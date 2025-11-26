Jefferson Farfán reveló a las dos estrellas mundiales que sueña entrevistar en ‘Enfocados’

Jefferson Farfán hace poco estrenó su canal de streaming de nombre ‘Satélite+’, un nuevo proyecto donde tendrá una nueva faceta como productor y creador audiovisual. Y siempre de la mano con su programa ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola.

La ‘Foquita’ tiene varias temporadas con su podcast y siempre sorprende con sus invitados. Y en más de una ocasión viajó fuera del país para entrevistar a jugadores de talla mundial: conversó con Juan Román Riquelme, Ivan Rakitić, Juanfer Quintero, Edwin Cardona, entre otros.

El exdelantero de Alianza Lima reveló su más grande sueño como ‘streamer’, y espera hacerlo realidad muy pronto. Quiere seguir dando de qué hablar con su programa y mantenerse como uno de los más exitosos del medio digital.

“Mi sueño es entrevistar a Neymar y a Messi. Ese es mi sueño. Ahora, que se dé, ¿no? Hay que ver", apuntó el exjugador en el programa ‘La Manada’, la cual forma parte de su parrilla en su nuevo canal.

Además, Farfán precisó cuál es su contacto más famoso que tiene en su celular: “Uno con el que he hablado es con Gerard Piqué, Juan Román Riquelme, y otro que considero mucho es Vinícius Júnior”.

¿Cómo nació ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán contó cómo nació la idea de hacer un programa streaming y precisó que todo empezó en pandemia. Reveló que lo motivó las personas que se conectaban en sus ‘en vivo’ y no dudó en llamar a Roberto Guizasola para empezar el proyecto juntos.

También confesó cómo salieron algunas frases que ahora son sellos de su podcast.

“Fue una conversación con ‘Cucurucho’; después de la pandemia resultó ese ‘feeling’ con el público. Le comenté y le dije que vamos a hacer algo distinto. Empezamos con unos lives, donde hablábamos hueva..., hablábamos de los pies de Luis Advíncula; eso fue en pandemia. Y con ‘Cucurucho’, que es mi pata de toda la vida, le dije: ‘¿te has dado cuenta de cuántas personas nos están viendo?’. Me junté con el ‘Chino’ Taque, estuvimos en mi casa e hicimos un piloto; los dos solos con dos mesas y comenzamos a conversar, hablar hueva... Es más, el ‘dame luz’ era porque ese día la luz no funcionaba. Y bueno, ahí salió“, comentó la ‘Foquita’.

Luis Advíncula estuvo como invitado en 'Enfocados'.

Los programas deportivos que tendrá Satélite Plus

Ni bien se oficializó el lanzamiento de Satélite+ de Jefferson Farfán, los rumores sobre los programas que saldrían no se hicieron esperar. Se pudo conocer que hay dos proyectos deportivos donde estarían reconocidos periodistas como Pedro García, Diego Rebagliati, Mr Peet, y Julio Peña.

Eloy todavía no ha confirmado o descartado su participación en el nuevo proyecto de la ‘Foquita’, sin embargo adelantó su posición al respecto.

“Cosas que pasan. Como diría el señor Mario Pinedo, cuidado con las publicaciones. A veces hay que contrastar la información. ¿La antena no se hizo de publicaciones, ni de trascendidos, ni de sensaciones", apuntó Pedro en el programa ‘Vamos al VAR’.

Por su lado, Rebagliati confirmó que está en negociaciones con el ‘10 de calle’ y casi aseguró su presencia en Satélite+, sin dejar de lado sus participaciones en Movistar Deportes y su podcast junto a sus hijos llamado ‘Los Reba’.