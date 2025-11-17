Perú Deportes

Juan Román Riquelme reveló que quiso fichar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: “Hay futbolistas que nacieron para jugar en Boca Juniors”

El presidente del club ‘xeneize’ confesó que estuvo cerca de contratar al ‘Depredador’ y a la ‘Foquita’, pero las circunstancias no fueron las mejores. También habló de Christian Cueva y Nolberto Solano

El presidente de Boca Juniors admitió que estuvo cerca de firmar a los dos jugadores peruanos, además de haber tenido interés en Christian Cueva. (Video: Enfocados)

No son muchos los jugadores que han tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Boca Juniors. De hecho, los últimos han sido Carlos Zambrano y Luis Advíncula, aunque el lateral derecho tiene contrato hasta finales de 2026. Sin embargo, aparte de ellos, hubo otros futbolistas nacionales que estuvieron cerca de llegar al cuadro ‘xeneize’. Justamente, Juan Román Riquelme reveló que tuvo interés en Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, aunque diversas circunstancias lo impidieron.

En primera instancia, el presidente del club argentino recordó la amistad que mantiene con Nolberto Solano. “Tuve de compañero a ‘Ñol’ en 1997. En Boca la gente lo apreciaba mucho, tenía una pegada impresionante. Haber compartido equipo con jugadores de esa categoría fue una experiencia enriquecedora”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Enfocados’.

“Cada vez que voy a Perú, Solano se hace un espacio para vernos. Cuando jugamos en Lima ante Alianza Lima, él estuvo con nosotros en el hotel. Hay un vínculo de afecto sincero que se mantiene a lo largo del tiempo”, añadió el dirigente.

Juan Román Riquelme recordó a Nolberto Solano, su excompañero en Boca Juniors. - captura: Enfocados

Juan Román Riquelme sobre posibilidad de Paolo Guerrero en Boca Juniors

Al referirse a la llegada de figuras internacionales a Boca Juniors, Juan Román Riquelme afirmó que Paolo Guerrero estuvo en el radar. “Cuando me tocó volver al club como dirigente, pregunté por él, por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de su lesión. Nosotros habíamos mandado al doctor Batista, que es muy conocido con el tema de lesiones de rodilla, y lo miró”, detalló.

El directivo sostuvo que ambos atacantes peruanos tienen perfiles que se adaptan naturalmente a la exigencia del elenco ‘bostero’: “Yo creo que hay jugadores... no puedo quedar bien pero que han nacido para jugar acá. Paolo yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien, así como el señor (Farfán), Marcos Rojo cuando llegó. Son jugadores que tenían que jugar acá, pero no se pudo”.

Pese al interés, las circunstancias físicas de Guerrero impidieron la transferencia. Riquelme resaltó la calidad futbolística del delantero: “Después lo tuvimos que enfrentar porque vino a jugar contra nosotros con Racing. Yo veo el fútbol de una manera media rara. Controla la pelota dos veces y para mí ya está. Capaz que al otro día miras la televisión y dicen ‘no puede correr más’. Después tienen su trabajo los periodistas de lunes a viernes, pero hay cosas que son...”, subrayó.

Paolo Guerrero metió 3 goles en 22 partidos con Racing Club en 2023, el único club argentino en el que jugó. - crédito: EFE

El directivo también mencionó la importancia del profesionalismo y la responsabilidad de jugadores consagrados como Edinson Cavani y Luis Advíncula, quienes contribuyen a dejar valores e influencia en las futuras generaciones que integran el club.

Juan Román Riquelme sobre Christian Cueva

En relación con Christian Cueva, Juan Román Riquelme confesó que existieron diálogos directos con el mediocampista. “Con él hablé varias veces. A mí me gusta mucho el fútbol. Para mí cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes, para mí es un montón. Pero estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes, que han hecho cosas muy buenas. Entonces, a mí me gusta eso. Esa es la verdad”, acotó.

Pese al interés demostrado, las condiciones físicas de ‘Aladino’ no permitieron avanzar en una eventual incorporación. “El último tiempo anduvo lesionado también, un poco ahí con su rodilla y andaba un poco molesto, pero ha hecho muchas cosas buenas”, señaló.

Christian Cueva fue ofrecido a Boca Juniors, según prensa argentina. | ESPN Argentina

Juan Román Riquelme elogió a Jefferson Farfán

Por último, el ex’10′ de la selección argentina ofreció elogios hacia la carrera y la influencia de Jefferson Farfán. “¿Antes de los partidos analizaba al rival? Sí, en concentración mirada el partido que me tocaba la semana siguiente. Y si hubiese tenido la suerte de jugar con el señor (señala a Farfán), que está entre los dos o tres jugadores que marcaron en su país. Yo estaba mirando y le decía ‘el ‘4′ cierra mal cuando la pelota está acá, entonces fíjate que vamos a jugar con tres la semana que viene’ (...)”, consideró Riquelme.

