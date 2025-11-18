Perú Deportes

Pedro García lanzó cruda crítica a Jean Ferrari por enfrentamiento con Ricardo Gareca: ¿Universitario hizo recambio generacional?

El periodista deportivo puntualizó que la gestión del exadministrador ‘crema’ no gestionó nuevos talentos en su equipo: “¿Qué Piero Cari salió de la ‘U’?"

Guardar

Ricardo Gareca pisó suelo limeño y realizó varias declaraciones sobre su salida y el presente de la selección peruana. Y hubo una afirmación sobre el recambio generacional que causó molestia a Jean Ferrari, quien no dudó en contestarle a través de sus redes sociales.

El director general de fútbol de la FPF cuestionó al DT porque su proceso no sacó a ningún jugador juvenil y también le recordó su etapa fallida con Chile, donde quedó eliminado de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ese enfrentamiento causó muchas reacciones, algunos apoyaron al ‘Tigre’ y otros estuvieron de acuerdo con el dirigente. Pedro García se unió al debate y apoyó al estratega argentina lanzando una cruda crítica a Ferrari.

“Necesito hacer una crítica en este caso; el contenido de lo que dijo Jean Ferrari era que Gareca no había contribuido al recambio. Eso se puede discutir, se puede tomar posición; es un programa entero ese. Si hubo recambio, no hubo recambio; seguramente la conclusión será que no hubo recambio. Ahora, el recambio, si bien el técnico de la selección tiene que aportar en que hay uno, el gran protagonista del recambio son los clubes, no el seleccionador de Perú. El seleccionador selecciona lo que tu club produce. Y yo pregunto, en la maravillosa gestión de la ‘U’ de Ferrari para ser tricampeón, ese maravilloso equipo de la ‘U’ que fue contundente, vertical, goleador, le sacó ventaja a todo el mundo, ese equipo de la ‘U’ no produjo un recambio”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El tuit de Jean Ferrari
El tuit de Jean Ferrari sobre las declaraciones de Ricardo Gareca en relación a la presencia de jugadores experimentados en la selección peruana.

“¿Qué Piero Cari salió de la ‘U’?”

Pedro García fue enfático al puntualizar que Universitario de Deportes con la gestión de Jean Ferrari no produjo ningún recambio generacional y resaltó que la mayoría de las figuras de la ‘U’ son extranjeros.

“Porque si había un técnico que tenía que elegir la selección, miraba a la ‘U’ y no podía ver un recambio. Tenía a Ureña chileno, Di Benedetto de afuera, Riveros de afuera, Britos de afuera, Carbalí antes Portocarrero de afuera; tenías un montón de extranjeros. Entonces, en su momento tú mirabas a la ‘U’ y el recambio no estaba. Jugaba Flores traído de afuera, Andy Polo repatriado, ¿quién es el recambio de la ‘U’? ¿Qué Piero Cari salió de la ‘U’? ¿Hay un Maxloren Castro? ¿Hay un Erick Noriega? No lo hay; los que tiene la ‘U’ son gestión, una buena gestión, pero cambio no hubo. Esta ‘U’ que había gestionado en su momento Ferrari no estimuló el recambio", comentó el periodista deportivo.

Además, Eloy aseguró que el cuadro ‘crema’ está por debajo de Alianza Lima y Sporting Cristal en el tema de generar recambio generacional.

“¿Cuál es el recambio de la ‘U’? El recambio que este momento proclama Jean Ferrari, los equipos de Perú lo ha genero en distinta medida, y yo creo que esa línea la ‘U’, está por debajo de Cristal. No hablo de ganar o no ganar, hablo de recambio", finalizó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca del recambio generacional?

El ‘Tigre’ criticó que la Federación Peruana de Fútbol se enfoque principalmente en el recambio generacional para el futuro de la ‘blanquirroja’: “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”.

Temas Relacionados

Jean FerrariPedro GarcíaRicardo GarecaSelección peruanaUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘blanquirroja’ despide el año con una exigente prueba ante su clásico rival. Revisa aquí todos los detalles de la transmisión del esperado encuentro

Dónde ver Perú vs Chile

Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los clubes más ganadores del campeonato nacional se enfrentan en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Ambas escuadras vienen de ganar en la jornada anterior. Conoce todos los detalles de este compromiso

Regatas Lima vs San Martín:

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Un mes después de su último duelo, la ‘bicolor’ y la ‘roja’ vuelven a verse las caras, ahora en Sochi, en el cierre del año futbolístico. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias

Perú vs Chile EN VIVO

Universitario vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras su última derrota, las ‘pumas’ intentarán reaccionar ante el recién ascendido y reencontrarse con la victoria. Aquí te contamos todos los detalles del encuentro

Universitario vs Kazoku No Perú:

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ llega motivada luego de rescatar un empate ante Rusia. Además, hay un factor revancha ante su derrota ante la ‘roja’ en octubre. Conoce los onces de las dos escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Preliminar del Miss Universo 2025:

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Pamela López arremete contra Pamela Franco por jurar por su hija para negar a Christian Cueva: “No tiene cerebro ni corazón”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Chile

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Universitario vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025