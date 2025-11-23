Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar para situarse en el segundo lugar de la tabla acumulada y clasificar a la final de los playoffs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Alianza Lima recibirá hoy, domingo 23 de noviembre, a UTC en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este partido arrancará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito de La Victoria, Lima.

Alianza se juega el segundo lugar de la tabla acumulada en este duelo decisivo, con la posibilidad de asegurarse el pase directo a la final de los playoffs y acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan motivados tras superar 2-1 a Los Chankas, triunfo que tuvo como figura a Paolo Guerrero, autor de un doblete en la última presentación del equipo.

Para este encuentro, el conjunto ‘blanquiazul’ recupera a Pablo Lavandeira, quien reaparece tras una prolongada ausencia por lesión, y contará además con el aporte ofensivo de Hernán Barcos junto a Guerrero. El plantel cuenta con todas sus figuras disponibles, conscientes de que el resultado marcará su destino tanto a nivel local como internacional.

La exigencia de la hinchada y del propio plantel apunta a volver al máximo nivel continental el próximo año, después de quedarse sin el título nacional. El club capitalino tiene en sus manos lograr el cupo a la instancia definitiva del torneo y además asegurar participación directa en la Libertadores, objetivo que ha marcado toda la temporada para la institución.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-1 con doblete de Paolo Guerrero. (Video: L1MAX)

UTC afronta este compromiso con la urgencia de sumar puntos para asegurar la permanencia en la Liga 1, en un escenario donde cada fecha es una verdadera final. Los dirigidos por Hernán Lisi ocupan actualmente la casilla dieciséis con 32 puntos, apenas tres más que Ayacucho FC, adversario directo en la lucha por no descender y que recientemente fue castigado por la Comisión de la FPF con la quita de tres unidades tras incidentes disciplinarios.

La presión recae sobre el denominado ‘gavilán del norte’, que viene golpeado por la derrota frente a Sport Huancayo, resultado que agudizó la situación en la tabla. Con la amenaza del descenso latente, buscará sorprender en La Victoria y sumar al menos un punto que le permita respirar en la recta final del certamen.

Tabla acumulada de la Liga
Tabla acumulada de la Liga 1 2025 luego de la derrota de Universitario ante Los Chankas.

Horarios del Alianza Lima vs UTC

Este cotejo está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Dónde ver Alianza Lima vs UTC: partido por fecha 19

El Alianza Lima vs UTC será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y entre otros más.

Asimismo, pasará por la aplicación Liga 1 Play, la cual es de paga. Por otro lado, Infobae Perú hará el seguimiento minuto a minuto de este compromiso en esta nota, con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

Los 'blanquiazules' reciben al 'gavilán del norte' en Matute. (L1 Max)

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

- UTC: Diego Campos; Luis Garro, Yehider Ibargüen, Piero Serra, José Luján; Freddy Oncoy, Juan Vega, Carlos Mejía, Joaquín Aguirre, Erinson Ramírez y Jarlin Quintero. DT: Hernán Lisi.

