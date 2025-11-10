Luis Ramos sigue encendido en Colombia: anotó de cabeza y lideró goleada de América de Cali ante Unión Magdalena

El delantero peruano convirtió su gol número 13 con el cuadro 'escarlata'. (Video: Win Sports)

El buen momento de Luis Ramos en el fútbol colombiano no se detiene. Aunque el delantero trujillano no fue incluido en la última convocatoria de la selección peruana —por decisión técnica de Manuel Barreto, quien busca probar nuevas variantes ofensivas en esta fecha FIFA de noviembre—, el atacante aprovechó el fin de semana para reafirmar su gran nivel con el América de Cali.

El conjunto ‘escarlata’ consiguió imponerse con un categórico 3-0 sobre Unión Magdalena en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en un duelo correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. Ramos fue titular y respondió con una nueva anotación que reafirma su condición de figura y máximo referente ofensivo del equipo.

El partido se abrió muy temprano. A los 3 minutos, Tilman Palacios aprovechó una precisa asistencia de José Cavadía y definió cruzado para poner el 1-0. El rival tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal, pero Ricardo Márquez desperdició la ocasión ante la gran intervención del arquero Jorge Soto, quien sumó su cuarta valla invicta del semestre.

Poco después llegó el turno del delantero peruano. A los 24 minutos, Luis Ramos apareció con su instinto goleador dentro del área. Previamente, Palacios realizó un potente disparo, después de una gran acción individual, que fue despejado a medias por el portero de Unión Magdalena. Fue entonces que apareció el atacante nacional para lanzarse de cabeza, capturar el rebote y empujar el balón al fondo de la red, marcando el 2-0 parcial y encaminando la goleada del América.

Luis Ramos sigue convirtiendo goles en América de Cali. Crédito: Prensa club

El dominio del conjunto caleño fue total. Con la ventaja asegurada, el cuadro dirigido por David González mantuvo la presión alta y selló el 3-0 definitivo, sumando tres puntos vitales que lo mantienen entre los ocho primeros del campeonato y lo dejan dependiendo de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Luis Ramos sigue sumando goles en Colombia

Con el gol convertido este domingo, Luis Ramos, de 25 años, alcanzó siete anotaciones en el Torneo Finalización y once en toda la Liga BetPlay 2025, consolidándose como el máximo goleador del América de Cali en la temporada. A ello se suman dos tantos más en la Copa Sudamericana, lo que eleva su cuenta personal a 13 goles oficiales en el año, confirmando su eficacia y regularidad frente al arco rival.

El delantero peruano atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano. En la próxima jornada, el conjunto ‘escarlata’ visitará a Deportivo Independiente Medellín el jueves 13 de noviembre, en un compromiso clave que podría sellar su clasificación a la siguiente fase del campeonato colombiano.

Luis Ramos es el goleador de América de Cali esta temporada. Crédito: Prensa club

Al no haber sido convocado para los amistosos de la Selección Peruana frente a Rusia y Chile, Luis Ramos podrá estar disponible para disputar estos encuentros decisivos con América de Cali, algo que el club valora especialmente en esta recta final del torneo. Su presencia será clave en el frente de ataque, pues atraviesa un gran momento y se ha convertido en una de las principales cartas de gol del equipo.

El ‘killer’ trujillano buscará mantener su nivel y prolongar su racha goleadora —ya suma dos partidos consecutivos anotando— con el objetivo de mantener al conjunto caleño firme en la pelea por el título del fútbol colombiano. Su olfato en el área y su aporte en los momentos decisivos lo perfilan como un jugador determinante para el desenlace de la temporada.