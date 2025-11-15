Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Universitario de Deportes fue envuelto en una polémica tras la información que se filtró sobre un supuesto conflicto entre Jorge Fossati y Franco Velazco. Se mencionó que esa mala relación haría que el técnico uruguayo decida dejar a la ‘U’ para dirigir en la Liga MX.

El ‘Nono’ despertó interés de dos equipos históricos de México: Necaxa y Pumas UNAM, y estaría evaluando su futuro. Entre tantas especulaciones, el administrador de los ‘cremas’ salió a desmentir esa información y aseguró que todo está bien con el DT.

También precisó que solo se trata de un complot para desestabilizarlos, y aprovechó para mandar una indirecta a Alianza Lima. Puntualizó que solo se habla del cuadro ‘merengue’ porque a nadie le interesa el segundo puesto, esto por la lucha de los ‘blanquiazules’ por quedar como subcampeones.

Reimond Manco criticó al dirigente y cuestionó su soberbia tras lograr el tricampeonato. Y lo fulminó haciendo una cruda comparación con Jean Ferrari por su afán de siempre ser buscar la polémica con sus declaraciones.

“Cuando tú tienes una relación buena, nada de lo que digan o puedan dejar de decir desestabiliza esa relación. Eso es para empezar. Cuando la relación no es buena, así nadie lo diga, no tienes una buena relación. Ahora, puede ser que muchas cosas de lo que diga sean ciertas, pero no tiene manera. Este es una copia barata de Jean Ferrari. Es patético ese tipo, de verdad. Hasta para llevar un puesto, uno tiene que ser educado, tiene que tratar de ser cordial, pero decir y tratar de menospreciar a los demás equipos porque salió campeón”, disparó el ‘exjotita’ en el programa ‘Línea de 5′.

Además, el ‘Rei’ le advirtió que tenga cuidado con sus palabras porque el próximo año podría quedar en el segundo lugar.

“Los que jugaron fueron los jugadores, no él; está bien que haya salido campeón antes, y se felicita al club que hizo todo bien, los jugadores, el cuerpo técnico. Pero que lo esté diciendo en forma de burla a mí me parece patético. Ahora, recuerda que todo lo que sube en algún momento tiene que caer. Así que no cantes victoria antes de tiempo. Ya campeonaste este año, pero el próximo año puede ser distinto”, añadió el exjugador.

¿Qué indirecta lanzó Franco Velazco a Alianza Lima?

El administrador de Universitario de Deportes fue tajante al desmentir que haya un conflicto con Jorge Fossati, y aseguró que este tipo de información salió porque se pretende desestabilizar a la ‘U’. También precisó que como la prensa no sabe de qué hablar, hablan de los ‘cremas’ porque ya terminó el campeonato y la lucha por el segundo lugar a nadie le interesa, una indirecta que habría sido contra Alianza Lima.

“La verdad, son tonterías. Yo lamento ese tipo de declaraciones. Son trascendidos que no tienen ningún tipo de fundamento. Entiendo que la ‘U’ les haya malogrado el trabajo, el negocio a los periodistas por haber terminado el campeonato en octubre. A nadie le interesa el segundo puesto, lo dijo Rodrigo (Ureña), nadie se acuerda del segundo. Entonces hoy el segundo puesto no le interesa a nadie. Y en lugar de estar hablando del último tramo del campeonato, sobre los equipos que todavía tienen aspiraciones en Sudamericana, en Perú dos, Perú tres, Perú cuatro, en Libertadores, están más preocupados en inventarse historias”, declaró Franco Velazco en conversación con ‘Colectivo World’.

El administrador de la 'U' señaló que las informaciones sobre Jorge Fossati fueron malintencionadas. (Colectivo World)