FPV advirtió a Universitario y Alianza Lima tras faltas en Liga Peruana de Vóley: hasta más de 10 mil soles por incumplimiento

Kazoku No Perú también recibió el llamado de atención de la Federación. De reincidir, se aplicará las 2 UIT

La Federación Peruana de Vóley le comunicó a la 'U' tras cometer una falta a las bases. (Puro Vóley)

La Federación Peruana de Vóley (FPV) le mandó una notificación a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Kazoku No Perú bajo el nombre de “Informe de comunicaciones indebidas y patrocinios de parte de los clubes de la Liga Peruana de Vóley” luego de la fecha 3 del certamen nacional.

Esta comunicación es considerada como una advertencia para los tres equipos en mención, pero solo dos podrían llegar a ser multados con 2 UIT, lo que equivale a 10 mil 700 soles, en caso de una reincidencia. Estos son: Universitario y Kazoku No Perú.

¿Por qué? Lo que ocurre, de acuerdo a información de Puro Vóley, es que jugadoras de ambas escuadras llevaron bebidas rehidratantes -diferentes a Sporade (patrocinador oficial del campeonato)- al campo del Coliseo Miguel Grau del Callao. Algo que estaba prohibido de acuerdo al 10.6 de las bases.

“Para la hidratación de los partidos en sus tiempos previos y posteriores solo podrá utilizarse la hidratación que proporcione la Federación, está prohibido hacer el uso de otra marca, en el caso que el club use otra marca se sancionará económicamente con 2 UIT por partido”, detalla el documento.

En el caso de Kazoku, sus integrantes dejaron una botella sobre la silla de suplentes en la previa del cotejo ante Rebaza Acosta, mientras que Universitario llevo múltiples bebidas de otra marca durante el enfrentamiento ante Deportivo Soan.

Universitario y Kazoku No Perú
Universitario y Kazoku No Perú podrían ser multados con más de 10 mil soles por tomar otra bebida rehidratante, distinta a la del sponsor de la FPV.

Llamado de atención a Alianza Lima por grabar entrevistas para su canal

Alianza Lima también recibió un llamado de atención de la Federación Peruana de Vóley por un inédito motivo. Lo que pasó es que el club ‘blanquiazul’ grabó unas entrevistas dentro del Coliseo Miguel Grau del Callao para su canal de Youtube llamado Alianza TV y su plataforma exclusiva bajo el nombre de Alianza Play.

La FPV presentó como pruebas las capturas en las que sale el técnico Facundo Morando dando declaraciones cerca del túnel del complejo deportivo, y la jugadora Diana De La Peña brindando su análisis luego de la victoria ante Deportivo Wanka.

FPV advirtió a Alianza Lima
FPV advirtió a Alianza Lima por hacer entrevistas dentro del Coliseo Miguel Grau del Callao para su canal de Youtube.

“En dicho registro, incluyó entrevistas post partidos, en accesos internos del coliseo, esta acción incumplió el punto 1.5 del protocolo de medios, que dice el backing, zona de mixta, con derechos, es el único lugar autorizado para la realización de entrevistas a deportistas y comando técnico. No se permitirá la realización de entrevistas en el campo de juego ni en las entrevistas, bajo ninguna circunstancia”, apuntó.

Esta notificación, a diferencia de la que recibió Universitario y Kazoku No Perú, no detalla la sanción económica o deportiva que recibiría Alianza Lima en caso de reincidir en esta falta. Lo único cierto es que ha vuelto a generar molestia en la institución ‘victoriana’, que desde un principio se mostró en contra de las bases del torneo.

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Alianza Lima afrontará dos partidos durante esta semana. El miércoles 12 de noviembre, se medirá con Circolo Sportivo Italiano, ya que lo adelantó por su participación en el Mundial de Clubes. Este choque está pactado para las 17:00 horas.

Después de ello, las ‘blanquiazules’ protagonizarán un partidazo ante Géminis, una de las sorpresas en este arranque de temporada. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Universitario de Deportes, por su parte, solo tendrá un encuentro y será de gran nivel. Su rival de turno será la Universidad San Martín el próximo sábado 18 de noviembre a las 19:00 horas en el recinto deportivo porteño.

