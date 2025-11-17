Perú Deportes

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

El entrenador provisional de Perú reconoce que se encuentran lejos del nivel esperado. Por ahora la misión principal está en ampliar el universo de puntuales futuribles como Fabio Gruber y Felipe Chávez

Guardar
Manuel Barreto durante el Perú
Manuel Barreto durante el Perú vs Rusia. - Crédito: EFE

Pese a que la selección peruana intenta encontrar un rumbo favorable hacia el futuro, la realidad dicta que todo sigue siendo igual de misterioso. No es menos cierto que en el nuevo interinato se han sumado rostros inhabituales durante un par de encuentros preparatorios, pero aún así es insuficiente si se quiere pensar en una reforma absoluta.

Eso lo tiene más que claro el entrenador provisional Manuel Barreto. Durante una entrevista concedida a ADN Deportes, el profesional peruano reconoció que la ‘bicolor’ está lejos de pensar en una clasificación directa a la próxima Copa del Mundo y que por ahora el plan que rige en la FPF es la reunión de los futbolistas de la diáspora.

Manuel Barreto lleva un proceso
Manuel Barreto lleva un proceso de interinato en la selección peruana. - Crédito: Infobae Perú
“Estamos buscando sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial”, suscribió.

Para cerrar oficialmente el año, en lo que respecta a examinatorios con repercusión en la clasificación FIFA, la selección peruana se citará en la ciudad de Sochi contra Chile, oponente al que se midió hace un mes con un resultado adverso. Existe la idea interna de que el desarrollo del nuevo envite será radicalmente diferente.

Golazo de César Inga quien pone de un zapatazo el Perú 1-0 Chile. América TV

“Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue más limpio, acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida. Sirve porque te vas conociendo un poquito, pero después cada partido es una nueva historia”, manifestó.

Finalmente, respecto a cómo ambos rivales comparten cierta similitud por el empleo de la regeneración en sus planteles después de cómo quedaron al margen en el sótano de las Eliminatorias 2026, Manuel Barreto indicó que "Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros hace un mes”.
Perú y Chile se enfrentaron
Perú y Chile se enfrentaron hace un mes en La Florida, Santiago. - Crédito: AFP

Interinato

Manuel Barreto asumió temporalmente la dirección técnica de la selección peruana, tras la salida de Óscar Ibáñez, el 19 de septiembre de 2025. Como jefe de la Unidad Técnica de Menores, la Federación Peruana de Fútbol valoró su experiencia en desarrollo de talento para esta etapa de transición.

“Esta es una transición que me toca liderar. Sabemos que el universo actual de futbolistas peruanos tiene grandes jugadores, pero necesitamos ampliarlo", dijo el aún directivo en funciones en su primera comparecencia con los medios de comunicación.

La 'Muñeca' habló de la presencia de los nuevos futbolistas y el recambio generacional en la 'bicolor' tras el empate en San Petersburgo. (Video: L1 MAX)
Su rol será provisional, liderando los amistosos programados para lo que queda del año, en busca de proyectar un modelo sostenible para el futuro del fútbol peruano y sobre todo dejarle una estructura parcialmente construida al nuevo líder de la ‘bicolor’.

La idea es ayudar al próximo DT ampliando el grupo de jugadores con el que pueda contar”, subrayó Manuel Barreto, cuya experiencia como estratega ha sido bastante limitada, destacando su presencia en la banca del Deportivo Coopsol y Sporting Cristal.

Manuel Barreto dando indicaciones en
Manuel Barreto dando indicaciones en el Perú vs Rusia, en Gazprom Arena. - Crédito: Petr Kovalev

Entrado al inicio del próximo año, en teoría, el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol deberá presentar en sociedad al nuevo seleccionador que asuma las riendas del bloque nacional de cara a las nuevas Clasificatorias CONMEBOL.

El encargado de la nueva elección de la parcela técnica de Perú es Jean Ferrari, cuyas labores de búsqueda empezaron hace no mucho con un viaje a Brasil y Argentina. Anotados algunos nombres potenciales, seguirá evaluando otras hojas de vida para finalmente cerrar filas con un ganador en balotaje por consenso.

Temas Relacionados

Manuel BarretoSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ sostendrá un nuevo enfrentamiento contra la ‘roja’. La localidad de Sochi albergará una edición distinta del ‘Clásico del Pacífico’. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”

La atacante ‘santa’ celebró la remontada tras empezar dos sets abajo y valoró el triunfo pese a la fuerte presión del público contrario

Angélica Aquino destacó la ‘garra’

Alineaciones de Perú vs Chile: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile:

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

La competencia no se detiene en el Coliseo Miguel Grau del Callao: seis duelos animarán la quinta jornada del torneo. Revisa la programación completa

Programación de la fecha 5

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

La central de San Martín confirmó que la próxima temporada marcará el final de su carrera y adelantó que intentará cumplir un sueño pendiente: jugar junto a su gemela, Marina Scherer, exarmadora de Alianza Lima en el mismo equipo

Simone Scherer anticipa su retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí aprueba

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Congresistas desconocen aguinaldo navideño de S/ 1,900 soles: “Es un acuerdo de la mesa directiva”

Presidenta del TC señala al Ministerio Público por la liberación de Betssy Chávez: “La última responsabilidad la tuvo la Fiscalía”

ENTRETENIMIENTO

Reik vuelve a Lima con

Reik vuelve a Lima con su tour 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”

Alineaciones de Perú vs Chile: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”