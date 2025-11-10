“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

El 'Mago' habló de su llegada a Alianza Lima y cómo le ha impactado en contra de la 'U'. (Video: Enfocados)

Uno de los fichajes más controversiales que se dio este año fue el de Miguel Trauco por Alianza Lima. Y es que pese a que había confesado en varias ocasiones su hinchaje por Universitario de Deportes, los momentos que ha vivido con el cuadro ‘blanquiazul’ ha hecho que incluso pida una renovación de contrato. En ese sentido, el ‘Mago’ dejó un ácido comentario contra la ‘U’ que generó los elogios de Jefferson Farfán.

“El contacto principal fue Franco Navarro. Desde el día uno me llamó justo antes de Navidad y yo por ahí le puse un par de trabas porque para mí era complicado en ese momento. Yo quería seguir mi carrera afuera, tuve opciones para seguir afuera, por temas personales al final decidí venir. Tuve opciones de otro club grande de Perú para firmar, pero al final la predisposición y tú sientes cuando alguien te quiere, y yo sentía que Franco hizo de todo para yo poder firmar por Alianza”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Enfocados’.

De la misma manera, el lateral izquierdo admitió que Sporting Cristal también lo buscó tras dejar Cesará de Brasil. “Tuve opción concreta de Cristal, me llamó ‘Yoshi’ porque en ese momento no había renovado todavía el lateral izquierdo (Nicolás Pasquini) y estaban buscando alguien ahí. Como yo no estaba muy decidido, le dije ‘déjame ver’. Ahí vino Franco y le dije lo mismo, que me dé un tiempo para pensarlo. Pasaron algunas cosas personales que al final decidí quedarme”, comentó.

Miguel Trauco fue uno de los jugadores más aplaudidos de Alianza Lima en la 'Tarde Blanquiazul' 2025. - créditos: Alianza Lima

Miguel Trauco y el motivo para fichar por Alianza Lima

Ahí fue cuando Roberto Guizasola, uno de los conductores del espacio digital, le preguntó a Miguel Trauco qué le hizo firmar por Alianza Lima, además del suculento sueldo. “Ya sé que es arriba esa ‘candela’”, agregó Jefferson Farfán.

El futbolista de 33 años contó los motivos para mudarse a La Victoria. “El ambiente. Yo he estado cinco años en Unión Comercio y cada vez que venía a jugar contra Alianza, vivías un ambiente único, distinto. Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo de cómo me iba a recibir la gente y cuando uno es futbolista esas cosas pasan a un segundo plano. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo donde está”, sostuvo.

De pronto, Trauco Saavedra admitió que ahora quiere que Universitario pierda: “Eso me pasa ahora, yo quiero campeonar. Cuando está jugando la ‘U’ yo estoy rezando para que pierda, me da igual”. La ‘Foquita’ quedó encantado con estas palabras: “¡Qué lindo escuchar eso! ¡Me emociona!“.

Miguel siguió con su explicación y reconoció que el club ‘aliancista’ es el que le paga el sueldo y busca dar lo mejor de sí. “Yo ahora voy por lo mío, es ‘candela’. En mi contrato está ‘campeón’ (más de dinero). Ni que fuera hue... también (risas). No voy a querer ser hue... para que campeone el otro equipo. No me da ni un sol, ¿qué hago? O sea, cuando eres futbolista tienes un sentimiento por un equipo, pero eso cambia”, sostuvo.

Miguel Trauco sobre el ambiente del plantel de Alianza Lima

Por otro lado, Miguel Trauco relató que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano lo convencieron para arribar a Alianza Lima: “Antes de firmar ya me hablaba Paolo (Guerrero) y el ‘Kaiser’ (Zambrano). Yo estaba pasando por unos problemas en ese tiempo y el ‘Kaiser’ me decía para pasar Año Nuevo en su casa, yo estaba deprimido, ‘no, tío’, le dije. Desde ahí te das cuenta de la acogida”.

A partir de ahí, el exjugador de Unión Comercio confesó no arrepentirse de su decisión y que el ambiente es el mejor: “Y para qué, no me arrepiento porque he llegado a un grupo humano excelente. Te lo juro que es el mejor grupo que he tenido a nivel de clubes. Nunca la he pasado tan bien, y no solo te hablo en el club, o sea, fuera de eso también somos bien unidos. Tratamos de compartir entre parejas, compañeros. Y en el fútbol, las conexiones que haces por fuera, se ve reflejado dentro del campo. Eso es lo primordial”.