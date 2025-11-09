Perú Deportes

Alianza Lima afrontará un duro calendario: siete partidos en tres semanas antes del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El club ‘íntimo’ debió adelantar encuentros para cumplir con su agenda en la Liga Peruana de Vóley antes de viajar a Brasil, donde representará al país en la competencia internacional

Alianza Lima competirá en el
Alianza Lima competirá en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y tuvo que ajustar su calendario local. Crédito: FPV

Alianza Lima atravesará semanas de intensa actividad en la Liga Peruana de Vóley 2024/25. El cuadro ‘blanquiazul’, que alista su participación en el prestigioso Campeonato Mundial de Clubes FIVB 2025, se vio obligado a reprogramar y adelantar encuentros del torneo local para cumplir con su exigente calendario antes de viajar a Brasil.

Según informó el propio club, los duelos correspondientes a la fecha 7 ante Circolo Sportivo Italiano y a la fecha 8 frente a Deportivo Soan fueron adelantados, lo que incrementará la exigencia competitiva del equipo en las próximas tres semanas. En total, las dirigidas por Facundo Morando deberán disputar siete partidos en apenas 21 días, una verdadera maratón que pondrá a prueba el fondo físico y mental del plantel.

Pese al ajustado calendario en la Liga Nacional, Alianza Lima mantiene intacto su compromiso con ambos torneos. En el campeonato local, busca afianzarse entre los primeros lugares para seguir firme en su objetivo del tricampeonato, mientras que en el Mundial de Clubes, donde medirá fuerzas con las mejores escuadras del planeta, defenderá con orgullo los colores del Perú.

El viaje a Brasil está programado para inicios de diciembre, y el elenco ‘blanquiazul’ continúa con una rutina de entrenamientos intensivos y rotación estratégica para llegar en las mejores condiciones a la cita internacional. Con el respaldo de su hinchada y la motivación de representar al país, el club de La Victoria afronta este reto con la meta clara de dejar en alto el nombre del voleibol peruano.

Plantel completo de Alianza Lima
Plantel completo de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Calendario de Alianza Lima antes del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El mes de noviembre será de máxima exigencia para Alianza Lima, que afrontará una verdadera seguidilla de partidos antes de su viaje a Brasil para disputar el Campeonato Mundial de Clubes FIVB 2025. El cuadro íntimo tendrá seis compromisos en apenas tres semanas, incluyendo los duelos reprogramados por su participación internacional. A continuación, el detalle de los encuentros:

  • Fecha 3: Alianza Lima vs Olva Latino (Domingo 9 de noviembre – 17:00 horas)
  • Fecha 7*: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Miércoles 12 de noviembre – 17:00 horas)
  • Fecha 4: Alianza Lima vs Géminis (Domingo 16 de noviembre – Hora por confirmar)
  • Fecha 8*: Alianza Lima vs Deportivo Soan (Miércoles 19 de noviembre – Hora por confirmar)
  • Fecha 5: Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Sábado 22 de noviembre – Hora por confirmar)
  • Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea (Domingo 30 de noviembre – Hora por confirmar)

*Partidos reprogramados por el Campeonato Mundial de Clubes FIVB.

Calendario de partidos de Alianza
Calendario de partidos de Alianza Lima antes del Mundial de Clubes 2025. Crédito: AL Vóley

Alianza Lima y el reto de representar al Perú en el Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima, actual bicampeón del vóley peruano, se alista para vivir una temporada histórica. El conjunto ‘blanquiazul’ aseguró su clasificación al Campeonato Mundial de Clubes FIVB 2025 tras obtener el subcampeonato sudamericano, y ahora se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes en la historia de la institución.

Como representante del Perú y de Sudamérica, las ‘íntimas’ buscarán estar a la altura del reto y dejar el nombre del país en lo más alto. Con ese propósito, el club ha reforzado su plantel con jugadoras de nivel internacional y amplia trayectoria, apuntando a un objetivo ambicioso que trasciende el tricampeonato nacional.

Sobre la base del grupo que conquistó los títulos anteriores, se han incorporado figuras como María Alejandra Marín, Eliana Pérez, Yanlis Féliz y Meegan Hart, quienes aportarán jerarquía, experiencia y variantes tácticas para competir de igual a igual frente a las mejores escuadras del planeta en el Mundial de Clubes de Vóley, a desarrollarse del 9 al 14 de diciembre del presente año.

