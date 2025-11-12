Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: la selección peruana se enfrentará a Rusia en territorio europeo, Alianza Lima se verá con Circolo en el Coliseo Miguel Grau, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 12 de noviembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles: la selección peruana se enfrentará a Rusia por fecha FIFA, Alianza Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano en duelo adelantado por el Mundial de Clubes de Vóley, y mucho más.

La ‘blanquirroja’ atraviesa un proceso de transición luego de la salida de Óscar Ibáñez y el nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino. La ‘Muñeca’ concentra sus esfuerzos en renovar el plantel, lo que lo llevó a convocar a jóvenes de la Liga 1 y a futbolistas peruanos que militan en el extranjero.

En su primer partido bajo esta dirección, Perú perdió 2-1 ante Chile en condición de visitante. César Inga abrió el marcador para los peruanos, pero Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez anotaron los goles que revirtieron el resultado a favor del equipo chileno. Tras esta derrota, el plantel busca recomponerse de cara al siguiente amistoso.

Para el duelo en San Petersburgo, Barreto vuelve a incluir en la lista a jugadores formados fuera del país, como el defensor Fabio Gruber, nacido en Alemania e hijo de madre peruana. Sin embargo, el equipo no podrá contar con el extremo Joao Grimaldo, baja por lesión.

El encuentro ante los rusos representa un desafío adicional, ya que la selección peruana solo dispondrá de un día de entrenamiento con el grupo completo debido a inconvenientes con los vuelos, incluidos retrasos y cancelaciones, que demoraron la llegada del equipo a territorio europeo.

Por otro lado, las ‘blanquiazules’ se medirán con las de Pueblo Libre por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Este duelo se adelantó debido a la participación del cuadro victoriano en el Mundial de Clubes 2025 de vóley, que se llevará a cabo el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

El equipo de Facundo Morando perdió el liderato absoluto debido a que perdió el invicto de sets en contra frente Olva Latino la jornada pasada. Y aunque ganó el encuentro por 3-1, comparte el primer lugar con Universitario de Deportes con 9 puntos.

Alianza Lima se medirá con Circolo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Partido amistoso internacional

- Perú 1-1 Rusia (Finalizado)

Partido de Liga Peruana de Vóley

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Partido amistoso Sub 19

- Estados Unidos 2-1 Alemania (Finalizado)

Partidos de Champions League Femenina

- FC Barcelona vs OH Leuven (12:45 horas / estadio Johan Cruyff / Disney+, ESPN 3)

- Bayern Munich vs Arsenal (12:45 horas / Mangata Pay UK Stadium Meadow Park / Disney+ Premium)

- Atlético de Madrid vs Juventus (15:00 horas / estadio Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares / Disney+, ESPN 3)

- Manchester United vs PSG (15:00 horas / estadio Old Trafford / Disney+ Premium)

- Benfica vs Twente (15:00 horas / estadio da Luz / Disney+ Premium)

Partido de fútbol ecuatoriano

- LDU Quito vs Deportivo Cuenca (19:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / DGO)

Partidos de fútbol colombiano

- La Equidad vs Deportivo Pereira (16:00 horas / estadio de Techo / RCN Nuestra Tele)

- Boyacá Chicó vs Millonarios (20:20 horas / estadio La Independencia / RCN Nuestra Tele)

Partidos de hoySelección peruanaSelección de RusiaLiga Peruana de VóleyAlianza Limavóley peruano

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

El delantero de Universitario se atrevió desde fuera del área y colocó el 1-1 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con la ‘roja’, pero esta vez en Rusia. Conoce todos los detalles de este encuentro

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

El club cutervino rechazó las acusaciones de haberse retirado del campo por voluntad propia y señaló que la suspensión fue una decisión del árbitro, por lo que pidió a la FPF un fallo justo

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Alex Valera entró desde el banco de suplentes y marcó el gol de la igualdad en en el Gazprom Arena de San Petersburgo, que lució un lleno total. El próximo rival de la ‘bicolor’ será Chile, también en tierras rusas

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima

El ‘Rayo’ tiene contrato vigente con los ‘xeneizes’ hasta fines del 2026, pero podría desvincularse para cambiar de rumbo el próximo año

