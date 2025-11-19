Perú Deportes

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada

Guardar
Como en el tercer Challenger
Como en el tercer Challenger de Lima, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutaron con victoria. Crédito: Difusión.

Dos de los tenistas peruanos más importantes de la actualidad han pisado fuerte en el Guayaquil Tenis Club. Juan Pablo Varillas (#327) y Gonzalo Bueno (#209) se estrenaron con una victoria en el Challenger de la ciudad ecuatoriana, que otorga 75 puntos al campeón del certamen, suspendido hace un mes y que dio pie a la realización de un tercer torneo en Lima.

Varillas regresó al triunfo luego de su caída en octavos de final del Challenger de Lima 3 a manos de Román Andrés Burruchaga. El limeño de 30 años dejó atrás la derrota con el argentino y apeó al canadiense Juan Carlos Aguilar. Parciales 6-4 y 6-1 para instalarse en los octavos de final y medirse ante un viejo conocido y compañero de dobles, el boliviano Murkel Dellien.

El ex Top 60 del mundo busca cerrar la temporada de la mejor manera luego de estar al margen de los campos de juegos por una lesión en el cartílago de la cadera. El octavofinalista en Roland Garros y semifinalista del Argentina Open, ambos en 2023, tiene entre ceja y ceja volver a su mejor versión.

Juan Pablo Varillas se va entre aplausos del Roland Garros | ESPN

Por otro lado, Bueno hizo gala de su condición de quinto favorito para alzar el torneo el domingo. El trujillano de 21 años no presentó mayores inconvenientes para despachar al uruguayo Federico Aguilar. Gonza deberá desplegar su mejor tenis en Guayaquil, ya que su presencia en la clasificación del Australian Open es una certeza y necesita llegar en el mejor estado de forma posible.

Además, Guayaquil se presenta como una oportunidad inmejorable para Bueno en aras de sus aspiraciones para ingresar al Top 200 del ranking ATP. En agosto del 2025, alcanzó el #205 en el prestigioso listado del tenis mundial. En la ciudad ecuatoriana, tiene la chance de cerrar la temporada con su mejor posición en el circuito y afrontar el 2026 con un nuevo acicate.

De esta manera, los peruanos inician con el pie derecho su participación en el certamen ecuatoriano. Sus encuentros por un lugar en los cuartos de final están pactados para este miércoles 19 de noviembre. La organización de la Copa Banco Guayaquil aún no ha anunciado los horarios de los cotejos. La transmisión estará a cargo del portal Challenger TV y el canal en YouTube Tenis al Máximo.

Peruano se acerca al Top 200 de la ATP. (Video: Challenguer Tour)

Gonzalo Bueno debutará en Australian Open

La participación de Gonzalo Bueno en la fase de clasificación del Australian Open 2026 representa la consolidación de la nueva generación del tenis peruano en el circuito profesional. Este avance significativo se cimenta en la experiencia previa de sus compatriotas.

A diferencia de su connacional Ignacio Buse, quien logró su cupo a la qualy del Australian Open 2025 gracias a las bajas de otros jugadores al cierre de la lista, Bueno aseguró su clasificación de forma directa al alcanzar un nuevo hito en su carrera, logrando un ranking de al menos #209 del mundo tras sus destacadas actuaciones en el circuito Challenger durante 2025.

En el primer Challenger de Lima estuvo cerca de romper el maleficio del torneo que aún no ha visto coronarse a jugadores peruanos al llegar a la final. El trujillano no se rindió y dejó una buena imagen en el Igma Open, tercer Challenger en la capital peruano, pues llegó hasta las semifinales.

Gonzalo Bueno se despidió del Challenger de Lima en semifinales, prolongando la ausencia de campeones peruanos en el torneo pese a su destacada actuación durante la semana. | X / @PeruanoTenis

En esa línea, su compatriota Ignacio Buse, primera raqueta peruana, también dirá presente en la clasificación del primer grande del año. El peruano no logró acceder directamente al cuadro principal, pero será una de las primeras cabezas de serie.

En enero de este año, el Colorado se estrenó por primera vez en el cuadro clasificatorio de un Grand Slam. En Australia, le tocó batallar contra el primer preclasificado en la ronda previa. En un tie-break infartante, Daniel Kopefer se quedó con la victoria.

Temas Relacionados

Juan Pablo VarillasGonzalo BuenoTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

El argentino ha vivido una temporada irregular marcada por desgarros y una pubalgia. Aun así, sobre el reciente semestre se recuperó y se apuntó con algunos goles importantes en La Victoria

Alan Cantero no se ve

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Agenda intensa en el plano internacional. Desarrollo amplio de encuentros amistosos al igual que clasificatorios. Revisa el extenso itinerario

Partidos de hoy, martes 18

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

El exfutbolista no dudó en cuestionar al volante de Universitario por su bajo rendimiento y no brindar lo esperado como ’10′ de la ‘bicolor’

Reimond Manco aseguró que Jairo

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

El argentino reconoció que la clave del éxito “quizás la característica fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores donde se nos había complicado bastante”

Matías Di Benedetto y la

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

El defensor peruano de 29 años perdió la categoría con el cuadro huanuqueño y solo resta su rúbrica para que incursione por primera vez en el fútbol extranjero

Paolo Fuentes se despide del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza deberá esperar para

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal fue captado entrando

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

DEPORTES

Alan Cantero no se ve

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina