Pablo Lavandeira volvió tras seis meses y admite que pudo ser su último partido en Alianza Lima: “Yo quiero quedarme”

El volante uruguayo-peruano admitió que pudo ser su último partido en Alianza Lima. (Video: L1MAX)

Pablo Lavandeira protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada en el Estadio Alejandro Villanueva. Después de seis meses fuera de las canchas por una dura lesión, el uruguayo volvió a vestir la camiseta de Alianza Lima y reconoció que su regreso pudo haber significado también su despedida del club ‘íntimo’. Aunque su futuro aún es incierto, dejó claro que su deseo es continuar.

El volante habló con L1MAX y no pudo ocultar su emoción por volver antes de lo previsto con el equipo ‘blanquiazul’. “La verdad que estoy súper emocionado y feliz de, contra todos los pronósticos, volver a jugar este año cuando en un principio parecía que no iba a ser así. Así que feliz de estar acá en la cancha”, expresó.

Lavandeira contó que su regreso tuvo un valor especial por la presencia de su familia en las gradas de Matute. “Hoy vinieron especialmente de Uruguay mi abuelo y mi papá. Está mi familia como siempre en la tribuna, así que fue súper emotivo”, dijo.

Pablo Lavandeira siempre ha expresado su cariño por Alianza Lima. - Crédito: EFE

Agradecimientos en un año difícil

El mediocampista aprovechó su reaparición para agradecer a todas las personas que lo acompañaron durante el largo proceso de rehabilitación. “Quiero agradecerle a quienes me han ayudado muchísimo en este tiempo. Hablo del área médica, sobre todo el doctor, los quinesiólogos, de Javi, que en la primera etapa me tuvo que bancar en los peores momentos. Hicieron un trabajo profesional excelente, estuvieron siempre en los momentos de menos ganas en el que uno se caía un poco”, expresó.

Lavandeira destacó el sostén emocional que recibió en casa: “Agradecerle también a mi esposa y a mis hijos que tuvieron que bancarme en los meses más duros, en los silencios y en las amarguras. Fueron los que pagaron los platos rotos de este tiempo sin poder competir”.

¿Fue su último partido en Matute?

El uruguayo también reconoció que no sabe si volverá a vestir la camiseta blanquiazul el próximo año, ya que está por concluir su contrato. “Voy a quedarme tranquilo que hoy estoy por terminar el contrato y si es uno de mis últimos partidos acá, irme dentro de la cancha para mí era lo más importante. Es un combo realmente completo esta tarde”, comentó.

Hasta el momento, no ha conversado con la dirigencia sobre una posible renovación, aunque su postura es clara: quiere seguir. “Obviamente sí me gustaría quedarme. He declarado mil veces que acá me siento como en mi casa, que he pasado los mejores momentos, pero eso no depende de mí. Yo simplemente trabajo, me dedico, me recuperé antes de tiempo para poder estar con el equipo, demostrando que quiero estar”, señaló.

Además, agradeció al comando técnico encabezado por Néstor Gorosito por el respaldo en los meses más complicados: “El agradecimiento a ‘Pipo’ y al cuerpo técnico que me bancaron”.

El delantero puso el 2-0 en Matute por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Un cierre que necesitaba

Pablo Lavandeira reflexionó sobre el duro camino que atravesó durante el año, en el que combinó alegrías colectivas con frustración personal por no poder competir. “Fueron meses de muchas alegrías para el grupo y que, más allá de que obviamente a uno le generaba mucha felicidad, también estaba esa parte de tristeza de no poder estar dentro de la cancha”, admitió.

“Fue un año con un inicio increíble e impensado en lo grupal y en lo individual. Después se cortó en un momento que venía en alza, que venía en crecimiento, que me sentía muy bien. Pero para mí era muy importante estar dentro de la cancha terminando el año, es impagable”, finalizó.