Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: ¿jugará las semifinales con Sporting Cristal por la Liga 1 2025?

Tras conocerse la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, muchos hinchas se preguntan qué pasará con el ‘Pirata’ de cara a las semifinales por la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ se vienen preparando para enfrentar a Sporting Cristal por los ‘play offs’ por cupo de la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Néstor Gorosito visitará a los ‘cerveceros’ este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional, por el primer duelo de cara al repechaje rumbo a Perú 2. Y con la noticia de partida del histórico delantero, se creó un ambiente de incertidumbre sobre su participación en el clásico.

Se reveló que Barcos sí será tomado en cuenta por ‘Pipo’ para disputar los duelos ya que tiene contrato hasta fines de diciembre, es decir su presencia está garantizada y formará parte de la delegación que concentrará para chocar con los rimenses.

“El contrato de Hernán Barcos es hasta final de año, no es hasta el día de hoy. Se ha informado la decisión. Se queda hasta el 30 de diciembre. Se ha informado la decisión a un pedido de Hernán. Alianza Lima tenía la postura de informarle a final del año, como le va a informar a Paolo Guerrero, Pablo Lavandeira y a otros jugadores si siguen o no. Pero Hernán, al comunicar que tenía ofertas, Alianza le comunica esta semana. Lo que sí se ha quedado, y esto lo ha detallado, es que Hernán Barcos quiere jugar, quiere cerrar de la mejor manera con Alianza los partidos que quedan. No tiene ningún problema en concentrar, en jugar. Está a disposición de lo que el comando técnico le pida de aquí hasta el último partido que tenga Alianza Lima, sea ante Sporting Cristal o sea ante Cusco FC”, aseguró Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

¿Qué pasará con Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

El ‘Pirata’ tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro futbolístico tras confirmarse su salida de Alianza Lima después de 5 años. Se conoció que la idea del delantero es jugar una temporada más, por ello está dispuesto en escuchar ofertas para marcar su nuevo camino en el fútbol.

También se informó que el cuadro victoriano tiene un plan con Hernán Barcos, pero fuera de las canchas. Los ‘íntimos’ le habrían propuesto un cargo adminsitrativo al histórico jugador, y esperan su respuesta.

“Ahora, en cuanto al diálogo, se le informó la decisión, entiendo Franco Navarro, pero dentro de lo mismo le indicaron que estaban puertas abiertas a escuchar lo que él deseara, a lo que a él le gustaría desarrollar y que Alianza lo pueda apoyar. La respuesta de Hernán Barcos fue que iba a meditar un par de días, que iba a procesar -esa fue la palabra- la decisión para luego informarles al cuadro ‘blanquiazul’. La información que tengo es que Hernán Barcos quiere jugar un año más; la prioridad que tiene es poder jugar en Lima o Callao, haciendo la excepción de Universitario. Y recién el 2026, mirar si se define él como entrenador o como un gerente deportivo”, detalló Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.