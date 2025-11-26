Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

Los Chankas quedaron demasiado cerca de acceder a la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Liga 1

Los Chankas realizaron una campaña más que decente en la Liga 1 2025. Acabaron en la zona noble de clasificación, aunque quedaron demasiado cerca de instalarse en la franja de acceso a la Copa Sudamericana 2026. En cualquier caso, no se puede discutir que fueron complicados sin importar la condición.

Terminada la temporada en Andahuaylas, tanto el presidente del club como los directivos acordaron analizar la continuidad de varios futbolistas para el siguiente año, priorizando así el orden y la armonía. En ese sentido, se ha conocido la permanencia de seis elementos a través de una renovación contractual por rendimiento desplegado.

Franco Saravia apenas disputó los primeros partidos con Los Chankas. - Crédito: Contacto Directo

En primera instancia, Los Chankas continuarán apostando por los mismos arqueros que aparecieron en el 2025: Franco Saravia y Hairo Camacho. Ambos prolongaron sus respectivos vínculos. El primero, que llegó de Alianza Lima, se hizo cargo de la portería desde el arranque, pero una complicada lesión lo alejó de los gramados, permitiendo así el ingreso del suplente, cuyo desenvolvimiento fue más que loable.

El bloque defensivo también está seguro con la permanencia de Carlos Pimienta, quien se hizo del puesto de titular disputando cerca de 30 años. Siguiendo esa línea, su compañero Jorge Palomino estampó su firma en un nuevo contrato.

El argentino marcó el 2-0 a favor de los 'guerreros' en Andahuaylas. (L1 Max)

Christian Velarde, Kelvin Sánchez, Oshiro Takeuchi, Adrián Quiroz, Héctor González y Ayrthon Quintana son otros integrantes que llegaron a un acuerdo para seguir prestando servicios deportivos en Los Chankas. Todos ellos, de hecho, participaron sustancialmente, con muy buenas estadísticas, tanto en el Torneo Apertura como el Torneo Clausura.

Franco Torres, el ‘10′ que llevó mucho dinamismo a los campos de fútbol en Andahuaylas, fue el último nombre en unirse a la lista de refuerzos del club. Su conducción, clarividencia y definición son características relevantes que no dejaron pasar a la hora del balance de cara a la siguiente temporada.

Franco Torres asumió la conducción del juego en Los Chankas. - Crédito: Difusión

¿Y Pablo Bueno?

La incertidumbre alrededor de la continuidad de Pablo Bueno avanza. Por más que se constituyó como el goleador de los suyos, con una memorable diana frente a Sporting Cristal que permitió asaltar por primera vez un escenario de la capital, aún se desconoce si seguirá en la institución.

El contrato del veterano argentino ha expirado no bien concluyó el ciclo deportivo. Se espera que dentro de los próximos días surja una reunión entre las partes involucradas que resuelva el tema. Por el lado de Bueno, está de más decir que quiere prolongar su estadía en Andahuaylas.

El delantero argentino explica el movimiento que surge desde Andahuaylas para seguir a los 'guerreros' en distintas latitudes del Perú. | VIDEO: Renzo Galiano

“No he hablado con nadie, con ningún dirigente, nada. Así que todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Mi contrato termina cuando acaba la Liga 1. En el fútbol peruano nos hemos adaptado bien, nos ha gustado, así que seguramente si está la posibilidad de quedarnos un año más, lo haremos. Y si no sucede, volveremos a Argentina para terminar mi carrera”, dijo a Infobae Perú.

Y añadió: “Me han recibido de la mejor manera desde el primer día que llegué, desde que me bajé del avión en Andahuaylas. Me han ido a recibir al aeropuerto y nos han brindado todo su cariño, su apoyo en el día a día hasta en los peores momentos. Me ha tocado tener una racha también de no poder convertir y siempre me he sentido respaldado por ellos. Eso para un jugador es importante y es para agradecer”.

Pablo Bueno forma parte de Los Chankas desde el 2025. - Crédito: Difusión

La campaña goleadora de Pablo Bueno en Los Chankas en 2025 ha sido sobresaliente, tras llegar desde Sport Boys, donde anotó 11 goles en 2024. En su nuevo equipo rápidamente se adueñó del ataque, aportando tantos decisivos.

Su entrega y olfato goleador lo han convertido en el referente ofensivo del club, ilusionando a hinchas a luchar frente a los más poderosos de la capital como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.