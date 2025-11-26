Perú Deportes

Pablo Lavandeira volvió tras seis meses y admite que pudo ser su último partido en Alianza Lima: “Yo quiero quedarme”

Tras 201 días alejado de las canchas, el volante peruano-uruguayo pisó nuevamente Matute y manifestó su alegría por terminar el año jugando. Sin embargo, expresó dudas sobre su continuidad

Guardar
El volante uruguayo-peruano admitió que pudo ser su último partido en Alianza Lima. (Video: L1MAX)

Pablo Lavandeira protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada en el Estadio Alejandro Villanueva. Después de seis meses fuera de las canchas por una dura lesión, el uruguayo volvió a vestir la camiseta de Alianza Lima y reconoció que su regreso pudo haber significado también su despedida del club ‘íntimo’. Aunque su futuro aún es incierto, dejó claro que su deseo es continuar.

El volante habló con L1MAX y no pudo ocultar su emoción por volver antes de lo previsto con el equipo ‘blanquiazul’. “La verdad que estoy súper emocionado y feliz de, contra todos los pronósticos, volver a jugar este año cuando en un principio parecía que no iba a ser así. Así que feliz de estar acá en la cancha”, expresó.

Lavandeira contó que su regreso tuvo un valor especial por la presencia de su familia en las gradas de Matute. “Hoy vinieron especialmente de Uruguay mi abuelo y mi papá. Está mi familia como siempre en la tribuna, así que fue súper emotivo”, dijo.

Pablo Lavandeira siempre ha expresado
Pablo Lavandeira siempre ha expresado su cariño por Alianza Lima. - Crédito: EFE

Agradecimientos en un año difícil

El mediocampista aprovechó su reaparición para agradecer a todas las personas que lo acompañaron durante el largo proceso de rehabilitación. “Quiero agradecerle a quienes me han ayudado muchísimo en este tiempo. Hablo del área médica, sobre todo el doctor, los quinesiólogos, de Javi, que en la primera etapa me tuvo que bancar en los peores momentos. Hicieron un trabajo profesional excelente, estuvieron siempre en los momentos de menos ganas en el que uno se caía un poco”, expresó.

Lavandeira destacó el sostén emocional que recibió en casa: “Agradecerle también a mi esposa y a mis hijos que tuvieron que bancarme en los meses más duros, en los silencios y en las amarguras. Fueron los que pagaron los platos rotos de este tiempo sin poder competir”.

¿Fue su último partido en Matute?

El uruguayo también reconoció que no sabe si volverá a vestir la camiseta blanquiazul el próximo año, ya que está por concluir su contrato. “Voy a quedarme tranquilo que hoy estoy por terminar el contrato y si es uno de mis últimos partidos acá, irme dentro de la cancha para mí era lo más importante. Es un combo realmente completo esta tarde”, comentó.

Hasta el momento, no ha conversado con la dirigencia sobre una posible renovación, aunque su postura es clara: quiere seguir. “Obviamente sí me gustaría quedarme. He declarado mil veces que acá me siento como en mi casa, que he pasado los mejores momentos, pero eso no depende de mí. Yo simplemente trabajo, me dedico, me recuperé antes de tiempo para poder estar con el equipo, demostrando que quiero estar”, señaló.

Además, agradeció al comando técnico encabezado por Néstor Gorosito por el respaldo en los meses más complicados: “El agradecimiento a ‘Pipo’ y al cuerpo técnico que me bancaron”.

El delantero puso el 2-0 en Matute por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Un cierre que necesitaba

Pablo Lavandeira reflexionó sobre el duro camino que atravesó durante el año, en el que combinó alegrías colectivas con frustración personal por no poder competir. “Fueron meses de muchas alegrías para el grupo y que, más allá de que obviamente a uno le generaba mucha felicidad, también estaba esa parte de tristeza de no poder estar dentro de la cancha”, admitió.

“Fue un año con un inicio increíble e impensado en lo grupal y en lo individual. Después se cortó en un momento que venía en alza, que venía en crecimiento, que me sentía muy bien. Pero para mí era muy importante estar dentro de la cancha terminando el año, es impagable”, finalizó.

Temas Relacionados

Pablo LavandeiraAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco dio a conocer una posible medida que la directiva ‘blanquiazul’ evaluaría en relación con el ‘Kaiser’, tras distintos inconvenientes recientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

El conjunto ‘rimense’ intentará sorprender a la escuadra ‘íntima’ en el coloso de José Díaz. Entérate de los costos de los boletos para este encuentro

Entradas de Alianza Lima vs

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

El cuadro ‘blanquiazul’ quiere sumar al exseleccionado de Venezuela, quien a la par viene conversando con un club colombiano. Todo se definirá en los próximos días

Alianza Lima compite por el

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley

El técnico argentino dio detalles de su próxima incorporación para luchar por el título nacional. Además, reveló los motivos de la partida de la opuesta norteamericana

Horacio Bastit confirmó llegada de

Histórica terna arbitral peruana en la final del Mundial Sub 17: Bruno Peréz será el juez principal del duelo entre Portugal y Austria

Los colegiados nacionales serán los encargados de impartir justicia sobre el gramado del Khalifa International Stadium, en Doha, la capital de Catar

Histórica terna arbitral peruana en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Martín Vizcarra: ¿Cuánto deberá pagar de reparación civil tras la sentencia del Poder Judicial por coimas?

PJ dicta 14 años de prisión contra Martín Vizcarra: Así fueron sus últimos momentos en libertad antes de ser detenido

Hermano de Martín Vizcarra califica como “día negro” tras condena del expresidente a 14 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero

La reacción de Paolo Guerrero cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast

Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

Mónica Sánchez se conmueve al escuchar cantar al imitador de Diego Bertie: “Si cierro los ojos, podría ser Diego”

DEPORTES

Hernán Barcos afronta semana decisiva

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley