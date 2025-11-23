Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

El estadio Alejandro Villanueva albergará el último juego de los ‘blanquiazules’ en temporada regular. Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los veteranos goleadores, están en lista. Pablo Lavandeira regresa a convocatoria tras superar una dura lesión

Guardar
Piero Cari disputando el partido
Piero Cari disputando el partido contra UTC del pasado Apertura 2025. - Crédito: Liga 1

Alianza Lima se dispone a concluir su participación en el Torneo Clausura, en el estadio Alejandro Villanueva, frente a una Universidad Técnica de Cajamarca que lucha por la permanencia. Aunque sobre el papel el oponente es débil, se evitará cualquier pretensión de superioridad.

De acuerdo con el calendario de la Liga Profesional de Fútbol, el partido se encuentra programado para HOY, domingo 23 de noviembre, a las 15:00 horas. El árbitro encargado de impartir justicia será Julio Quiroz, quien estará acompañado por Harlem Cocha, Willy Acosta y Hibert Villegas.

Alianza Lima regresa al estadio Alejandro Villanueva no solo para dar cierre a la temporada regular de la Liga 1 2025, acaso una de las más flojas de los últimos años, también para hacerse de un triunfo que permita alcanzar la segunda plaza de la Tabla Acumulada y así llegar a la última instancia de los play-offs por el cupo Perú 2 de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, esa meta trazada no depende exclusivamente de los ‘íntimos’, porque también debería darse un aporte externo desde el enfrentamiento de Cusco FC. Un revés de los ‘dorados’ allanaría más ese camino. En cualquier caso, los de Néstor Gorosito se enfocarán en hacer un trabajo correcto en casa. Los veteranos Paolo Guerrero y Hernán Barcos están convocados al envite, aunque la titularidad le pertenecerá al ‘Depredador’.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-1 con doblete de Paolo Guerrero. (Video: L1MAX)

La Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) llega a este partido obligado a sumar para alejarse de la zona de descenso en la Liga 1. El equipo de Hernán Lisi se ubica en el puesto dieciséis con 32 unidades, solo tres más que Ayacucho FC, rival directo que perdió puntos debido a una sanción impuesta por la Comisión de la FPF.

La presión aumenta tras la reciente derrota ante Sport Huancayo, resultado que complicó aún más su situación en la tabla. Con el descenso como amenaza, UTC necesita obtener un resultado positivo en La Victoria para mantener sus opciones de permanencia. Un empate o triunfo, a domicilio, prácticamente sellaría la salvación.

Horarios del Alianza Lima vs UTC por última fecha del Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú. Con relación a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por última fecha del Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs UTC será transmitido por L1MAX, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede hallar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y entre otros más.

De igual modo, la difusión también estará disponible por la aplicación Liga 1 Play, cuyo acceso es con un pago. Por otro lado, Infobae Perú realizará el seguimiento minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. ¡No te lo puedes perder!

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1UTCperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ salen a escena, en el Coliseo Miguel Grau, con la oportunidad de encauzar el camino ante el nuevo inquilino del campeonato. Sigue las incidencias del prometedor lance

Universitario vs Kazoku No Perú

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

El entrenador argentino ha asegurado que se ha convertido en un simpatizante vehemente de la ‘U’, al que le desea siempre lo mejor. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, externó

Fabián Bustos mantiene un grato

Alianza Lima vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las dirigidas por Facundo Morando sumaron su séptima victoria en el campeonato y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, seguido de San Martín y Universitario de Deportes

Resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase

Alianza Lima superó a Rebaza Acosta sin problemas. Universitario y San Martín, sus máximo perseguidores, jugarán este domingo 23 de noviembre

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estuve presente y fui testigo”:

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima: lo que se sabe del ‘Debí tirar más fotos tour’

Magaly Medina critica supuesta ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: “No da buena señal, separación es separación”

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

DEPORTES

Universitario vs Kazoku No Perú

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

Alianza Lima vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase