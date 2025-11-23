Gol de Jesús Castillo con cabezazo cruzado para ampliar la ventaja en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El mediocampista puso el 2-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima recibe a UTC en el estadio Alejandro Villanueva por la última jornada del Torneo Clausura 2025. En el barrio de Matute, el equipo que dirige Néstor Gorosito vence por 2-0 al elenco cajamarquino. Jesús Castillo estableció el segundo tanto en la tarde victoriana luego de un tiro esquina ejecutado por Miguel Trauco.

El pivote de 29 años sorteó la marca de Yehider Ibarguen y conectó de cabeza para vencer la valla de Diego Campos. El testarazo del centrocampista nacional movió las redes del guardameta, que vio vencido su valla por segunda vez en el encuentro: Paolo Guerrero abrió el marcador.

El ancla blanquiazul celebró con todos sus compañeros, hasta se acercó al banco de suplentes para saludar a los suplentes y miembros del comando técnico. El tanto es el primero de la temporada para Castillo.

El ex Academia Cantalao ha ganado protagonismo en el último tramo de la temporada. El estado físico de Pedro Aquino obliga a Gorosito a emplear a Jesús Castillo como su mediocampista defensivo y ha respondido con creces. En la primera parte del año, era la principal carta de recambio de Erick Noriega.

El pivote marcó su tercer en la institución victoriana tras arribar al club en 2023. Crédito: Captura L1 MAX.

Desde el banco, el estratega argentino es consciente de que cuenta con un futbolista que disputa los encuentros con los dientes apretados y también puede aportar con el juego aéreo, pese a no ser de los más altos en estatura del plantel.

¿Qué necesita Alianza Lima para avanzar a la fase final de los play-offs?

Alianza Lima saltó al campo del Alejandro Villanueva con la consigna de sumar de a tres para ejercer presión sobre Cusco FC. El conjunto dorado, por ahora, viene imponiéndose por la mínima diferencia ante Sport Huancayo.

Este resultado determina que en las semifinales de los play-offs de la Liga 1 se midan Alianza Lima y Sporting Cristal. Ante la incógnita de qué necesita el cuadro de La Victoria para acceder a la ronda final y evitar a los rimenses se presentan los siguientes escenarios.

En el caso de que Cusco FC caiga en Huancayo y el resultado de Alianza Lima se mantenga, serían los íntimos quienes accedan de manera directa y esperen la resolución de las semifinales.

En el caso de que Cusco FC empate, los de Gorosito necesitarían imponerse por una ventaja de siete tantos por la marcada distancia en la diferencia de gol.

En el caso de que Cusco FC mantenga su ventaja sobre Sport Huancayo, Alianza Lima no tiene ninguna opción de evitar las semifinales.

El delantero puso el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)