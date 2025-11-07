Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”

Esto tras su doblete en Andahuaylas con camiseta de Alianza Lima. (Video: Jax Latin Media)

En Andahuaylas, Alianza Lima se impuso por 2-1 ante Los Chankas por un encuentro pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sobre el gramado apurimeño, Paolo Guerrero se erigió como la figura incuestionable con dos tantos a pura categoría. El equipo de Néstor Gorosito urgía de sumar de a tres para sacar ventajas con Cusco FC en la tabla acumulada.

El Depredador se encargó de abrir la cuenta en el estadio Las Chankas, Luego de recibir un centro de Jesús Castillo, el delantero nacional recibió en el área y desenvainó el derechazo que movió las redes del arco de Hairo Camacho. En el complemento, acolchonó el balón en su pecho para perfilarse y ampliar la cuenta. La categoría y vigencia goleadora de Guerrero quedó demostrada una vez más en el torneo doméstico.

Carlos Zambrano, compañero de Paolo en las filas del cuadro victoriano, valoró el rendimiento del atacante de 41 años. “Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú debe estar agradecido con él”, señaló en su llegada a Lima. Más adelante, no dio indicios sobre el futuro del ex Flamengo y Hamburgo, pero aseguró que “físicamente está apto y el grupo quiere que se quede”.

Carlos Zambrano se refirió a la vigencia de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Crédito: Difusión.

Acerca de su continuidad en el cuadro del barrio de Matute, Zambrano fue enfático a la hora de confirmar su continuidad en el equipo. “Yo todavía tengo un año de contrato y estoy tranquilo”, sostuvo.

Finalmente, el exfutbolista de Boca Juniors aseguró que conversó con el cuerpo técnico de la selección. “Es momento de que prueben a la gente que merece estar en la selección, y en los partidos oficiales estarán los que realmente tengan que estar”, declaró.

La deuda en Matute

En el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima ha disputado ocho encuentros en calidad de local. El cuadro íntimo registra cuatro victorias, tres empates y una derrota. Los puntos perdidos le pasaron factura y el panorama se agudizó con la eliminación en Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Pipo no pudo hacerle frente a Universitario, su eterno rival y quien se coronó con tres jornadas de anticipación por tercer año al hilo. Bajo este panorama, Carlos Zambrano fue autocrítico sobre el papel del equipo y la “deuda” en el estadio Alejandro Villanueva.

Resumen del partido Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura | L1Max

“Es una obligación ganar, sobre todo en Matute”, concedió a los cámaras de L! MAX el Káiser. “Estamos en deuda, pero lo importante será terminar de la mejor forma el torneo”, señaló. Y la mejor forma, por ahora, es con el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El defensor victoriano reconoció que los zagueros del equipo de Pipo no han exhibido su mejor versión. “Estamos regalando muchos puntos y nos están convirtiendo goles. Eso no habla muy bien de la defensa”, sumó.

Alianza Lima apunta a las semifinales

El pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores está entre ceja y ceja. El formato del torneo indica que, pese a haberse definido el campeón de la Liga 1 2025, se deben disputar sí o sí semifinales en qué fase de la Copa Libertadores iniciarán los tres cuadros restantes.

En la próxima jornada, Alianza Lima se medirá ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro aún no tiene fecha ni horario programado. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX. Además, Infobae Perú compartirá todos los incidentes del compromiso a través de su página web.