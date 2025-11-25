Pedro García apuntó factor que provocó la expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC: “Le sacaron la roja viéndole la placa”

La expulsión de Carlos Zambrano sigue generando reacciones, no estará frente a Sporting Cristal en la primera semifinal de la Liga 1 2025. El defensa fue expulsado por una supuesta agresión contra el árbitro Julio Quiroz en el partido Alianza Lima vs UTC en Matute, la tarde del domingo 23 de noviembre.

El jugador chocó con el juez cuando sentenció penal a favor del ‘gavilán del norte’ tras una falta de Gianfranco Chávez dentro del área. El ‘hombre de negro’ interpretó que el ‘Kaiser’ lo hizo apropósito y le sacó la tarjeta roja a los 53 minutos.

Los ‘blanquiazules’ se quedaron con 10 hombres, pero lograron celebrar un triunfo de 3-0 por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Y perderán a una de sus figuras en el duelo de ida con los ‘cerveceros’ el próximo martes 2 de diciembre en el estadio Nacional.

La sentencia de Zambrano abrió debate en los medios deportivos, y Pedro García mostró una contundente postura al respecto. Aseguró que el central vio la roja por su historial, y no por la jugada en sí.

“La puedes discutir, pero para mí lo expulsaron por el antecedente más que por lo que pasó en el partido. Yo creo que Abram se planta igual frente al árbitro y no lo echan. Se planta Corzo, no lo echa. A Zambrano lo pitaron con el antecedente, si finalmente quieres desmenuzar la jugada cuadro por cuadro. Si quieres analizarlo, acepto todas las opiniones, pero lo que sí sé es que en el momento en que decide el árbitro sacar la roja o la segunda amarilla, es viéndole la placa, totalmente”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

“Carlos Zambrano no tiene reemplazo”

Pedro García resaltó que la ausencia de Carlos Zambrano en la primera semifinal contra Sporting Cristal podría costarle caro a Alianza Lima. Puntualizó que el ‘Kaiser’ es irremplazable en el planteamiento de Néstor Gorosito en su misión de ganarle la llave a los ‘cerveceros’ en los ‘play offs’ por cupo a la Copa Libertadores 2026.

“El factor Zambrano es que no juega. No es un factor marginal para una final. Zambrano, en un partido de mitad de campeonato con un rival menor, puedes no extrañarlo. En una final, Zambrano es una presencia determinante. Está visto que en una final hay jugadores de finales, ¿no? Zambrano es jugador de finales. No es una expulsión marginal, no es un asunto menor, no es que mete un cambio y lo reemplaza. Zambrano, en el universo Alianza Lima, no tiene reemplazo y para mí es una consecuencia de lo que fue el partido de ayer", comentó Eloy.

Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del duelo de ida por los ‘play offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a los ‘celestes’ por los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 y para definir los cupos de la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el próximo martes 2 de diciembre en el estadio Nacional. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), comenzará a las 21:00 horas; y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio será a las 22:00 horas.