Pedro García cuestionó la posición de Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario: “Poco elegante”

Jorge Fossati realizó unas declaraciones sobre su continuidad en Universitario de Deportes que generó polémica. El técnico aseguró de una manera tajante que si la directiva le impone un refuerzo para la próxima temporada, se irá de Ate.

Muchos hinchas de la ‘U’ criticaron la posición del DT, y otros lo apoyaron. Lo cierto es que esa situación abrió debate, y Pedro García dio su apreciación al respecto. Aseguró que las palabras del ‘Nono’ solo evidencian una incomodidad entre el estratega y la directiva de Universitario.

“Yo lo que creo es que a Fossati le apesta algo. Lo que pasa es que cuando uno tiene una situación incómoda, una distancia, una incomodidad, habla en esos términos, porque donde Fossati dice: ‘así traigan a fulano de tal’. Obviamente, patina cuando dice: ‘así me traigan a fulano de tal; si no estoy de acuerdo, me voy’. Esos términos, ese tono de la expresión, revela una incomodidad preliminar. Así que lo que me queda, más allá de que si se ponen de acuerdo o no, es que existe una incomodidad entre el profe Fossati y la directiva. Lo que me queda claro es que a Fossati le apesta algo. Por otro lado, tampoco es que la directiva de la ‘U’ -a ciegas- tiene que darle el gusto en todo porque no tiene garantizado que se quede hasta diciembre. De repente en junio se quiere ir; tras el Mundial se quiere ir. Si la ‘U’ se hipoteca a la voluntad de Fossati, y si se va, te deja todo lo que él eligió, no lo que la ‘U’ eligió. Y ya le pasó a la ‘U’, con el profesor Fossati y con Fabián Bustos”, disparó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

El periodista Gustavo Peralta informó detalles sobre la permanencia del técnico uruguayo en el cuadro 'crema'. (Video: L1 MAX)

Además, el comunicador cuestionó las palabras de Fossati: "Esos términos de que ‘si no es como yo quiero me voy’, me parecen hasta cierto punto, poco elegante del profesor Fossati. Creo que son producto de alguna calentura que no sabemos. Tiene una incomodidad, y lo revela con su discurso".

¿Cuáles fueron las solicitudes de Jorge Fossati en Universitario?

Se conoció que Jorge Fossati tuvo una primera reunión con la directiva de Universitario de Deportes el pasado martes 25 de noviembre. También se precisó las solicitudes del técnico uruguayo: estaría pidiendo una mejora de contrato en todo sentido, no solo en lo económico.

“Se ha reunido el comando técnico con Franco Velazco y Álvaro Barco. El problema es el siguiente, es fácil: el comando técnico quiere una mejora en el contrato, ese es el problema. Una mejora en el contrato no solamente es parte económica, en todo sentido. Y la otra parte no está tan de acuerdo con eso, con que tenga el mejor contrato, porque cuando le hicieron el contrato a Jorge Fossati, le hicieron un contrato para campeón, en todo sentido. Entonces, la ‘U’ no se explica por qué habría que mejorar ese contrato. Ese es el problema, ese es el problema. Ahora, tienen tiempo hasta el viernes para resolverlo porque todos se van de vacaciones. La idea es que el viernes se resuelva todo”, informó Mario Pinedo en el programa ‘Vamos al VAR’.