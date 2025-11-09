Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

El delantero peruano, clave en triunfo a domicilio por Ligat ha'Al. | VIDEO: Sport1

Adrián Ugarriza ha logrado una trabajada actuación con el Ironi Kiryat Shmona, al que llevó a la victoria con un doblete contra Ironi Tiberias FC, por la décima jornada de la Ligat ha’Al 2025/26. El Green Stadium fue testigo del pleno goleador del delantero peruano que, recientemente, fue llamado a la selección nacional.

En un ritmo muy fulgurante, Ugarriza se hizo presente por partida doble en el marcador electrónico. Apenas a los 8’ minutos de iniciado el partido, el atacante sudamericano recibió un pase de Musa Ali dentro del área, se sacó de encima a su marcador y definió sin mayores dificultades a portería.

Adrián Ugarriza firmó un contrato de dos temporadas con el Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Seguidamente, con exactitud a los 15’ minutos, el líder ofensivo del Ironi Kiryat Shmona amplió la ventaja con un gol mucho más estético. Aprovechando un servicio de Abu Rumi, le ganó la espalda al defensor y definió por encima del arquero totalizando así su séptima diana en el campeonato de Israel.

Por si fuera poco, muy cerca de la conclusión de la contienda, Adrián Ugarriza también demostró sus dotes como asistente. A los 90’ minutos, el futbolista peruano recibió una pelota en ¾ de cancha y la proyectó hacia adelante para Yair Mordechai, quien no dejó pasar la ocasión para apuntarse en el score.

El atacante peruano cerró su trabajada actuación con un pase gol a Yair Mordechai. | VIDEO: Sport1

De esta manera, el equipo de Shai Barda no solo ha recuperado el camino después de dos caídas consecutivas en la reciente temporada, también ha roto una prolongada racha negra de más de nueve meses sin conseguir victorias en condición de visitante.

En la siguiente jornada, Kiryat Shmona volverá a presentarse como local en el Estadio Netanya para recibir a Hapoel Jerusalén, un club con prestigio en Israel que hoy vive días complicados reflejados en su actualidad deportiva. Actualmente, Ugarriza y compañía se ubican en la novena plaza con 11 unidades, rozando la línea roja de la cima de la Ronda del Descenso.

Adrián Ugarriza suma siete goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Apuesta con creces

El entrenador Shai Barda estuvo de acuerdo con la contratación de Adrián Ugarriza al momento que recibió los informes recolectados por el área de búsqueda del club. Sugirió que se le hiciera un contrato de dos temporadas, que presumiblemente pueda extenderse pronto por su impacto positivo.

Al momento que llegó al campamento de preparación en Polonia, el delantero peruano demostró toda su categoría en un amistoso dejando su registro goleador en un encuentro de pretemporada. A ello, conviene agregar, deleitó al Kiryat Shmona por su polifuncionalidad en ataque y rápida adaptación al sistema de presión alta.

El delantero peruano marcó su tercer gol en la liga israelí y fue expulsado tras celebrar la victoria de Ironi Kiryat Shmona ante H. Beer Sheva. | X / @gianfzelaya

Por sus espléndidas estadísticas goleadoras y buen presente como uno de los refuerzos extranjeros más prometedores del curso, Ugarriza recibió su primer llamado a la selección peruana para los amistosos internacionales contra Rusia y Chile. No se descarta que sea titular en alguno de ellos.

Adrián Ugarriza ha jugado la mayor parte de su vida en el fútbol peruano, salvo una aventura fugaz de seis meses en el York City de la Canadian Premier League. Su última aventura fue en el Deportivo Garcilaso, donde se marchó con seis goles y una asistencia.