Perú Deportes

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se unió al comentario del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana y lo defendió por enfrentamiento con el exadministrador de Universitario

Guardar
El 'Diamante' se refirió a los comentarios del 'Tigre' sobre la selección peruana. (Entre Bolas)

El exjugador Julio César Uribe es una voz autorizada para hablar sobre el presente de la selección peruana. El ahora director deportivo de Sporting Cristal se refirió a la ‘bicolor’ luego de la derrota (2-1) ante su clásico rival, Chile, en el cierre de su pequeña gira por Rusia.

Para las cámaras de ‘Entre Bolas’, dijo lo siguiente: “Los procesos en el inicio siempre son difíciles, hay que apoyar a los jóvenes, que son los que más necesitan para poder consolidarse”, haciendo referencia al mal resultado obtenido por la escuadra de Manuel Barreto el último martes 18 de noviembre.

El popular ‘Diamante’ no desperdició el momento para dejar un fuerte mensaje. “Nadie puede estar tranquilo cuando las cosas no se dan, pero hay que prepararse para que se den, muchos creen que están preparados y a veces están lejos de lo que eso significa, estar bien preparados”.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Su defensa a Gareca

Por otro lado, Julio César Uribe fue consultado por la reciente polémica entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari. El extécnico de la selección peruana se refirió al recambio generacional y el directivo de la FPF se incomodó por sus comentarios.

El exfutbolista expresó esto: “Todos tienen derechos a hablar, lo que no se puede hablar sin respetar, ese es nuestro gran problema, las opiniones todas hay saberlas entender, el mundo de la interpretación es ilimitado, en base de las personalidades de cada quien”.

En seguida, el ‘Diamante’ tocó el tema de la convocatoria. “Esto es de productivo, pero a lo que productividad se refiere, en este mundo interpretativo, no están lo que deberían estar, eso es lo que uno menciona, pero comprendemos, cada quien es dueño de su interpretación”.

Instantes después, Uribe reafirmó su defensa a Gareca, señalando que lo dicho por el ‘Tigre’ no traspasó la barrera del respeto. “Ricardo es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie, entonces el error puede estar de lado de la interpretación”.

Finalmente, cerró dando su punto de vista sobre el recambio en la ‘blanquirroja’. “En la medida que el técnico considere su vigencia se le tiene que respetar porque es un histórico, representar a la selección es ser parte de la historia, entonces hay que ayudar a todo quien que tenga el privilegio”.

Julio César Uribe respaldó a
Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari por comentarios sobre la selección peruana.

El enfrentamiento entre Gareca y Ferrari

Ricardo Gareca opinó sobre el recambio generacional en la selección peruana, pero -desde su experiencia- manifestó que debía realizarse de a pocos. El ‘Tigre’ no emitió ningún cuestionamiento, por lo contrario se mantuvo respetuoso durante la entrevista.

Sin embargo, Jean Ferrari se dejó guiar por un titular tendecioso de un medio de comunicación y se pronunció por su cuenta de X (antes Twitter). “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien“.

El tuit de Jean Ferrari
El tuit de Jean Ferrari sobre las declaraciones de Ricardo Gareca en relación a la presencia de jugadores experimentados en la selección peruana.

El ‘Flaco’ Gareca pudo ver este post y reveló que está considerando no opinar más de la ‘blanquirroja’, ya que sacan de contexto sus declaraciones. “No sé puntualmente lo que dijo, porque realmente no me interesa. Este es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal, no estoy a gusto con eso, porque nunca es mi intención generar una polémica".

Temas Relacionados

Julio César UribeRicardo GarecaJean FerrariSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

El periodista deportivo pidió que se le renueve al ‘Pirata’ y pueda despedirse en 2026: “Díseñale a tu ídolo una salida elegante”

Pedro García cuestionó con dureza

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Los ‘cerveceros’ se alistan para disputar la primera semifinal tras triunfo frente Atlético Grau en Sullana. Están a la espera de conocer a su rival que saldrá entre Alianza Lima y Cusco FC

Sporting Cristal confirmó estadio para

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día y estadio confirmado del duelo por la ‘Noche Blanquiazul 2026′

Los ‘íntimos’ recibieron el ‘ok’ para realizar su esperado evento contra las ‘garzas’, y eso obligará a Universitario a cambiar su fecha de la ‘Noche Crema 2026′

Alianza Lima vs Inter Miami

Paolo Guerrero reveló que pasó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Que mejor se quede en su cama”

El delantero ‘blanquiazul’ confesó que no puede salir a pasear con su familia porque los fanáticos le piden fotos a pesar que está con sus bebés: “Trato de explicarles y no entienden”

Paolo Guerrero reveló que pasó

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘merengue’ busca terminar invicto el segundo certamen de la temporada en una plaza difícil como Andahuaylas. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Primarias 2025: Estos son

Elecciones Primarias 2025: Estos son los seis precandidatos de Acción Popular que estarán compitiendo por ser el representante del partido

Fujimorismo exige salida de Waldemar Cerrón de la Mesa Directiva tras insultos de Raúl Noblecilla: “Usted merece la censura”

Congresista Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Gobierno de José Jerí pide al Congreso facultades legislativas para reorganizar el Inpe

PJ dicta prisión preventiva contra Betssy Chávez: Juez Checkley ordena su captura nacional e internacional

ENTRETENIMIENTO

Leslie Shaw critica a influencers

Leslie Shaw critica a influencers que caminaron con Shakira y afirma que ella hubiera cobrado: “Una debe darse su lugar como artista”

Julián Legaspi recuerda “peleas actorales” con Christian Meier y ahora elogia trabajar con su hijo Stefano en ‘Eres mi bien’

Habla Good pide a Magaly Medina que los adopte como sus ahijados y ella les da la razón: “Mejor los marrones”

Jessica Newton respalda a Karla Bacigalupo tras su paso por el Miss Universo y le dedica mensaje: “Estoy muy orgullosa de ti”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

DEPORTES

Vivian Baella revivió el juicio

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día y estadio confirmado del duelo por la ‘Noche Blanquiazul 2026′

Paolo Guerrero reveló que pasó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Que mejor se quede en su cama”