Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 9 de noviembres se llevarán a cabo varios partidos en las mejores ligas de Europa, así como también de América, con la posible participación de jugadores peruanos en el extranjero. Además, habrá duelos por el Mundial Sub 17 y de otros campeonatos de gran relevancia.
En la Liga 1 de Perú, Sport Huancayo buscará el cupo a la Copa Sudamericana enfrentando a UTC de visita, mientras que Alianza Atlético recibirá al descendido Alianza Universidad.
En LaLiga de España, Real Madrid visitará a Rayo Vallecano y Barcelona hará lo mismo con Celta de Vigo. Los ‘azulgranas’ tratarán de arrebatarle el segundo lugar al sorpresivo Villarreal, para alcanzar a los ‘merengues’ en la punta.
En cambio, en la Premier League de Inglaterra, Manchester City y Liverpool protagonizarán el encuentro de la jornada en el Etihad Stadium. Los ‘cityzens’ no quieren perder de vista la cima de la tabla, en tanto que los ‘reds’ apuntan a mejorar su sexto puesto.
Por otro lado, los futbolistas peruanos que podrían tener minutos en el extranjero son Luis Advíncula, André Carrillo, Erick Noriega, Luis Ramos, Marco Saravia, Christian Cueva, Alfonso Barco. El primero está a la expectativa de jugar el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, mientras que la ‘Culebra’ pretende recuperar sensaciones en Corinthians para el duelo con Ceará por el Brasileirao. En el mismo certamen, el ‘Samurai’ sería titular en Gremio contra Fortaleza. Asimismo, el ‘Tanque’ jugaría para América de Cali frente a Unión Magdalena por la liga colombiana. El ‘Faraón’ podría ser considerado en Defensor Sporting ante Nacional por la liga uruguaya. Finalmente, ‘Aladino’ y ‘Fonchi’ tendrían minutos con Emelec frente a El Nacional por el torneo ecuatoriano.
Partidos de Liga 1
- UTC vs Sport Huancayo (13:00 horas / L1 MAX)
- Alianza Atlético vs Alianza Universidad (15:15 horas / L1 MAX)
Partido de Liga 2
- César Vallejo vs CD Moquegua (15:15 horas / ATV Deportes, YouTube FPF, YouTube Depormatch)
Partidos de LaLiga
- Athletic Club vs Real Oviedo (08:00 horas / DSports 2)
- Rayo Vallecano vs Real Madrid (10:15 horas / DSports)
- Valencia vs Real Betis (12:30 horas / DSports)
- Mallorca vs Getafe (12:30 horas / ESPN 3, Disney+)
- Celta de Vigo vs Barcelona (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Premier League
- Aston Villa vs Bournemouth (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Nottingham Forest vs Leeds United (09:00 horas / Disney+)
- Brentford vs Newcastle United (09:00 horas / Disney+)
- Crystal Palace vs Brighton (09:00 horas / Disney+)
- Manchester City vs Liverpool (11:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Atalanta vs Sassuolo (06:30 horas / ESPN, Disney+)
- Genoa vs Fiorentina (09:00 horas / Disney+)
- Bologna vs Napoli (09:00 horas / Disney+)
- AS Roma vs Udinese (12:00 horas / Disney+)
- Inter de Milán vs Lazio (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Friburgo vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+)
- Stuttgart vs Augsburgo (11:30 horas / Disney+)
- Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 (13:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Lorient vs Toulouse (09:00 horas / Disney+)
- Angers vs Auxerre (11:15 horas / Disney+)
- Metz vs Niza (11:15 horas / Disney+)
- Racing Estrasburgo vs Lille (11:15 horas / Disney+)
- Olympique de Lyon vs PSG (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Mundial Sub 17
- Fiyi vs Argentina (07:30 horas / DSports)
- Bélgica vs Túnez (07:30 horas / DSports)
- Marruecos vs Nueva Caledonia (08:30 horas / DSports)
- Portugal vs Japón (09:30 horas / DSports)
- Emiratos Árabes Unidos vs Senegal (09:45 horas / DSports)
- Croacia vs Costa Rica (09:45 horas / DSports)
- Italia vs Sudáfrica (10:15 horas / DSports)
- Bolivia vs Qatar (10:45 horas / DSports)
Partido de MLS
- San Diego FC vs Portland Timbers (21:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partido de Liga MX
- Santos Laguna vs Pachuca (18:00 horas / ViX)
Partidos de fútbol argentino
- Boca Juniors vs River Plate (14:30 horas / ESPN, Disney+)
- Banfield vs Aldosivi (17:20 horas / Disney+, ESPN Premium)
- Sarmiento vs Instituto de Córdoba (17:20 horas / TNT Sports, Max)
- Tigre vs Estudiantes La Plata (19:30 horas / TNT Sports, Max)
- Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (19:30 horas / ESPN Premium)
Partidos de fútbol brasileño
- Cruzeiro vs Fluminense (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Corinthians vs Ceará (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Vitória vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Flamengo vs Santos (16:30 horas / Premiere)
- Fortaleza vs Gremio (18:30 horas / Premiere)
- Mirassol vs Palmeiras (18:30 horas / Amazon Prime Video)
Partidos de fútbol colombiano
- Once Caldas vs Deportivo Pasto (14:00 horas / Win Sports, RCN)
- Alianza FC vs Boyacá Chicó (16:10 horas / Win Sports, RCN)
- América de Cali vs Unión Magdalena (18:20 horas / Win Sports, RCN)
- Independiente de Santa Fe vs Deportivo Cali (20:30 horas / Win Sports, RCN)
Partidos de fútbol uruguayo
- CA Cerro vs Boston River (08:00 horas / GolTV, Disney+)
- Defensor Sporting vs Nacional (14:30 horas / Disney+)
- Juventud vs Progreso (14:30 horas / Disney+)
- Montevideo City Torque vs Peñarol (14:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Técnico Universitario vs Vinotinto FC (13:00 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)
- El Nacional vs Emelec (15:30 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)
- Orense SC vs Barcelona SC (18:00 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)
Partidos de fútbol paraguayo
- Guaraní vs Libertad (16:00 horas / Tigo Sports)
- Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño (16:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Huachipato vs Audax Italiano (13:00 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad Chile vs Deportes Limache (15:30 horas / TNT Sports, Max)
- Cobresal vs Everton (18:00 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol venezolano
- Deportivo Táchira vs Metropolitanos FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Carabobo FC vs Caracas FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)