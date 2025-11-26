Perú Deportes

Erick Noriega se pronuncia tras su lesión y expresa sentido mensaje: “Volveré mucho más fuerte”

El mediocampista peruano se mantiene optimista tras dos desgarros que lo alejarán de las canchas hasta inicios del próximo año

Erick Noriega se pronunció tras
Erick Noriega se pronunció tras sufrir dura lesión en Gremio. Crédito: Instagram

Erick Noriega atraviesa un momento complicado fuera del Perú. El mediocampista nacional se ha visto obligado a alejarse de las canchas debido a dos desgarros de articulación sufridos recientemente con Gremio. La lesión requerirá que permanezca en recuperación hasta inicios del próximo año, aunque los médicos del club brasileño aseguran que no representa un riesgo grave para su carrera.

En medio de este contexto, Noriega compartió un mensaje de agradecimiento y optimismo en sus redes sociales. “Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron. Gracias a Dios no fue tan grave como parecía. ¡Pronto estaré nuevamente en las canchas! Volveré mucho más fuerte”. Sus palabras reflejan confianza y determinación para superar este momento adverso.

El mediocampista/defensor ha tenido participación constante en Gremio, contribuyendo tanto en labores defensivas como en la salida del balón. Su ausencia temporal obligará al cuerpo técnico a ajustar la defensa, mientras se trabaja para que pueda reincorporarse al equipo lo más pronto posible tras su recuperación.

Noriega ha demostrado disciplina y compromiso con su profesión, asistiendo regularmente a entrenamientos y partidos antes de la lesión. Su recuperación es prioridad para el club, que busca asegurar que pueda regresar en condiciones óptimas y continuar aportando al equipo en la temporada siguiente.

El mensaje de Erick Noriega
El mensaje de Erick Noriega en redes sociales tras sufrir lesión con Gremio. Crédito: Instagram

Recuperación y rehabilitación

El tratamiento de desgarros articulares requiere seguimiento constante y un plan de rehabilitación cuidadosamente diseñado. En el caso de Erick Noriega, el cuerpo médico de Gremio ha preparado un programa que combina fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y trabajo progresivo en el campo.

El objetivo es que el jugador recupere movilidad y fuerza sin riesgos de recaídas, asegurando que su retorno sea seguro y completo al superar esta complicada lesión. Durante las próximas semanas, trabajará de manera individual y supervisada, adaptando la intensidad de los ejercicios a su evolución.

Con disciplina y constancia, se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos antes del inicio de la próxima temporada. La meta es que regrese en óptimas condiciones físicas y listo para aportar nuevamente al equipo, manteniendo su nivel competitivo.

La recuperación no depende solo del aspecto físico; el estado mental y emocional es fundamental. Noriega ha mostrado resiliencia y actitud positiva, factores clave para mantener la motivación durante este periodo de inactividad.

A través de sus redes sociales, agradeció a los seguidores por el apoyo recibido y expresó su confianza en volver pronto a las canchas. Este tipo de mensajes refuerza su vínculo con los aficionados peruanos y de Gremio, demostrando su compromiso con el equipo y la propia recuperación.

Erick Noriega se había ganado
Erick Noriega se había ganado un espacio entre los once titulares del Gremio. - Crédito: AFP

La fortaleza mental que exhibe será determinante para enfrentar los retos físicos y deportivos que se avecinan. Mantener una actitud positiva facilita la rehabilitación y asegura que su regreso sea lo más fluido posible.

Expectativa por su regreso

Aunque la lesión representa un paréntesis temporal en su carrera, el optimismo de Erick Noriega y el seguimiento profesional generan expectativas de un regreso sólido. Los aficionados del Gremio y sus seguidores esperan con entusiasmo verlo nuevamente en acción.

Su mensaje final deja claro que volverá más fuerte, motivado y listo para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. La combinación de cuidado médico, disciplina en la rehabilitación y actitud positiva crea un escenario favorable para que recupere su lugar en el equipo.

Cada avance en su recuperación es seguido de cerca por sus compañeros y seguidores, que celebran su progreso y esperan disfrutar nuevamente de su fútbol en plena forma.

