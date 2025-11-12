Perú Deportes

Entradas de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos de la Fase 1 del torneo

Este fin de semana se disputará una nueva jornada con el Universitario vs San Martín como el gran atractivo. Revisa todos los detalles sobre la venta de entradas para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

El Coliseo Miguel Grau del Callao volverá a ser escenario de una jornada vibrante de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Este fin de semana, los 12 equipos del torneo saltarán nuevamente a la cancha para disputar la fecha 4 de la primera etapa, que promete grandes emociones y tiene al Universitario vs San Martín como el duelo más esperado. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la venta de entradas para asistir y vivir la acción en vivo.

Las ‘pumas’ atraviesan un inicio de temporada brillante. Bajo la dirección del español Francisco Hervás, suman tres victorias consecutivas ante Géminis, Atlético Atenea y Deportivo Soan, cediendo apenas un set en lo que va del certamen. Con un juego ordenado y sólido, el cuadro ‘crema’ buscará dar un golpe de autoridad frente a uno de sus rivales más exigentes.

En tanto, la San Martín también llega en racha positiva tras superar con claridad a Olva Latino, Rebaza Acosta y Circolo Sportivo Italiano en las jornadas previas. El enfrentamiento ante la ‘U’ reeditará la recordada serie por el tercer lugar de la temporada pasada, cuando las ‘santas’ se quedaron con la medalla de bronce tras una definición de alto voltaje. Todo apunta a que será un partido intenso, con dos planteles que atraviesan su mejor momento.

El campeonato avanza con un nivel cada vez más competitivo y equipos que muestran progresos notables fecha a fecha. Entre ellos, Alianza Lima destaca como el gran protagonista. El vigente bicampeón nacional acumula tres victorias consecutivas y mantiene el invicto, aunque en su más reciente presentación tuvo que exigirse más de la cuenta para vencer a Olva Latino por 3-1.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Las dirigidas por Facundo Morando mostraron carácter en los momentos decisivos para quedarse con los tres puntos y conservar el liderazgo. Ahora, las ‘íntimas’ se preparan para una semana intensa: luego de medirse este miércoles con Circolo Sportivo Italiano en un duelo adelantado por la fecha 7, se prepararán para medirse el domingo con Géminis, equipo que busca volver a los primeros planos de la mano de Natalia Málaga.

Entradas de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La venta de entradas para la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 comenzará el miércoles 12 de noviembre al mediodía y se realizará de forma exclusiva a través de la plataforma Joinnus. Los boletos darán acceso a todos los partidos programados en la jornada elegida, ya sea el sábado 15 o el domingo 16 de noviembre, que se disputarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario oficial del campeonato.

Debido al gran interés que ha despertado la competencia y a la presencia de los principales clubes del país, se recomienda a los hinchas adquirir sus entradas con anticipación, ya que se espera una alta demanda, sobre todo para el choque Universitario vs San Martín del sábado. Los precios varían según la ubicación dentro del recinto, con opciones diferentes para el público:

  • Occidente: S/ 45
  • Oriente: S/ 35
  • Norte: S/ 25
  • Sur: S/ 25
  • General: S/ 20
Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los encuentros correspondientes a la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Todos serán transmitidos por Latina en señal abierta, web y app. A continuación, revisa la programación completa de la jornada:

Sábado 15 de noviembre

  • Wanka vs Atlético Atenea / 14:45 horas
  • Olva Latino vs Rebaza Acosta / 17:00 horas
  • San Martín vs Universitario de Deportes / 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas
  • Regatas Lima vs Deportivo Soan / 15:15 horas
  • Alianza Lima vs Géminis / 17:00 horas

