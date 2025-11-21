Perú Deportes

Paolo Guerrero reveló que pasó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Que mejor se quede en su cama”

El delantero ‘blanquiazul’ confesó que no puede salir a pasear con su familia porque los fanáticos le piden fotos a pesar que está con sus bebés: “Trato de explicarles y no entienden”

Alianza Lima realizó un divertido video que tuvo como protagonista a Paolo Guerrero, donde mostraron el día a día del histórico delantero. Durante el clip, contó momentos vividos con los ‘blanquiazules’ y personales.

Y en un momento de la conversación, el ‘Depredador’ reveló que no puede salir con su familia porque siempre los hinchas lo buscan para tener un recuerdo con él, y eso no le permite gozar un momento familiar.

Confesó que le pasó un episodio incómodo con un fanático ‘blanquiazul’: el ‘9′ estaba con sus bebés en un supermercado y un grupo de seguidores lo abordaron para pedirle una foto, pero el jugador le explicó que no podía porque estaba con sus niños.

“Estaba en Punta Hermosa y viene una señora, una chica que será treinta años aproximadamente y eran dos chicos. Y me piden una foto y le digo: ‘Discúlpame, manito, estoy con mis hijitos’. Porque estaba con mis hijitos y estaba llevando el carrito de compras. He tratado de explicarle: ‘Estoy con mis hijos ahorita, discúlpame, ahorita no me puedo tomar una foto’. Y después escucho a la chica como que se puso de mal humor y dijo: ‘si no quiere tomarse una foto, entonces que se quede en su cama’”, comentó Paolo en conversación con Alianza Lima TV.

Sin embargo, una de las chicas le soltó un comentario que molestó a Guerrero. Eso sí, dejó en claro que sí se toma fotos con los hinchas, pero cuando está con su familia es un poco más cauto porque sus hijos son bebés.

“Y sí me molestó un poco porque me ve en la situación en la que estoy con dos niños, dos bebés, con el carrito empujando porque mi mujer trata de estar comprando y yo voy pasando el carrito. Pucha, sí me incomodó un poco porque yo sí soy de tomarme fotos con todo el mundo cuando tengo la situación controlada. ¿Qué quiero decir? Que cuando estoy con el cochecito y mis dos hijos están sentados, voy empujando el carro, ahí sí. Si tengo a uno a un lado de la mano y a otro también, es complicado porque me corro el riesgo de que salgan corriendo o les pase algo porque son bebés. Trato de explicarle eso a la gente y no entiende", finalizó.

Paolo Guerrero lideró la victoria
Paolo Guerrero lideró la victoria de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas. Crédito: Liga 1

Alianza Lima y su lucha por quedar en el segundo lugar

Los ‘blanquiazules’ están concentrados en el crucial duelo que tendrán con UTC este domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito está obligado a sacar un triunfo y esperar que Cusco FC pierda con Sport Huancayo.

La ubicación en la segunda casilla determinará los cruces de los ‘play offs’ que otorgan un cupo a la Copa Libertadores 2026. Para esto, será relevante el resultado que obtenga el equipo ‘dorado’ como visitante, partido que se disputará en simultáneo y en el que los ‘dorados’ parten con una ventaja importante: ocupan el segundo puesto con 67 unidades, mientras que los ‘íntimos’ suman dos puntos menos.

El conjunto que concluya en la tercera posición enfrentará a Sporting Cristal en la primera semifinal rumbo a la clasificación al torneo internacional. Los ‘cerveceros’ finalizaron en el cuarto lugar después de superar a Atlético Grau por 2-1 en Sullana en la última fecha del campeonato.

