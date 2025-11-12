Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 12 de noviembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles: la selección peruana se enfrentará a Rusia por fecha FIFA, Alianza Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano en duelo adelantado por el Mundial de Clubes de Vóley, y mucho más.

La ‘blanquirroja’ atraviesa un proceso de transición luego de la salida de Óscar Ibáñez y el nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino. La ‘Muñeca’ concentra sus esfuerzos en renovar el plantel, lo que lo llevó a convocar a jóvenes de la Liga 1 y a futbolistas peruanos que militan en el extranjero.

En su primer partido bajo esta dirección, Perú perdió 2-1 ante Chile en condición de visitante. César Inga abrió el marcador para los peruanos, pero Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez anotaron los goles que revirtieron el resultado a favor del equipo chileno. Tras esta derrota, el plantel busca recomponerse de cara al siguiente amistoso.

Para el duelo en San Petersburgo, Barreto vuelve a incluir en la lista a jugadores formados fuera del país, como el defensor Fabio Gruber, nacido en Alemania e hijo de madre peruana. Sin embargo, el equipo no podrá contar con el extremo Joao Grimaldo, baja por lesión.

El encuentro ante los rusos representa un desafío adicional, ya que la selección peruana solo dispondrá de un día de entrenamiento con el grupo completo debido a inconvenientes con los vuelos, incluidos retrasos y cancelaciones, que demoraron la llegada del equipo a territorio europeo.

Por otro lado, las ‘blanquiazules’ se medirán con las de Pueblo Libre por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Este duelo se adelantó debido a la participación del cuadro victoriano en el Mundial de Clubes 2025 de vóley, que se llevará a cabo el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

El equipo de Facundo Morando perdió el liderato absoluto debido a que perdió el invicto de sets en contra frente Olva Latino la jornada pasada. Y aunque ganó el encuentro por 3-1, comparte el primer lugar con Universitario de Deportes con 9 puntos.

Alianza Lima se medirá con Circolo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Partido amistoso internacional

Partido de Liga Peruana de Vóley

Partido amistoso Sub 19

- Estados Unidos 2-1 Alemania (Finalizado)

Partidos de Champions League Femenina

- FC Barcelona vs OH Leuven (12:45 horas / estadio Johan Cruyff / Disney+, ESPN 3)

- Bayern Munich vs Arsenal (12:45 horas / Mangata Pay UK Stadium Meadow Park / Disney+ Premium)

- Atlético de Madrid vs Juventus (15:00 horas / estadio Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares / Disney+, ESPN 3)

- Manchester United vs PSG (15:00 horas / estadio Old Trafford / Disney+ Premium)

- Benfica vs Twente (15:00 horas / estadio da Luz / Disney+ Premium)

Partido de fútbol ecuatoriano

- LDU Quito vs Deportivo Cuenca (19:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / DGO)

Partidos de fútbol colombiano

- La Equidad vs Deportivo Pereira (16:00 horas / estadio de Techo / RCN Nuestra Tele)

- Boyacá Chicó vs Millonarios (20:20 horas / estadio La Independencia / RCN Nuestra Tele)