, yo respeto mucho a Paolo, Carillo y a todos jugadores que señalaron que yo tenía algún problema. Nunca he tenido problemas con ellos“, agregó un destacado Alex Valera que ha cerrado un año de ensueño.

El delantero de la 'U' descartó cualquier problema con el emblema de la 'bicolor. | VIDEO: Habla Chino

Claroscuros

Destacado en el modesto Deportivo Llacuabamba, se hizo un espacio en la selección peruana asomándose como un potencial delantero. El técnico Ricardo Gareca apostó por su inclusión en amistosos, donde respondió con efectividad, para luego considerarlo en escenarios superiores tales como la Copa América y las Clasificatorias Sudamericanas.

Hubo un quiebre absoluto del ‘Cholo’ con la afición del Perú cuando malogró su penal decisivo en la tanda contra Australia que decidía el acceso a la Copa del Mundo 2022. A partir de entonces, nada fue lo mismo para él. Aunque en el siguiente proceso se asentó como titular, fue perdiendo piso por la experiencia de Paolo Guerrero.

Alex Valera fue convocado a la selección peruana por Manuel Barreto.

En esas circunstancias surgió una separación unilateral, no necesariamente catalogada como una renuncia explícita. “Hablé con los profesores, fueron problemas personales. Hablé con mi familia también. No es que renuncié, no estaba; mentalmente no estaba bien, los ‘profes’ me apoyaron siempre”, dijo.

Aceptando esa petición, los comandos técnicos posteriores de la selección nacional decidieron desmarcar a Alex Valera de sus planificaciones. Finalizado el proceso eliminatorio, ya con un entrenador interino como Manuel Barreto, el delantero recuperó la fortaleza mental y el apetitivo competitivo, lo que lo llevó a ser titular en nuevos amistosos, donde demostró sus galones como goleador.

El 'Cholo' indica que pasó por problemas relacionados a la mentalidad. | VIDEO: Habla Chino