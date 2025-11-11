Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del duelo estelar de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario y San Martín protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa clubes

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su curso y la cuarta fecha traerá un duelo imperdible entre dos de los equipos más consistentes del torneo. Universitario de Deportes y Universidad San Martín, ambos con etiqueta de favoritos al título nacional, llegan invictos y con un mismo propósito: mantenerse firmes en lo más alto de la tabla de posiciones.

El conjunto ‘crema’ atraviesa un momento excepcional. Las dirigidas por Francisco Hervás encadenan tres victorias consecutivas en el inicio del campeonato, tras superar con autoridad a Géminis, Atlético Atenea y más recientemente a Deportivo Soan, cediendo apenas un set en el recorrido. Con un juego efectivo, se han consolidado como uno de los equipos más sólidos del arranque, compartiendo la punta con Alianza Lima y San Martín.

Ahora, la ‘U’ tendrá la oportunidad de marcar diferencias en la parte alta, cuando se enfrente a un rival directo como la USMP, que también llega en gran forma. Las ‘albas’ ganaron todos sus partidos previos frente a Olva Latino, Rebaza Acosta y Circolo Sportivo Italiano, mostrando un rendimiento colectivo en ascenso y un bloque defensivo muy difícil de vulnerar. Todo apunta a un duelo parejo y de alta intensidad.

Más allá del invicto, el encuentro promete ser especial. Será la reedición de aquella disputada serie por el tercer lugar de la temporada pasada, en la que ambos equipos dejaron todo en la cancha. Con dos planteles potentes, experiencia internacional y ambición renovada, Universitario y San Martín protagonizarán un partido que promete emociones de principio a fin.

Universitario y San Martín medirán fuerzas por la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín, correspondiente a la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, se disputará este sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (hora peruana), según la programación oficial del torneo. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao, donde ambas hinchadas podrán asistir adquiriendo sus entradas a través de la plataforma Joinnus.

Para quienes no puedan acudir al recinto, el encuentro será transmitido en vivo por señal abierta a través del canal 2 de Latina Televisión. Además, estará disponible en Latina.pe y en la app móvil del medio, lo que permitirá disfrutar del choque desde cualquier lugar del país y seguir de cerca cada punto de este enfrentamiento entre dos de los equipos más fuertes del campeonato.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa y minuto a minuto del compromiso. A través de nuestro portal digital, los aficionados podrán acceder a la previa del partido, las mejores jugadas, el marcador en tiempo real, las declaraciones de las protagonistas y el análisis posterior del rendimiento de ambos equipos. Todo esto, como parte del seguimiento especial que el medio realiza a lo largo de la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.a.

Universitario y San Martín jugarán el duelo más atractivo de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Universitario vs San Martín: ¿Cómo quedó su último cruce?

Universitario y San Martín volverán a enfrentarse luego de protagonizar una de las series más emocionantes de la temporada pasada. Ambas escuadras se midieron por el tercer lugar de la Liga Nacional, tras quedarse a las puertas de la final, en una llave muy pareja que mantuvo la expectativa hasta el último set. En aquel cruce, la ‘U’ se adelantó al ganar 3-2 en el primer duelo, pero la USMP reaccionó en la revancha para forzar un ‘extra game’.

En el encuentro decisivo, las ‘santas’ se impusieron en un ajustado tie-break, asegurando la medalla de bronce y cerrando su campaña con una victoria de alto mérito. Casi seis meses después, ambos equipos se reencuentran con la misma ambición: mantenerse invictos y ratificar su condición de candidatos al título en una jornada que promete emociones de principio a fin.