Perú Deportes

Gol de Jesús Castillo con cabezazo cruzado para ampliar la ventaja en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El volante blanquiazul estableció el 2-0 parcial tras conectar de cabeza un centro al corazón del área enviado desde el córner. El ex Academia Cantolao anotó su primera diana en la temporada

Guardar
El mediocampista puso el 2-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima recibe a UTC en el estadio Alejandro Villanueva por la última jornada del Torneo Clausura 2025. En el barrio de Matute, el equipo que dirige Néstor Gorosito vence por 2-0 al elenco cajamarquino. Jesús Castillo estableció el segundo tanto en la tarde victoriana luego de un tiro esquina ejecutado por Miguel Trauco.

El pivote de 29 años sorteó la marca de Yehider Ibarguen y conectó de cabeza para vencer la valla de Diego Campos. El testarazo del centrocampista nacional movió las redes del guardameta, que vio vencido su valla por segunda vez en el encuentro: Paolo Guerrero abrió el marcador.

El ancla blanquiazul celebró con todos sus compañeros, hasta se acercó al banco de suplentes para saludar a los suplentes y miembros del comando técnico. El tanto es el primero de la temporada para Castillo.

El ex Academia Cantalao ha ganado protagonismo en el último tramo de la temporada. El estado físico de Pedro Aquino obliga a Gorosito a emplear a Jesús Castillo como su mediocampista defensivo y ha respondido con creces. En la primera parte del año, era la principal carta de recambio de Erick Noriega.

El pivote marcó su tercer
El pivote marcó su tercer en la institución victoriana tras arribar al club en 2023. Crédito: Captura L1 MAX.

Desde el banco, el estratega argentino es consciente de que cuenta con un futbolista que disputa los encuentros con los dientes apretados y también puede aportar con el juego aéreo, pese a no ser de los más altos en estatura del plantel.

¿Qué necesita Alianza Lima para avanzar a la fase final de los play-offs?

Alianza Lima saltó al campo del Alejandro Villanueva con la consigna de sumar de a tres para ejercer presión sobre Cusco FC. El conjunto dorado, por ahora, viene imponiéndose por la mínima diferencia ante Sport Huancayo.

Este resultado determina que en las semifinales de los play-offs de la Liga 1 se midan Alianza Lima y Sporting Cristal. Ante la incógnita de qué necesita el cuadro de La Victoria para acceder a la ronda final y evitar a los rimenses se presentan los siguientes escenarios.

  • En el caso de que Cusco FC caiga en Huancayo y el resultado de Alianza Lima se mantenga, serían los íntimos quienes accedan de manera directa y esperen la resolución de las semifinales.
  • En el caso de que Cusco FC empate, los de Gorosito necesitarían imponerse por una ventaja de siete tantos por la marcada distancia en la diferencia de gol.
  • En el caso de que Cusco FC mantenga su ventaja sobre Sport Huancayo, Alianza Lima no tiene ninguna opción de evitar las semifinales.
El delantero puso el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Temas Relacionados

Jesús CastilloAlianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Sporting Cristal venció a Atlético Grau, Universitario cayó ante Los Chankas, y Alianza Lima se enfrentará a UTC en Matute. Conoce cómo se mueven las colocaciones en el cierre del campeonato

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con goles de Paolo Guerrero y Jesús Castillo, los ‘blanquiazules’ se imponen de local. Además, juegan con un hombre menos por insólita expulsión de Carlos Zambrano. Sigue las incidencias de encuentro

Alianza Lima vs UTC EN

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

El arquero boliviano se lució con una gran salvada luego de una inédita jugada que derivó en la tarjeta roja para el ‘Kaiser’ en el duelo en Matute

Polémico penal contra Alianza Lima

Universitario vs Kazoku No Perú 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Francisco Hervás dominó de principio a fin y venció en sets corridos al nuevo inquilino del torneo (19-25, 16-25, 14-25)

Universitario vs Kazoku No Perú

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ abrió el marcador a favor del cuadro ‘blanquiazul’ en Matute contra el ‘gavilán del norte’, y busca su renovación de contrato

Gol de Paolo Guerrero con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo de personal en el INPE: “Queremos cambiar la naturaleza misma de la institución penitenciaria”

José Jerí sobre modelos XXX que seguía en redes sociales: “Evidentemente, me gustan (las mujeres), está demostrado”

Premier Ernesto Álvarez Miranda niega intención de censurar la prensa: “Propuesta apunta a funcionarios”

Once congresistas docentes impulsan aumento de pensiones que los beneficiará directamente: la medida podría costar S/5.670 millones al año

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Universitario vs Kazoku No Perú 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025