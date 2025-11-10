Perú Deportes

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Con enfrentamientos atractivos como Universitario vs San Martín y Alianza Lima vs Géminis, la jornada promete grandes emociones en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Revisa aquí todos los detalles

Este fin de semana promete
Este fin de semana promete duelos emocionantes con la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Continúa la acción en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Los 12 equipos se alistan para encarar la cuarta fecha de la Fase 1 del campeonato, que promete muchas emociones en el Coliseo Miguel Grau del Callao. En la presente nota, te compartiremos todos los detalles de la programación de esta nueva jornada.

El arranque de la temporada está dejando muy buenas sensaciones, con un nivel competitivo en ascenso por parte de todos los clubes que conforman el torneo. El vigente bicampeón, Alianza Lima, ha iniciado con autoridad la defensa de su título, mostrando solidez en sus tres primeras presentaciones y ratificando su condición de favorito.

Sin embargo, en su compromiso más reciente, el cuadro ‘blanquiazul’ tuvo que exigirse más de lo esperado. Las dirigidas por Facundo Morando cedieron su primer set del campeonato ante un Olva Latino que les plantó cara de principio a fin y estuvo muy cerca de forzar un quinto parcial. Finalmente, las ‘íntimas’ impusieron su jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con los tres puntos y mantenerse en la cima de la tabla.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Ahora, Alianza Lima se prepara para una semana exigente. El día miércoles enfrentará a Circolo Sportivo Italiano, en un duelo adelantado por la fecha 7, y el domingo volverá a la acción frente a Géminis, que llega con aires renovados tras el arribo de Natalia Málaga al banquillo y buscará dar el golpe ante las actuales campeonas.

Por su parte, Universitario de Deportes iguala en puntaje al bicampeón tras un inicio más que positivo. Las ‘pumas’ superaron a Géminis, Atlético Atenea y más recientemente a Deportivo Soan, cediendo solo un set en lo que va del torneo. Su próximo desafío será frente a uno de los rivales más duros del campeonato: la Universidad San Martín.

El cuadro ‘santo’ también llega invicto, con triunfos sólidos ante Olva Latino, Rebaza Acosta y Circolo Sportivo Italiano. El enfrentamiento ante la ‘U’ reeditará aquella intensa lucha por el tercer lugar de la temporada pasada, lo que promete un partido vibrante y de alto nivel. Sin duda, será el más atractivo de la jornada.

En tanto, Regatas Lima afrontará una fecha crucial en su intento por recuperarse. El conjunto chorrillano acumula dos derrotas consecutivas —ante Géminis y Atlético Atenea— y necesita volver al triunfo frente a Deportivo Soan para recuperar confianza y no perder terreno en la tabla.

Universitario y San Martín protagonizarán
Universitario y San Martín protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 4.

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los encuentros correspondientes a la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario principal del arranque del campeonato. A continuación, revisa la programación completa de la jornada:

Sábado 15 de noviembre

  • Wanka vs Atlético Atenea / 14:45 horas
  • Olva Latino vs Rebaza Acosta / 17:00 horas
  • San Martín vs Universitario de Deportes / 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas
  • Regatas Lima vs Deportivo Soan / 15:15 horas
  • Alianza Lima vs Géminis / 17:00 horas

Canal TV para ver la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 llega con duelos prometedores y un alto nivel de expectativa. Los fanáticos podrán disfrutar de todos los encuentros a través de Latina TV, señal oficial del certamen, que transmitirá los partidos tanto por televisión abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web y aplicación móvil.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral de la competencia con actualizaciones en tiempo real, crónicas, declaraciones y análisis de cada jornada. Además, se realizará un seguimiento minuto a minuto de los encuentros más atractivos, como el que protagonizarán Universitario de Deportes y San Martín dos de los principales animadores del campeonato.

