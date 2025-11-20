Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El 'Diamante' se refirió a los comentarios del 'Tigre' sobre la selección peruana. (Entre Bolas)

El exjugador Julio César Uribe es una voz autorizada para hablar sobre el presente de la selección peruana. El ahora director deportivo de Sporting Cristal se refirió a la ‘bicolor’ luego de la derrota (2-1) ante su clásico rival, Chile, en el cierre de su pequeña gira por Rusia.

Para las cámaras de ‘Entre Bolas’, dijo lo siguiente: “Los procesos en el inicio siempre son difíciles, hay que apoyar a los jóvenes, que son los que más necesitan para poder consolidarse”, haciendo referencia al mal resultado obtenido por la escuadra de Manuel Barreto el último martes 18 de noviembre.

El popular ‘Diamante’ no desperdició el momento para dejar un fuerte mensaje. “Nadie puede estar tranquilo cuando las cosas no se dan, pero hay que prepararse para que se den, muchos creen que están preparados y a veces están lejos de lo que eso significa, estar bien preparados”.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Su defensa a Gareca

Por otro lado, Julio César Uribe fue consultado por la reciente polémica entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari. El extécnico de la selección peruana se refirió al recambio generacional y el directivo de la FPF se incomodó por sus comentarios.

El exfutbolista expresó esto: “Todos tienen derechos a hablar, lo que no se puede hablar sin respetar, ese es nuestro gran problema, las opiniones todas hay saberlas entender, el mundo de la interpretación es ilimitado, en base de las personalidades de cada quien”.

En seguida, el ‘Diamante’ tocó el tema de la convocatoria. “Esto es de productivo, pero a lo que productividad se refiere, en este mundo interpretativo, no están lo que deberían estar, eso es lo que uno menciona, pero comprendemos, cada quien es dueño de su interpretación”.

Instantes después, Uribe reafirmó su defensa a Gareca, señalando que lo dicho por el ‘Tigre’ no traspasó la barrera del respeto. “Ricardo es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie, entonces el error puede estar de lado de la interpretación”.

Finalmente, cerró dando su punto de vista sobre el recambio en la ‘blanquirroja’. “En la medida que el técnico considere su vigencia se le tiene que respetar porque es un histórico, representar a la selección es ser parte de la historia, entonces hay que ayudar a todo quien que tenga el privilegio”.

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari por comentarios sobre la selección peruana.

El enfrentamiento entre Gareca y Ferrari

Ricardo Gareca opinó sobre el recambio generacional en la selección peruana, pero -desde su experiencia- manifestó que debía realizarse de a pocos. El ‘Tigre’ no emitió ningún cuestionamiento, por lo contrario se mantuvo respetuoso durante la entrevista.

Sin embargo, Jean Ferrari se dejó guiar por un titular tendecioso de un medio de comunicación y se pronunció por su cuenta de X (antes Twitter). “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien“.

El tuit de Jean Ferrari sobre las declaraciones de Ricardo Gareca en relación a la presencia de jugadores experimentados en la selección peruana.

El ‘Flaco’ Gareca pudo ver este post y reveló que está considerando no opinar más de la ‘blanquirroja’, ya que sacan de contexto sus declaraciones. “No sé puntualmente lo que dijo, porque realmente no me interesa. Este es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal, no estoy a gusto con eso, porque nunca es mi intención generar una polémica".