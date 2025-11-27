El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Carlos Zambrano compartió vestuario en Alianza Lima con Hernán Barcos en tres ciclos. - Crédito: LR / Liga 1

La situación de Hernán Barcos, acaso el delantero más respetado de los últimos años en La Victoria, es cuestión de estado en Alianza Lima. Gran parte de la afición ‘blanquiazul’ ha visto su salida como una afrenta y ha reconocido que la misma es más que controversial considerando la permanencia de otros futbolistas con un profesionalismo en deuda.

Uno de los más señalados, indudablemente, es Carlos Zambrano, quien desde que llegó al barrio de Matute ha estado bajo la lupa de la opinión pública por su comportamiento díscolo sobre la hierba toda vez que no ha sido ajeno a escándalos extradeportivos.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos, experimentados futbolistas que jugaron en Alianza Lima. - Crédito: IMAGO

A partir del alejamiento del veterano delantero, de 41 años, han surgido ataques, reproches y cuestionamientos a la estampa del ‘Káiser’ en las plataformas sociales. Lejos de mantenerse en cura de silencio, ha resultado curioso cómo empleó su cuenta de Instagram para elevar una historia con un mensaje enigmático.

“A mí no me gusta caerle bien a todo el mundo. No, yo elijo a quién caerle bien y quién no. Y gracias a Dios yo tengo el respeto de las personas que me interesa que me respeten”, es el posteo a través de un video que, seguramente, dará que hablar en el transcurso de los días.

En medio de críticas y ataques, el 'Káiser' publicó una historia más que llamativa en Instagram. | VIDEO: @carloszambrano5