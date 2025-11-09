Perú Deportes

Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

El delantero, recién llamado a la selección peruana para disputar los últimos amistosos oficiales del año, ha alcanzado su quinta anotación en la Ligat ha’Al. Ritmo imparable

Guardar
El delantero peruano, clave en triunfo a domicilio por Ligat ha'Al. | VIDEO: Sport1

Adrián Ugarriza ha logrado una trabajada actuación con el Ironi Kiryat Shmona, al que llevó a la victoria con un doblete contra Ironi Tiberias FC, por la décima jornada de la Ligat ha’Al 2025/26. El Green Stadium fue testigo del pleno goleador del delantero peruano que, recientemente, fue llamado a la selección nacional.

En un ritmo muy fulgurante, Ugarriza se hizo presente por partida doble en el marcador electrónico. Apenas a los 8’ minutos de iniciado el partido, el atacante sudamericano recibió un pase de Musa Ali dentro del área, se sacó de encima a su marcador y definió sin mayores dificultades a portería.

Adrián Ugarriza firmó un contrato
Adrián Ugarriza firmó un contrato de dos temporadas con el Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Seguidamente, con exactitud a los 15’ minutos, el líder ofensivo del Ironi Kiryat Shmona amplió la ventaja con un gol mucho más estético. Aprovechando un servicio de Abu Rumi, le ganó la espalda al defensor y definió por encima del arquero totalizando así su séptima diana en el campeonato de Israel.

Por si fuera poco, muy cerca de la conclusión de la contienda, Adrián Ugarriza también demostró sus dotes como asistente. A los 90’ minutos, el futbolista peruano recibió una pelota en ¾ de cancha y la proyectó hacia adelante para Yair Mordechai, quien no dejó pasar la ocasión para apuntarse en el score.

El atacante peruano cerró su trabajada actuación con un pase gol a Yair Mordechai. | VIDEO: Sport1

De esta manera, el equipo de Shai Barda no solo ha recuperado el camino después de dos caídas consecutivas en la reciente temporada, también ha roto una prolongada racha negra de más de nueve meses sin conseguir victorias en condición de visitante.

En la siguiente jornada, Kiryat Shmona volverá a presentarse como local en el Estadio Netanya para recibir a Hapoel Jerusalén, un club con prestigio en Israel que hoy vive días complicados reflejados en su actualidad deportiva. Actualmente, Ugarriza y compañía se ubican en la novena plaza con 11 unidades, rozando la línea roja de la cima de la Ronda del Descenso.

Adrián Ugarriza suma siete goles
Adrián Ugarriza suma siete goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Apuesta con creces

El entrenador Shai Barda estuvo de acuerdo con la contratación de Adrián Ugarriza al momento que recibió los informes recolectados por el área de búsqueda del club. Sugirió que se le hiciera un contrato de dos temporadas, que presumiblemente pueda extenderse pronto por su impacto positivo.

Al momento que llegó al campamento de preparación en Polonia, el delantero peruano demostró toda su categoría en un amistoso dejando su registro goleador en un encuentro de pretemporada. A ello, conviene agregar, deleitó al Kiryat Shmona por su polifuncionalidad en ataque y rápida adaptación al sistema de presión alta.

El delantero peruano marcó su tercer gol en la liga israelí y fue expulsado tras celebrar la victoria de Ironi Kiryat Shmona ante H. Beer Sheva. | X / @gianfzelaya

Por sus espléndidas estadísticas goleadoras y buen presente como uno de los refuerzos extranjeros más prometedores del curso, Ugarriza recibió su primer llamado a la selección peruana para los amistosos internacionales contra Rusia y Chile. No se descarta que sea titular en alguno de ellos.

Adrián Ugarriza ha jugado la mayor parte de su vida en el fútbol peruano, salvo una aventura fugaz de seis meses en el York City de la Canadian Premier League. Su última aventura fue en el Deportivo Garcilaso, donde se marchó con seis goles y una asistencia.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIroni Kiryat ShmonaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con una gran actuación de Cat Flood, las ‘pumas’ se impusieron de inicio a fin al cuadro de Puente Piedra y subieron al primer lugar de la tabla

Universitario vs Deportivo Soan 3-0:

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más

Resultados de la fecha 3

Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

El goleador argentino, que suma 24 anotaciones en la actual temporada, fue contundente al referirse a la opción de mudarse a Ate para el año venidero

Así respondió Facundo Callejo a

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

La receptora nacional, de 28 años, promete esforzarse al máximo para ser considerada dentro del sexteto que disputará el histórico certamen en Brasil. “Estoy muy orgullosa de participar”, dijo

Sandra Ostos se emociona por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno peruano saluda al presidente

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud: “Siento que estoy peor”

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 8

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”