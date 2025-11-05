Perú Deportes

Reimond Manco lanzó crudo comentario sobre posible fichaje de Christian Cueva a Universitario: “No creo que le sirva de mucho”

‘Aladino’ habría despertado interés en la ‘U’ y el ‘exjotita’ mostrós su postura de que el volante llegue a Ate la próxima temporada

La temporada 2025 ya terminó para Universitario de Deportes tras coronarse tricampeón de la Liga 1 a falta de dos fechas para que culmine el Torneo Clausura. Los ‘cremas’ ya están planificando lo que será el próximo año, y hay muchas especulaciones sobre los refuerzos que podrían llegar a Ate.

Y uno de los nombres que sonaron es el de Christian Cueva. Se conoció que la directiva de la ‘U’ estaría interesado en ‘Aladino’ luego de que se confirmara su salida de Emelec, el club ecuatoriano está pasando por problemas económicos y eso provocaría su salida a fines de año.

Esa posibilidad remeció todo el mundo futbolístico por el hinchaje conocido del volante por Alianza Lima. Sin embargo, se pudo saber que el exseleccionado no tendría ningún problema de defender la camiseta de los ‘cremas’.

Reimond Manco se pronunció sobre la posible llegada de Cueva al ‘compadre’, y lanzó un duro comentario al respecto. Fue tajante al mencionar que su fichaje no sumará a los ‘merengues’ porque ya tienen un estilo de juego definido.

“Yo te voy a decir una cosa, para mí lo de Cueva futbolísticamente; si se dedica solo a jugar, nadie duda de la capacidad. Voy a tratar ser lo más imparcial posible, pero físicamente no está bien para lo que quiere la ‘U’, no creo que le sirva de mucho. Ahora, el tema con Cueva, que al ser un jugador de mucho recorrido, y de una personalidad que todos conocemos, no solamente tienes que ver el lado futbolístico en tu equipo, si te conviene, también tienes que ver el lado grupal. Si en esas características te conviene llevarlo, bacán, solo el tiempo dirá si te da la razón o no te da la razón", disparó el ‘exjotitia’ en el programa ‘Línea de 5′.

Se filtró los tres clubes que quieren a Christian Cueva para el 2026

Diego Penny informó que tres equipos de la Liga 1 se comunicaron de manera directa con Christian Cueva para expresarle su interés en incorporarlo: Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. El exarquero resaltó que estos clubes no utilizaron intermediarios, sino que establecieron el contacto personalmente con el futbolista.

“Lo están llamando tres equipos muy importantes de Lima: Boys, Cristal y la ‘U’ lo están llamando al enano Christian Cueva. El hecho que lo estén llamando no quiere decir que esté cerca a firmar algo, pero la intención está. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él”, informó el ahora comentarista en ‘Mano a mano’.

El ‘Flaco’ puntualizó que en La Florida tendría más posibilidades de ser protagonista debido a que se viene una reestructuración en el club rimense. “Cueva en Cristal tendría el protagonismo que necesita él... Cuando fue a Cienciano le fue bien porque él era el ‘10’, el que manejaba”.

El 'Flaco' dio información acerca del futuro de 'Aladino' en Emelec y si puede volver al fútbol peruano. (Video: Mano a Mano)

La fiesta del tricampeonato de Universitario

Los ‘cremas’ se alistan para celebrar el tricampeonato este viernes 7 de noviembre, cuando enfrenten a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Universitario de Deportes preparó una fiesta increíble para la premiación del título nacional que tendrá todas las tribunas repletas porque se vendieron todas las entradas.

El esperado evento arrancará a las 21:00 horas y se vienen alistando muchas sorpresas, donde el fanático vivirá una experiencia inolvidable.

