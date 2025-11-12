Perú Deportes

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ cumplirá con su segunda evaluación, la primera de rigor con Manuel Barreto en la dirección técnica. Pedro Gallese regresa a portería; Fabio Gruber se roba los focos por su posible debut

Reyna y Golovin dirán presente
Reyna y Golovin dirán presente en el lance en el Gazprom Arena. - Crédito: Difusión

Hoy, miércoles 12 de noviembre, la selección peruana disputará un nuevo amistoso internacional con Manuel Barreto en la dirección técnica. Esta vez en el Gazprom Arena, en la ciudad de San Petersburgo, y ante Rusia. El vencedor no solo se llevará un resultado vitaminizante, también sumará unidades en la clasificación FIFA mensual.

La programación del choque establece que el horario de inicio será a las 12:00 horas de Perú / 20:00 horas locales y la señal de transmisión se dividirá entre Movistar Deportes, América TV y ATV. También se une a ese contingente la cadena rusa MATCH TV.

Perú afronta con ganas un partido contra un oponente que, sobre el papel, es superior por experiencia y estadísticas. Aun así, no existe el mayor temor en la ‘bicolor’ de echar mano de una oncena prácticamente alternativa, donde apenas el único nombre reconocido es el del portero Pedro Gallese.

Y es que el antiguo guardián del Orlando City aventaja demasiado, por edad y liderazgo, al resto de relevos como Diego Romero y Diego Enríquez. Conviene precisar que el ‘Pulpo’ hará su aparición por primera vez en el interinato de Manuel Barreto. El resto de puntuales, entre ellos el recién llegado Fabio Gruber, aprovechará su oportunidad en el Gazprom Arena.

La 'bicolor' jugará ante Rusia y Chile en el país europeo. (FPF)

Con las ausencias obligadas de los futbolistas Barinov, Silyanov, Komlichenko, Chernikov, Sadulaev y Litvinov, Rusia buscará hacer respetar la localía y llevarse por delante a la ‘blanquirroja’, a la que se enfrenta por primera vez en la era moderna.

A nivel estadístico, el bloque a cargo de Valeri Karpin no conoce de caídas desde hace más de dos años, lo que confirma su espléndida sinergia en los campos. Su última aparición contra un contrincante sudamericano acabó con una goleada 3-0 sobre una Bolivia que se prepara para el repechaje al Mundial 2026.

Dónde ver Perú vs Rusia por partido amistoso 2025

El compromiso, que se desarrollará en el Gazprom Arena, contará con la transmisión local por Movistar Deportes en los canales 3 y 703 en alta definición, además de América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709).

De igual manera, la website Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral con un seguimiento minuto a minuto, que contará con información previa, videos de acciones destacadas y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Horario del Perú vs Rusia por partido amistoso 2025

El lance, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, se disputará HOY a las 12:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 13:00 horas.

Entretanto, el silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, mientras que en México el horario será a las 11:00 horas. En España, el compromiso dará inicio a las 19:00 horas.

Alineaciones probables del Perú vs Rusia por partido amistoso 2025

- Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Alex Valera, Maxloren Castro.

- Rusia: Matvey Safonov; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Aleksandr Golovin, Alexei Miranchuk; Nikolay Komlichenko, Ivan Sergeev.

