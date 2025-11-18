Pedro García lanzó cruda crítica a Jean Ferrari por enfrentamiento con Ricardo Gareca: ¿Universitario hizo recambio generacional?

Ricardo Gareca pisó suelo limeño y realizó varias declaraciones sobre su salida y el presente de la selección peruana. Y hubo una afirmación sobre el recambio generacional que causó molestia a Jean Ferrari, quien no dudó en contestarle a través de sus redes sociales.

El director general de fútbol de la FPF cuestionó al DT porque su proceso no sacó a ningún jugador juvenil y también le recordó su etapa fallida con Chile, donde quedó eliminado de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ese enfrentamiento causó muchas reacciones, algunos apoyaron al ‘Tigre’ y otros estuvieron de acuerdo con el dirigente. Pedro García se unió al debate y apoyó al estratega argentina lanzando una cruda crítica a Ferrari.

“Necesito hacer una crítica en este caso; el contenido de lo que dijo Jean Ferrari era que Gareca no había contribuido al recambio. Eso se puede discutir, se puede tomar posición; es un programa entero ese. Si hubo recambio, no hubo recambio; seguramente la conclusión será que no hubo recambio. Ahora, el recambio, si bien el técnico de la selección tiene que aportar en que hay uno, el gran protagonista del recambio son los clubes, no el seleccionador de Perú. El seleccionador selecciona lo que tu club produce. Y yo pregunto, en la maravillosa gestión de la ‘U’ de Ferrari para ser tricampeón, ese maravilloso equipo de la ‘U’ que fue contundente, vertical, goleador, le sacó ventaja a todo el mundo, ese equipo de la ‘U’ no produjo un recambio”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El tuit de Jean Ferrari sobre las declaraciones de Ricardo Gareca en relación a la presencia de jugadores experimentados en la selección peruana.

“¿Qué Piero Cari salió de la ‘U’?”

Pedro García fue enfático al puntualizar que Universitario de Deportes con la gestión de Jean Ferrari no produjo ningún recambio generacional y resaltó que la mayoría de las figuras de la ‘U’ son extranjeros.

“Porque si había un técnico que tenía que elegir la selección, miraba a la ‘U’ y no podía ver un recambio. Tenía a Ureña chileno, Di Benedetto de afuera, Riveros de afuera, Britos de afuera, Carbalí antes Portocarrero de afuera; tenías un montón de extranjeros. Entonces, en su momento tú mirabas a la ‘U’ y el recambio no estaba. Jugaba Flores traído de afuera, Andy Polo repatriado, ¿quién es el recambio de la ‘U’? ¿Qué Piero Cari salió de la ‘U’? ¿Hay un Maxloren Castro? ¿Hay un Erick Noriega? No lo hay; los que tiene la ‘U’ son gestión, una buena gestión, pero cambio no hubo. Esta ‘U’ que había gestionado en su momento Ferrari no estimuló el recambio", comentó el periodista deportivo.

Además, Eloy aseguró que el cuadro ‘crema’ está por debajo de Alianza Lima y Sporting Cristal en el tema de generar recambio generacional.

“¿Cuál es el recambio de la ‘U’? El recambio que este momento proclama Jean Ferrari, los equipos de Perú lo ha genero en distinta medida, y yo creo que esa línea la ‘U’, está por debajo de Cristal. No hablo de ganar o no ganar, hablo de recambio", finalizó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca del recambio generacional?

El ‘Tigre’ criticó que la Federación Peruana de Fútbol se enfoque principalmente en el recambio generacional para el futuro de la ‘blanquirroja’: “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”.