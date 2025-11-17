Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo adelantado por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Soan por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Alianza Lima continúa con su apretada agenda en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Tras superar con autoridad a Géminis el último fin de semana y consolidar su arranque perfecto en el campeonato, las ‘íntimas’ ya pasan la página y se enfocan en su siguiente desafío: el duelo adelantado por la fecha 8 frente a Deportivo Soan. Aquí te compartiremos todos los detalles de este enfrentamiento.

El duelo frente al conjunto de Puente Piedra fue programado para disputarse este miércoles 19 de noviembre, en solitario en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La modificación responde a la cercana participación del club victoriano en el Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo en diciembre en São Paulo, Brasil, y que ha obligado a adelantar dos de sus compromisos en la liga local.

Alianza Lima llega con buen ritmo y un nivel en alza. Más allá de los resultados, el equipo dirigido por Facundo Morando ha mostrado solidez colectiva, variantes ofensivas y una madurez competitiva que se fortalece partido a partido. Su reciente victoria en sets corridos ante Géminis —probablemente el rival más exigente que ha enfrentado en lo que va del torneo— volvió a confirmar la jerarquía del plantel ‘blanquiazul’ y su capacidad para responder con autoridad en los momentos de mayor presión.

Ahora, el vigente bicampeón buscará estirar su invicto y seguir sumando para consolidarse en lo más alto de la Liga Peruana de Vóley antes de emprender su viaje a Brasil para el Mundial de Clubes. Esta vez tendrá al frente a Deportivo Soan, un equipo que llega con la ilusión de sorprender, aunque atraviesa un inicio complicado y aún no conoce la victoria en la temporada.

El punto de Diana de la Peña que sentenció la victoria de las 'blanquiazules' en sets corridos. (Video: Latina)

Para Soan, enfrentar a Alianza Lima representa uno de los desafíos más duros del calendario, pero también una oportunidad para intentar revertir su mal arranque y mostrar una mejor versión. Será un choque entre dos realidades opuestas, pero con el potencial de ofrecer intensidad y momentos de alto voltaje en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV

Según la programación oficial de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Soan se disputará este miércoles 19 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Los hinchas que deseen asistir podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus, con precios que van desde los S/ 20 hasta los S/ 40, dependiendo de la ubicación elegida.

Para quienes no puedan asistir al recinto, el encuentro será transmitido en vivo por Latina Televisión en señal abierta, además de estar disponible en su página web y aplicativo oficial. Asimismo, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura punto a punto, con incidencias en tiempo real, análisis, resumen del partido y todos los detalles que deje este nuevo desafío para el vigente bicampeón.

Alianza Lima y su competitivo plantel para la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima se sigue alistando para el Mundial de Clubes 2025

El duelo ante Soan es clave para los intereses de Alianza Lima de cara a su preparación internacional. Morando busca ajustar detalles, afinar la cohesión del equipo y mantener el nivel competitivo antes del viaje a Brasil, donde enfrentará a las mejores escuadras del planeta. Por ello, este choque local será otra prueba para mantener la intensidad y sostener su racha ganadora en un calendario comprimido.

Con cinco triunfos consecutivos y un presente lleno de expectativas, el club de La Victoria afronta este nuevo compromiso con la mira puesta en dos objetivos: seguir mandando en la liga local y llegar de la mejor manera al histórico Mundial de Clubes. El sexteto blanquiazul no quiere bajar el ritmo y buscará ampliar su invicto en una temporada que promete emociones de principio a fin.