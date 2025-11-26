Perú Deportes

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

El club símbolo de Andahuaylas ha dado inicio a la operación retención. Un importante contingente, liderado por Franco Torres, seguirá en la estructura deportiva para el año venidero

Guardar
Los Chankas quedaron demasiado cerca
Los Chankas quedaron demasiado cerca de acceder a la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Liga 1

Los Chankas realizaron una campaña más que decente en la Liga 1 2025. Acabaron en la zona noble de clasificación, aunque quedaron demasiado cerca de instalarse en la franja de acceso a la Copa Sudamericana 2026. En cualquier caso, no se puede discutir que fueron complicados sin importar la condición.

Terminada la temporada en Andahuaylas, tanto el presidente del club como los directivos acordaron analizar la continuidad de varios futbolistas para el siguiente año, priorizando así el orden y la armonía. En ese sentido, se ha conocido la permanencia de seis elementos a través de una renovación contractual por rendimiento desplegado.

Franco Saravia apenas disputó los
Franco Saravia apenas disputó los primeros partidos con Los Chankas. - Crédito: Contacto Directo
En primera instancia, Los Chankas continuarán apostando por los mismos arqueros que aparecieron en el 2025: Franco Saravia y Hairo Camacho. Ambos prolongaron sus respectivos vínculos. El primero, que llegó de Alianza Lima, se hizo cargo de la portería desde el arranque, pero una complicada lesión lo alejó de los gramados, permitiendo así el ingreso del suplente, cuyo desenvolvimiento fue más que loable.

El bloque defensivo también está seguro con la permanencia de Carlos Pimienta, quien se hizo del puesto de titular disputando cerca de 30 años. Siguiendo esa línea, su compañero Jorge Palomino estampó su firma en un nuevo contrato.

El argentino marcó el 2-0 a favor de los 'guerreros' en Andahuaylas. (L1 Max)

Christian Velarde, Kelvin Sánchez, Oshiro Takeuchi, Adrián Quiroz, Héctor González y Ayrthon Quintana son otros integrantes que llegaron a un acuerdo para seguir prestando servicios deportivos en Los Chankas. Todos ellos, de hecho, participaron sustancialmente, con muy buenas estadísticas, tanto en el Torneo Apertura como el Torneo Clausura.

Franco Torres, el ‘10′ que llevó mucho dinamismo a los campos de fútbol en Andahuaylas, fue el último nombre en unirse a la lista de refuerzos del club. Su conducción, clarividencia y definición son características relevantes que no dejaron pasar a la hora del balance de cara a la siguiente temporada.
Franco Torres asumió la conducción
Franco Torres asumió la conducción del juego en Los Chankas. - Crédito: Difusión

¿Y Pablo Bueno?

La incertidumbre alrededor de la continuidad de Pablo Bueno avanza. Por más que se constituyó como el goleador de los suyos, con una memorable diana frente a Sporting Cristal que permitió asaltar por primera vez un escenario de la capital, aún se desconoce si seguirá en la institución.

El contrato del veterano argentino ha expirado no bien concluyó el ciclo deportivo. Se espera que dentro de los próximos días surja una reunión entre las partes involucradas que resuelva el tema. Por el lado de Bueno, está de más decir que quiere prolongar su estadía en Andahuaylas.

El delantero argentino explica el movimiento que surge desde Andahuaylas para seguir a los 'guerreros' en distintas latitudes del Perú. | VIDEO: Renzo Galiano
No he hablado con nadie, con ningún dirigente, nada. Así que todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Mi contrato termina cuando acaba la Liga 1. En el fútbol peruano nos hemos adaptado bien, nos ha gustado, así que seguramente si está la posibilidad de quedarnos un año más, lo haremos. Y si no sucede, volveremos a Argentina para terminar mi carrera”, dijo a Infobae Perú.

Y añadió: “Me han recibido de la mejor manera desde el primer día que llegué, desde que me bajé del avión en Andahuaylas. Me han ido a recibir al aeropuerto y nos han brindado todo su cariño, su apoyo en el día a día hasta en los peores momentos. Me ha tocado tener una racha también de no poder convertir y siempre me he sentido respaldado por ellos. Eso para un jugador es importante y es para agradecer”.

Pablo Bueno forma parte de
Pablo Bueno forma parte de Los Chankas desde el 2025. - Crédito: Difusión

La campaña goleadora de Pablo Bueno en Los Chankas en 2025 ha sido sobresaliente, tras llegar desde Sport Boys, donde anotó 11 goles en 2024. En su nuevo equipo rápidamente se adueñó del ataque, aportando tantos decisivos.

Su entrega y olfato goleador lo han convertido en el referente ofensivo del club, ilusionando a hinchas a luchar frente a los más poderosos de la capital como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Temas Relacionados

Los ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Maria Luis Doig se consagró campeona bolivariana y, emocionada, trazó su próximo objetivo: “Vamos por Los Ángeles 2028”

La esgrimista peruana se impuso en la final y se sacó la espina del segundo lugar en Valledupar 2022. “Tenía un gran compromiso y lo cumplí”, apreció a pie de pista en la Videna

Maria Luis Doig se consagró

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

La exfigura ‘blanquiazul’ reveló abiertamente su afinidad por la ‘U’ y contó por qué evitó decirlo mientras defendía la camiseta íntima

Aixa Vigil confesó su hinchaje

Vamos Peerless estalla contra la FPV por cambios irregulares y deuda acumulada: “Hace 5 años no recibimos ni un centavo”

El club tetracampeón del vóley masculino peruano denunció presuntas represalias por modificaciones en el reglamento y un abandono total de la federación

Vamos Peerless estalla contra la

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Las noticias en torno a las salidas en La Victoria crecen cada vez más. Ahora, todo apunta a que un foráneo y dos bicampeones dicen adiós en medio de una reestructuración deportiva

Los tres futbolistas de Alianza

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”

El delantero argentino se refirió a su permanencia en el cuadro ‘blanquiazul’ y descartó haberlo charlado con ‘Pipo’. También contó cuándo se retirará del fútbol

Hernán Barcos confesó que evita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo inhabilitado por 10

Pedro Castillo inhabilitado por 10 años: Comisión Permanente aprueba por mayoría informe contra el vacado expresidente

Presentan habeas corpus preventivo para impedir ingreso de fuerzas del orden a la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez

“Quienes ven una condena contra Martín Vizcarra, no han leído el expediente”: Abogado acusa a la Fiscalía de blindar a colaboradores y adelanta acciones legales

¿Dina Boluarte puede volver a la Presidencia? Estos son los escenarios de la demanda de amparo contra su vacancia

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se emociona en

Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón: “Mi corazón estalla de orgullo”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Rodrigo González ‘Peluchín’ minimiza a Gerardo Pe en polémica por bots: “No debería hablar, no tiene conocimiento”

DEPORTES

Aixa Vigil confesó su hinchaje

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

Vamos Peerless estalla contra la FPV por cambios irregulares y deuda acumulada: “Hace 5 años no recibimos ni un centavo”

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”

Tirador peruano alcanza el oro, pero expone su indignación en los Bolivarianos 2025: “Estamos mortificados, fuimos abandonados”