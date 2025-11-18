Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

Matías Di Benedetto, central argentino tricampeón con Universitario. - Crédito: Difusión

Uno de los nombres más que fijos en los años pletóricos de Universitario de Deportes (2023-2024-2025) es el de Matías Di Benedetto. Llegó hace pocos años como una verdadera apuesta en Ate y acabó convirtiéndose en una carta solvente en el bloque defensivo acoplándose correctamente al lado de Williams Riveros.

El argentino ha sido uno de los futbolistas más regulares en la temporada del tricampeonato nacional. De hecho, suyo ha sido uno de los goles más emotivos que saldaron la gesta frente a Asociación Deportiva Tarma, en condición de visitante, a falta de pocos partidos por la finalización del Torneo Clausura 2025.

Matías Di Benedetto seguirá ligado a Universitario. - Crédito: Difusión

Acerca de esa inolvidable conquista, en la que fue uno de los grandes protagonistas junto con el goleador Alex Valera, Di Benedetto dijo que fue “una felicidad enorme haber logrado este tricampeonato histórico sin lugar a dudas, y poder ser parte para mí es un orgullo muy grande. El año creo que fue muy positivo. Fuimos justos campeones durante todo el año“.

Aunque la conclusión general en la interna de Universitario es que se cerró un ciclo esplendoroso, el ‘Tano’ no quiso olvidar que a mediados del año trastabillaron brevemente, pero que fueron capaces de darle vuelta al asunto y así levantar el primer torneo corto dejando en el camino a Alianza Lima.

El defensa puso el empate en Tarma. (Video: L1MAX>)

“El único bache que tuvimos en el Apertura después lo terminamos de sobrepasar, pero me quedo con la ambición, con la no conformidad del grupo para seguir logrando cosas importantes. Me parece que eso fue lo más importante y la característica principal de este plantel”, mencionó en una entrevista ofrecida a L1MAX.

En esa misma línea, el defensor argentino ponderó la campaña actual por encima de las antiguas, en las que también se logró el éxito trazado: “En el 2023 quizás iniciamos con el pie izquierdo. Quizás la característica más de este año fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores se nos había complicado bastante. Este año creo que fue de los más sólidos en todo sentido”.

Matías Di Benedetto llegó a Universitario a inicios del 2023. - Crédito: Difusión

Valoración

Para Matías Di Benedetto uno de los aspectos trascendentales para que Universitario haya logrado el éxito por tercera vez consecutiva en Liga 1 ha sido la permanencia de la columna vertebral acompañado de profesionales de calidad en la banca.

“Siempre que se quede la base de todo lo que hemos logrado, creo que fue un gran acierto también de la dirigencia siempre en estos tres años mantener la base de lo que había sido el primer año, porque se ha conformado un buen grupo de personas que no se conforma y creo que eso es lo fundamental para seguir logrando cosas más allá de lo futbolístico”, afirmó.

El defensa abrió el marcador en el Monumental. (Video: GOLPERU)

También consideró que la presencia de Jorge Fossati fue clave en los logros institucionales: “Hubo mucho trabajo y detalle que nos repitió y nosotros fuimos incorporando. Lo metimos a nuestro juego y eso hace que seamos sólidos también. No solo los defensores, sino todo el equipo hace un trabajo importante para recuperar la pelota”.

Cuestionado sobre su inminente proceso de nacionalización, Di Benedetto mencionó que “todavía no sé la fecha de examen, pero sí que se inició creo que la semana anterior a cuando tuvimos esos tres partidos seguidos” por la resolución del Torneo Clausura 2025.

Di Benedetto disputando un balón con Suárez. - Crédito: AFP

Y acerca de la posibilidad de representar a Perú en un futuro no muy lejano aseguró que “no pienso en la selección realmente por mi edad también. Aquí se necesita también que los jóvenes empiecen a jugar, que las nuevas generaciones empiecen a sumar partidos”.

Matías Di Benedetto comenzó su carrera en Unión de Mar del Plata en 2014. Jugó luego en Villa San Carlos y Almagro, donde se consolidó como defensor destacado. Posteriormente le llegó la oportunidad de vestir las indumentarias de Gimnasia, Deportes Temuco y Central Córdoba. Actualmente, es líder de la zaga de Universitario.