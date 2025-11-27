Perú Deportes

Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: ¿jugará las semifinales con Sporting Cristal por la Liga 1 2025?

El ‘Pirata’ dejará Matute después de 5 años por decisión de la directiva ‘blanquiazul’, pero la noticia se dio en la previa del duelo con los ‘cerveceros’ por los ‘play offs’ que arrancarán este martes 2 de diciembre

Guardar

Tras conocerse la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, muchos hinchas se preguntan qué pasará con el ‘Pirata’ de cara a las semifinales por la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ se vienen preparando para enfrentar a Sporting Cristal por los ‘play offs’ por cupo de la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Néstor Gorosito visitará a los ‘cerveceros’ este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional, por el primer duelo de cara al repechaje rumbo a Perú 2. Y con la noticia de partida del histórico delantero, se creó un ambiente de incertidumbre sobre su participación en el clásico.

Se reveló que Barcos sí será tomado en cuenta por ‘Pipo’ para disputar los duelos ya que tiene contrato hasta fines de diciembre, es decir su presencia está garantizada y formará parte de la delegación que concentrará para chocar con los rimenses.

“El contrato de Hernán Barcos es hasta final de año, no es hasta el día de hoy. Se ha informado la decisión. Se queda hasta el 30 de diciembre. Se ha informado la decisión a un pedido de Hernán. Alianza Lima tenía la postura de informarle a final del año, como le va a informar a Paolo Guerrero, Pablo Lavandeira y a otros jugadores si siguen o no. Pero Hernán, al comunicar que tenía ofertas, Alianza le comunica esta semana. Lo que sí se ha quedado, y esto lo ha detallado, es que Hernán Barcos quiere jugar, quiere cerrar de la mejor manera con Alianza los partidos que quedan. No tiene ningún problema en concentrar, en jugar. Está a disposición de lo que el comando técnico le pida de aquí hasta el último partido que tenga Alianza Lima, sea ante Sporting Cristal o sea ante Cusco FC”, aseguró Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

¿Qué pasará con Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

El ‘Pirata’ tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro futbolístico tras confirmarse su salida de Alianza Lima después de 5 años. Se conoció que la idea del delantero es jugar una temporada más, por ello está dispuesto en escuchar ofertas para marcar su nuevo camino en el fútbol.

También se informó que el cuadro victoriano tiene un plan con Hernán Barcos, pero fuera de las canchas. Los ‘íntimos’ le habrían propuesto un cargo adminsitrativo al histórico jugador, y esperan su respuesta.

“Ahora, en cuanto al diálogo, se le informó la decisión, entiendo Franco Navarro, pero dentro de lo mismo le indicaron que estaban puertas abiertas a escuchar lo que él deseara, a lo que a él le gustaría desarrollar y que Alianza lo pueda apoyar. La respuesta de Hernán Barcos fue que iba a meditar un par de días, que iba a procesar -esa fue la palabra- la decisión para luego informarles al cuadro ‘blanquiazul’. La información que tengo es que Hernán Barcos quiere jugar un año más; la prioridad que tiene es poder jugar en Lima o Callao, haciendo la excepción de Universitario. Y recién el 2026, mirar si se define él como entrenador o como un gerente deportivo”, detalló Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

Temas Relacionados

Hernán BarcosAlianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

El ganador de este partido decisivo no solo levantará el trofeo, sino se convertirá en el equipo brasileño más campeón de este torneo con 4 títulos. Conoce todos los detalles

Flamengo vs Palmeiras: día, hora

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

El exarquero afirmó que la partida del ‘Pirata’ son “cosas de fútbol” y que nada cambiará en el club ‘blanquiazul’

Diego Penny pidió no hacer

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

El ciclo del ‘Pirata’ terminó por decisión de la directiva ‘blanquiazul’, no se le renovará y defenderá la camiseta hasta fin de año. Entérate de los detalles de la difícil partida del histórico ‘9′

Se filtró el plan de

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Giuli Cunha ha empleado su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje cargado de emoción y crítica con respecto al inminente final del ‘Pirata’ en La Victoria

Esposa de Hernán Barcos rompió

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

La periodista deportiva Estefanía Chau dio a conocer la información sobre el interés de una entidad del campeonato local por el volante peruano de Emelec

Club de Liga 1 que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ dicta hoy sentencia contra el expresidente por el golpe de Estado

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo se pronuncia tras

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Dua Lipa comparte inéditas fotos de su paso por Lima y los ensayos con Mauricio Mesones

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe

DEPORTES

Flamengo vs Palmeiras: día, hora

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”