Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

El histórico goleador muniqués cumplió con una jornada lúdica en una escuela de Corea del Sur. | VIDEO: FC Bayern

A lo largo de los últimos años, tras su retiro como profesional, Claudio Pizarro ha cumplido a cabalidad su rol de Embajador del FC Bayern, viajando por distintos lugares del mundo, sobre todo en Asia. Allí es un ídolo para aquellos simpatizantes orientales que han seguido muy de cerca su carrera con los muniqueses.

Durante su reciente paso por Corea del Sur, donde se presentó como parte de la delegación de leyendas del cuadro ‘bávaro’, el antiguo ariete peruano convocó a varios seguidores, a los que les firmó camisetas, bufandas y figuritas como parte de un evento auspiciado por el club más ganador de Alemania.

Claudio Pizarro en una actividad oficial en Seúl. - Crédito: FC Bayern

Y antes de marcharse del país, Claudio Pizarro no tuvo mejor idea que aceptar una propuesta muy divertida por parte del Bayern Múnich: cambiar brevemente el uniforme de fútbol para vestirse con un particular equipamiento de taekwondo en una clase educativa con menores de edad.

Al momento que el ‘Bombardero de los Andes’ entró a escena, recibió una calurosa bienvenida por parte de lo niños, quienes volcaron toda su fuerza y energía en él. Con un “intentaré hacer lo mejor que pueda” se presentó toda vez que una pequeña se ensañó en asestarle un golpe, lo que despertó la atención del peruano. “Es agresiva”, apuntó con una sonrisa.

El eterno '14' llevó la ensaladera de la Bundesliga en la antesala de la definición de la Franz Beckenbauer Cup. | VIDEO: ESPN

No bien concluyó la sesión didáctica de taekwondo, que contó con tres etapas elocuentes como el calentamiento, los golpes básicos y el combate cuerpo a cuerpo, Claudio Pizarro agradeció el momento de esparcimiento y le obsequió al entrenador una camiseta del FC Bayern autografiada.

Desde luego que también los menores presentes se llevaron recuerdos especiales por parte del peruano, quien les firmó una serie de figuritas y regaló una serie de souvenirs del club muniqués. Finalmente, Pizarro se retrató con ellos en una fotografía que se mantendrá para la posteridad.

Claudio Pizarro acompañado de la ensaladera de la Bundesliga. - Crédito: DFL