Perú Deportes

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

El argentino reconoció que la clave del éxito “quizás la característica fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores donde se nos había complicado bastante”

Guardar
Matías Di Benedetto, central argentino
Matías Di Benedetto, central argentino tricampeón con Universitario. - Crédito: Difusión

Uno de los nombres más que fijos en los años pletóricos de Universitario de Deportes (2023-2024-2025) es el de Matías Di Benedetto. Llegó hace pocos años como una verdadera apuesta en Ate y acabó convirtiéndose en una carta solvente en el bloque defensivo acoplándose correctamente al lado de Williams Riveros.

El argentino ha sido uno de los futbolistas más regulares en la temporada del tricampeonato nacional. De hecho, suyo ha sido uno de los goles más emotivos que saldaron la gesta frente a Asociación Deportiva Tarma, en condición de visitante, a falta de pocos partidos por la finalización del Torneo Clausura 2025.

Matías Di Benedetto seguirá ligado
Matías Di Benedetto seguirá ligado a Universitario. - Crédito: Difusión
Acerca de esa inolvidable conquista, en la que fue uno de los grandes protagonistas junto con el goleador Alex Valera, Di Benedetto dijo que fue “una felicidad enorme haber logrado este tricampeonato histórico sin lugar a dudas, y poder ser parte para mí es un orgullo muy grande. El año creo que fue muy positivo. Fuimos justos campeones durante todo el año“.

Aunque la conclusión general en la interna de Universitario es que se cerró un ciclo esplendoroso, el ‘Tano’ no quiso olvidar que a mediados del año trastabillaron brevemente, pero que fueron capaces de darle vuelta al asunto y así levantar el primer torneo corto dejando en el camino a Alianza Lima.

El defensa puso el empate en Tarma. (Video: L1MAX>)

El único bache que tuvimos en el Apertura después lo terminamos de sobrepasar, pero me quedo con la ambición, con la no conformidad del grupo para seguir logrando cosas importantes. Me parece que eso fue lo más importante y la característica principal de este plantel”, mencionó en una entrevista ofrecida a L1MAX.

En esa misma línea, el defensor argentino ponderó la campaña actual por encima de las antiguas, en las que también se logró el éxito trazado: “En el 2023 quizás iniciamos con el pie izquierdo. Quizás la característica más de este año fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores se nos había complicado bastante. Este año creo que fue de los más sólidos en todo sentido”.
Matías Di Benedetto llegó a
Matías Di Benedetto llegó a Universitario a inicios del 2023. - Crédito: Difusión

Valoración

Para Matías Di Benedetto uno de los aspectos trascendentales para que Universitario haya logrado el éxito por tercera vez consecutiva en Liga 1 ha sido la permanencia de la columna vertebral acompañado de profesionales de calidad en la banca.

“Siempre que se quede la base de todo lo que hemos logrado, creo que fue un gran acierto también de la dirigencia siempre en estos tres años mantener la base de lo que había sido el primer año, porque se ha conformado un buen grupo de personas que no se conforma y creo que eso es lo fundamental para seguir logrando cosas más allá de lo futbolístico”, afirmó.

El defensa abrió el marcador en el Monumental. (Video: GOLPERU)
También consideró que la presencia de Jorge Fossati fue clave en los logros institucionales: “Hubo mucho trabajo y detalle que nos repitió y nosotros fuimos incorporando. Lo metimos a nuestro juego y eso hace que seamos sólidos también. No solo los defensores, sino todo el equipo hace un trabajo importante para recuperar la pelota”.

Cuestionado sobre su inminente proceso de nacionalización, Di Benedetto mencionó que “todavía no sé la fecha de examen, pero sí que se inició creo que la semana anterior a cuando tuvimos esos tres partidos seguidos” por la resolución del Torneo Clausura 2025.

Di Benedetto disputando un balón
Di Benedetto disputando un balón con Suárez. - Crédito: AFP

Y acerca de la posibilidad de representar a Perú en un futuro no muy lejano aseguró que “no pienso en la selección realmente por mi edad también. Aquí se necesita también que los jóvenes empiecen a jugar, que las nuevas generaciones empiecen a sumar partidos”.

Matías Di Benedetto comenzó su carrera en Unión de Mar del Plata en 2014. Jugó luego en Villa San Carlos y Almagro, donde se consolidó como defensor destacado. Posteriormente le llegó la oportunidad de vestir las indumentarias de Gimnasia, Deportes Temuco y Central Córdoba. Actualmente, es líder de la zaga de Universitario.

Temas Relacionados

Matías Di BenedettoUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

El exfutbolista no dudó en cuestionar al volante de Universitario por su bajo rendimiento y no brindar lo esperado como ’10′ de la ‘bicolor’

Reimond Manco aseguró que Jairo

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

El defensor peruano de 29 años perdió la categoría con el cuadro huanuqueño y solo resta su rúbrica para que incursione por primera vez en el fútbol extranjero

Paolo Fuentes se despide del

Álex Valera ve con buenos ojos jugar en Rusia en pleno auge goleador con la selección peruana: “Sería una buena oportunidad”

El nacido en Pomalca quedó maravillado con la infraestructura deportiva en el país bicontinental y ha recibido referencias positivas de Yordy Reyna

Álex Valera ve con buenos

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

El periodista deportivo solo rescató a un futbolista de la ‘bicolor’, que sucumbió ante la ‘roja’ en un amistoso disputado en Sochi, Rusia

Eddie Fleischman elogió a jugador

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó

El delantero de la selección peruana empezó su sueño como futbolista hace más de dos décadas en el Paradiso Collegno, al que ha vuelto por una noble causa: “El fútbol se trata también de prevención”

Gianluca Lapadula muestra su lado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reacciones a la ampliación del

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina siente pena por

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

DEPORTES

Reimond Manco aseguró que Jairo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

Álex Valera ve con buenos ojos jugar en Rusia en pleno auge goleador con la selección peruana: “Sería una buena oportunidad”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó