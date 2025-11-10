Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

El próximo miércoles 12 de noviembre, el sexteto aliancista volverá al campo del Coliseo Miguel Grau con la oportunidad de afianzarse en la cima del campeonato nacional

Maëva Orlé, pieza sustancial en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La organización de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha accedido a la petición del área deportiva de Alianza Lima para adelantar el encuentro contra Circolo Sportivo Italiano que correspondía a la séptima fecha del campeonato doméstico. El motivo de la modificación exclusiva en el calendario ha sido la participación histórica de las ‘íntimas’ en el Mundial de Clubes FIVB 2025.

De momento, la LPV 2025/26 cuenta con un desarrollo adecuado de los compromisos. Recientemente se ha disputado la 3era jornada con un Alianza Lima a ritmo imperial aunque con perseguidores inmediatos, del mismo corte, como Universitario de Deportes. Sacando adelante el choque modificado de la semana, el sexteto de Facundo Morando se asentaría en la cima provisionalmente.

Alianza Lima venció 3-1 a Olva Latino en un exigente partidazo. Crédito: LPV

Sin ir muy lejos, el balance de Alianza Lima roza la perfección. En sus encuentros preparatorios, impulsados en un gran evento como la Noche Blanquiazul, se llevó por delante a Fluminense y River Plate no sin dificultades, claro está. Mientras que en la temporada liguera ha arrollado, aunque en su última aparición causó sorpresa que cediera una parcela frente a Olva Latino.

Será clave que contra Circolo Sportivo Italiano, el bloque ‘blanquiazul’ saque sus mejores cartas al campo para quedarse con la victoria. A su favor juega que el rival de turno atraviesa un arranque convulso, que está repercutiendo en su progresión dentro del circuito de vóley nacional.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Entradas para Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano de la Liga Peruana de Vóley 2025

- General: S/. 20 soles

- Preferente Sur: S/. 25 soles

- Preferente Norte: S/. 25 soles

- Preferente Oriente: S/. 35 soles

- Preferente Occidente: S/. 45 soles

Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por fecha adelantada. - Crédito: Liga Peruana de Vóley

Reflexiones

En los primeros compases del certamen, Alianza Lima ha sabido demoler con la autoridad que lo ha encumbrado como bicampeón nacional. Sin embargo, ha presentado ciertos problemas al medirse contra oponentes duros con una lectura de juego definida.

Al respecto, el entrenador Facundo Morando ha mencionado que “nosotros tenemos que aprender a jugar en la incomodidad. Somos un equipo en construcción, la liga recién empieza. El grupo ha demostrado carácter, eso es importante. Ganar cuando uno juega bien va a fluir más. Hoy volvimos a demostrar que tenemos 15 jugadoras que están listas”.

Con esa reflexión, el líder aliancista advierte al bloque a que comprenda que aparecerán oponentes con una mayor vara de exigencia que pueden representar más que un peligro. De hecho, esa será la característica principal de cada uno de los participantes en el Mundial de Clubes 2025.

Elina Rodríguez recibiendo la ovación de la afición de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. - Crédito: Sebastián Cerdeña

Canal TV para ver Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano de la Liga Peruana de Vóley 2025

El envite reprogramado de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 podrá disfrutarse a través de Latina TV, señal oficial del certamen, que transmitirá los partidos tanto por televisión abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web y aplicación móvil.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real del juego con un minuto a minuto detallado, videos de las mejores acciones, declaraciones y resumen. ¡No te lo pierdas!

