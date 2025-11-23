A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Piero Cari disputando el partido contra UTC del pasado Apertura 2025. - Crédito: Liga 1

Alianza Lima se dispone a concluir su participación en el Torneo Clausura, en el estadio Alejandro Villanueva, frente a una Universidad Técnica de Cajamarca que lucha por la permanencia. Aunque sobre el papel el oponente es débil, se evitará cualquier pretensión de superioridad.

De acuerdo con el calendario de la Liga Profesional de Fútbol, el partido se encuentra programado para HOY, domingo 23 de noviembre, a las 15:00 horas. El árbitro encargado de impartir justicia será Julio Quiroz, quien estará acompañado por Harlem Cocha, Willy Acosta y Hibert Villegas.

Alianza Lima regresa al estadio Alejandro Villanueva no solo para dar cierre a la temporada regular de la Liga 1 2025, acaso una de las más flojas de los últimos años, también para hacerse de un triunfo que permita alcanzar la segunda plaza de la Tabla Acumulada y así llegar a la última instancia de los play-offs por el cupo Perú 2 de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, esa meta trazada no depende exclusivamente de los ‘íntimos’, porque también debería darse un aporte externo desde el enfrentamiento de Cusco FC. Un revés de los ‘dorados’ allanaría más ese camino. En cualquier caso, los de Néstor Gorosito se enfocarán en hacer un trabajo correcto en casa. Los veteranos Paolo Guerrero y Hernán Barcos están convocados al envite, aunque la titularidad le pertenecerá al ‘Depredador’.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-1 con doblete de Paolo Guerrero. (Video: L1MAX)

La Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) llega a este partido obligado a sumar para alejarse de la zona de descenso en la Liga 1. El equipo de Hernán Lisi se ubica en el puesto dieciséis con 32 unidades, solo tres más que Ayacucho FC, rival directo que perdió puntos debido a una sanción impuesta por la Comisión de la FPF.

La presión aumenta tras la reciente derrota ante Sport Huancayo, resultado que complicó aún más su situación en la tabla. Con el descenso como amenaza, UTC necesita obtener un resultado positivo en La Victoria para mantener sus opciones de permanencia. Un empate o triunfo, a domicilio, prácticamente sellaría la salvación.

Horarios del Alianza Lima vs UTC por última fecha del Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú. Con relación a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por última fecha del Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs UTC será transmitido por L1MAX, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede hallar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y entre otros más.

De igual modo, la difusión también estará disponible por la aplicación Liga 1 Play, cuyo acceso es con un pago. Por otro lado, Infobae Perú realizará el seguimiento minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. ¡No te lo puedes perder!